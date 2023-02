WEMIX kondigt een Coinone-notering aan terwijl het ecosysteem zich blijft uitbreiden

SEOEL, Zuid-Korea, 18 februari 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX, de eigen munt van WEMIX 3.0 en de brug die alle componenten van het WEMIX-mega-ecosysteem verbindt, is goedgekeurd voor notering op Coinone, een van de toonaangevende cryptobeurzen van Korea. Dit is het resultaat van de inspanningen van WEMIX om de communicatie en samenwerking met industriepartners en belanghebbenden te verbeteren na de beëindiging van de handelsondersteuning voor WEMIX in het 4e kwartaal van 2022 door verschillende Koreaanse beurzen, waaronder Coinone.

Onder deze inspanningen waren verschillende belangrijke acties die door de Wemix Foundation werden ondernomen, waaronder een vernieuwd beheersysteem en realtime-monitoring om de toegang van beleggers tot informatie over de uitgifte en distributie van tokens te verbeteren. Details van de notering zijn te vinden op de officiële website van Coinone.

Dit volgt op de succesvolle notering van WEMIX op Mercado Bitcoin, het grootste platform voor cryptovaluta en digitale activa in Brazilië. De notering van WEMIX, die in de afgelopen 30 dagen met 195% is gestegen, geeft Brazilianen betere toegang door de handel in WEMIX mogelijk te maken via de Braziliaanse Real, de officiële fiatvaluta van het land.

"Naarmate het WEMIX ecosysteem zich blijft uitbreiden, zetten wij ons in om samen te werken met belangrijke belanghebbenden over de hele wereld om duurzame groei te garanderen door gebruik te maken van effectieve communicatie en beste beheerpraktijken", aldus Shane Kim, CEO van WEMIX PTE., LTD.

