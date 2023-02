WEMIX cotiza en Mercado Bitcoin, la mayor bolsa de Brasil que admite el comercio de moneda fiat

El comercio WEMIX será respaldado por monedas fiat en Mercado Bitcoin

El equipo de WEMIX trabaja para cotizar en más bolsas que respalden las monedas fiat locales

Se espera una expansión rápida y masiva, ya que Brasil figura en el Top 2 de usuarios de WEMIX PLAY

SEÚL, Corea del Sur, 15 de febrero de 2023, /PRNewswire/ -- WEMIX, la moneda de utilidad de la plataforma de juegos de blockchain más grande del mundo (WEMIX PLAY), completó con éxito su cotización en Mercado Bitcoin, la mayor bolsa de criptomonedas de Brasil, el 14 de febrero a las 5:00 p.m. UTC.

La cotización permitió la negociación de WEMIX a través del real brasilero, la moneda fiat oficial del país, lo que mejoró en gran medida la accesibilidad para los brasileños.

Fundada en 2013, Mercado Bitcoin es la mayor bolsa de criptomonedas de Brasil. Ofrece servicios de negociación y apuestas para más de 200 activos criptográficos, NFT, fantokens, academia blockchain y mucho más Entre los inversionistas de su empresa matriz, el grupo 2TM, valorado en USD 2.100 millones, se encuentran Softbank, GP Investments y Mercado Libre. El valor empresarial de Mercado Libre, una empresa que cotiza en NASDAQ, supera los USD 570.000 millones. La empresa se considera como el Amazon de Latinoamérica.

Brasil, el mayor mercado de juegos de blockchain de Latinoamérica, cuenta con una amplia base de usuarios de WEMIX PLAY. A medida que las negociaciones de WEMIX se volvieron más accesibles utilizando la moneda fiat de Brasil, el equipo de WEMIX espera un impulso para sus juegos insignia como MIR4 y MIR M, y el ecosistema WEMIX en general.

El equipo de WEMIX planea explorar más bolsas que admitan la negociación WEMIX-fiat para la expansión del ecosistema WEMIX.

Como parte del programa de lanzamiento, Mercado Bitcoin presentará el programa Learn-to-Earn, que tiene como objetivo proporcionar información útil sobre el ecosistema WEMIX y la utilidad de su moneda a sus usuarios brasileños el 8 de marzo.

Acerca de WEMIX

WEMIX es una plataforma de juegos basada en blockchain que desarrolló WEMIX Pte. Ltd, que ofrece servicios como billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, mercado NFT, un programa de apuestas de tokens WEMIX y la puerta de enlace del juego. WEMIX Pte. Ltd. es una filial de Wemade, desarrollador y propietario de la propiedad intelectual "The Legend of Mir", un juego altamente exitoso con más de 500 millones de usuarios. Para obtener más información, visite www.WEMIXnetwork.com

