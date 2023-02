WEMIX anuncia listagem na Coinone com expansão contínua do ecossistema

SEUL, Coreia do Sul, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A WEMIX – a moeda nativa da WEMIX 3.0 e a ponte que conecta todos os componentes do mega-ecossistema WEMIX – foi aprovada para listagem na Coinone, uma das principais exchanges de criptomoedas da Coreia. Este é o resultado dos esforços da WEMIX para melhorar as comunicações e a colaboração com parceiros e partes interessadas do setor após o encerramento do apoio comercial à WEMIX, no quarto trimestre de 2022, por várias exchanges coreanas, inclusive a Coinone.

Moeda WEMIX aprovada para listagem na exchange líder coreana de criptomoedas Coinone (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

Entre esses esforços, várias ações importantes foram realizadas pela Wemix Foundation, como uma reformulação do sistema de gerenciamento e monitoramento em tempo real para aumentar o acesso dos investidores às informações de emissão e distribuição de tokens. Os detalhes da listagem podem ser encontrados no site oficial da Coinone.

Isso se segue à listagem bem-sucedida da WEMIX no Mercado Bitcoin, a maior plataforma para criptomoedas e ativos digitais no Brasil. A listagem da WEMIX, que subiu 195% nos últimos 30 dias, oferece aos brasileiros acesso aprimorado, permitindo a negociação de WEMIX por meio de reais, a moeda fiduciária oficial do país.

"À medida que o ecossistema WEMIX continua expandindo, assumimos o compromisso de colaborar com as principais partes interessadas em todo o mundo para garantir o crescimento sustentável por meio do uso de comunicações eficazes e das melhores práticas de gestão", afirmou Shane Kim, CEO da WEMIX PTE., LTD.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004941/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FONTE Wemade Co., Ltd

SOURCE Wemade Co., Ltd