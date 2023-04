WEMIX kondigt wereldwijde werving voor WONDER DAO aan

WONDER 1 van de 40 Node Council Partners van het WEMIX3.0 mainnet

NCP's bieden het hoogste beveiligingsniveau voor het mainnet en dragen bij aan de ontwikkeling en groei van het WEMIX-mega-ecosysteem. Daarmee wordt de basis gelegd voor een nieuw Web3-leven gebouwd op WEMIX3.0.

SEOUL, Zuid-Korea, 15 april 2023 /PRNewswire/ -- Toonaangevende blockchainontwikkelaar WEMIX kondigde wereldwijde werving aan voor onlangs gelanceerde WONDER DAO. Als eerste DAO die op het NILE-platform (NFT Is Life Evolution) werd gelanceerd, is de WONDER DAO verantwoordelijk voor de eerste node van de 40 WONDERS - de Node Council Partners (NCP's) van het WEMIX3.0 mainnet. De leden ervan zullen hun krachten bundelen met andere NCP's om bij te dragen aan de stabiele werking van het WEMIX3.0 mainnet en aan de groei van de DAO en het WEMIX mega-ecosysteem.

Het participatieproces voor WONDER DAO Station omvat deelneming aan de werving met WEMIX en het verwerven van WONDER (DAO Token, WDR) na afloop van de wervingsperiode. Vervolgens kunnen de deelnemers ervoor kiezen g.WONDER (Governance Token) te verwerven door naar eigen goeddunken WDR in te zetten om deel te nemen aan toekomstige besluitvorming in het DAO- en WEMIX 3.0 mainnet-ecosysteem.

WONDER DAO is een gedecentraliseerde autonome organisatie die werkt via het NEITH Protocol. Het protocol is een modulair platform dat alle DAO-verrichtingen vergemakkelijkt en zorgt voor een moeiteloze organisatie van de gemeenschap en de creatie van self-tokenomics.

De DAO gebruikt de PMR (Block Minting Reward) die aan de 40 WONDERS is toegekend om bij te dragen aan de groei van de DAO en het WEMIX mega-ecosysteem.

Volgens de smart contracten van het NEITH-protocol wordt de PMR ofwel gereserveerd voor de DAO ofwel gebruikt voor token buybacks. Teruggekochte DAO-tokens zullen worden verbrand of verdeeld om de waarde van de DAO-tokens te stabiliseren en de status van het bestuurslidmaatschap te versterken. Daardoor ontstaat een zelf-tokenomisch kader dat een opwaartse spiraal bevordert en bijdraagt tot de uitbreiding van het ecosysteem van het mainnet.

Ga voor meer informatie over WONDER DAO naar: https://www.nile.io/dao/wonder/station.

Deelnamegegevens

Aanwervingsprogramma: 14 april 2023 , 11:00 ~ 24 april 2023 , 11:00 (UTC+9)

Wervingsmethode: Doe mee met WEMIX tijdens de wervingsperiode en ontvang WONDER tokens (WDR) verhoudingsgewijs verdeeld

Doelbedrag werving: 1.700.010 WEMIX

Criteria voor deelname: Minimaal 10 WEMIX of meer zonder maximumgrens

WONDER uitgifte: 1.900.010 WDR

WONDER distributiehoeveelheid: 1.700.010 WDR

WONDER wisselkoers: 1 WEMIX = 1 WDR

Momenteel zullen 200.000 WEMIX en 200.000 WDR van de totale WONDER-emissie worden gebruikt om liquiditeitspools te creëren.

De onlangs gelanceerde WONDER DAO maakt gebruik van de PMR (Block Minting Reward) die aan de 40 WONDERS is toegekend om bij te dragen aan de groei van de DAO en het WEMIX mega-ecosysteem. Met het NEITH-protocol wordt een zelfvoorzienend tokenomics-systeem opgezet en wordt een transparante, zich steeds ontwikkelende gemeenschap bevorderd via on-chain governance. Sluit aan bij WONDER DAO en sla de weg naar een betere toekomst in!

Voor meer informatie:

Officiële website van NILE: www.nile.io

40 WONDERS officiële website: 40wonders.wemix.com

Over Wemade en WEMIX

Het in Korea gevestigde Wemade, een gerenommeerde leider in spelontwikkeling met meer dan 20 jaar ervaring, leidt een verschuiving die eens per generatie plaatsvindt, nu de spelindustrie overschakelt op blockchaintechnologie. Via dochteronderneming WEMIX wil Wemade de invoering van blockchaintechnologie versnellen door een ervaringsgericht, platformgestuurd en servicegericht mega-ecosysteem te bouwen dat een breed spectrum aan intuïtieve, handige en gebruiksvriendelijke Web3-diensten voor iedereen biedt.

Over NILE

NILE is 's werelds eerste DAO-aangedreven blockchain NFT-platform gebaseerd op een volledig gedecentraliseerde smart contract-infrastructuur die de manier waarop we inspiratie, creativiteit en kansen identificeren en uitdrukken, zal herdefiniëren. Met NILE kunnen trustless en transparante projecten in de vorm van concerten, kunsttentoonstellingen, sport, muziek, investeringen en zelfs bedrijven worden gefaciliteerd en beheerd via de DAO. Meer op www.nile.io

