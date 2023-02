WEMIX listada no Mercado Bitcoin, a maior exchange do Brasil que suporta negociação em moeda fiduciária

A negociação da WEMIX será suportada por moedas fiduciárias no Mercado Bitcoin

Equipe WEMIX trabalha para listar em mais exchanges que suportam moedas fiduciárias locais

Expansão rápida e massiva esperada, já que o Brasil tem o 2º maior número de usuários da WEMIX PLAY

SEUL, Coreia do Sul, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX, a moeda utilitária da maior plataforma de jogos blockchain do mundo (WEMIX PLAY), concluiu com sucesso sua listagem no Mercado Bitcoin, a maior exchange de criptomoedas do Brasil, em 14 de fevereiro, 17h (UTC).

A listagem permitiu a negociação da WEMIX via Real brasileiro, a moeda fiduciária oficial do país, melhorando amplamente a acessibilidade para osbrasileiros.

Listas WEMIX no Mercado Bitcoin (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

Fundado em 2013, o Mercado Bitcoin é a maior exchange de criptomoedas do Brasil. Ela fornece serviços de negociação e staking para mais de 200 criptoativos, NFT, fantokens, academia de blockchain e muito mais. Os investidores de sua empresa controladora, o Grupo 2TM, avaliado em US$ 2,1 bilhões, incluem Softbank, GP Investments e Mercado Livre. O valor empresarial do Mercado Livre, uma empresa listada na NASDAQ, ultrapassa US$ 570 bilhões. A empresa é considerada a Amazon da América Latina.

O Brasil, o maior mercado de jogos de blockchain da América Latina, tem uma ampla base de usuários da WEMIX PLAY. À medida que a negociação da WEMIX se tornou mais acessível usando a moeda fiduciária do Brasil, a equipe da WEMIX espera um impulso para seus jogos emblemáticos, como MIR4 e MIR M, e para o ecossistema geral da WEMIX.

A equipe WEMIX planeja explorar mais exchanges que suportam negociação WEMIX-fiat para a expansão do ecossistema WEMIX.

Como parte do programa de lançamento, oMercado Bitcoin apresentará o programa "Aprenda e Ganhe" (Learn-to-Earn), que tem como objetivo fornecer informações úteis sobre o ecossistema WEMIX e a utilidade de sua moeda, aos seus usuários brasileiros, no dia 8 de março.

Sobre a WEMIX

A WEMIX é uma plataforma de jogos blockchain desenvolvidos pela WEMIX Pte. Ltd, que fornece serviços que incluem carteira de criptomoedas, uma exchange descentralizada, mercado de NFTs, programa de staking de tokens WEMIX e gateway de jogos. A WEMIX Pte. Ltd. é uma subsidiária da Wemade, desenvolvedora e proprietária do IP "The Legend of Mir", um jogo de grande sucesso com mais de 500 milhões de usuários. Para mais informações, acesse www.WEMIXnetwork.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002823/Mercado_Bitcoin_MEDIUMPOST.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

SOURCE Wemade Co., Ltd