WEMIX genoteerd op Mercado Bitcoin, de grootste beurs in Brazilië die handel in fiatvaluta ondersteunt

De handel in WEMIX wordt ondersteund door fiatvaluta's op Mercado Bitcoin

Het WEMIX-team werkt toe naar notering op nog andere beurzen die lokale fiatvaluta's ondersteunen

Snelle en massale uitbreiding verwacht aangezien Brazilië tot de top 2 van gebruikers van WEMIX PLAY behoort

SEOUL, Zuid-Korea, 15 februari 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX, de utility coin van 's werelds grootste blockchain gamingplatform (WEMIX PLAY), heeft op 14 februari om 17 uur (UTC) zijn notering op Mercado Bitcoin, de grootste cryptobeurs in Brazilië, succesvol afgerond.

De notering maakte de handel in WEMIX mogelijk via de Braziliaanse Real, de officiële fiatvaluta van het land, wat de toegankelijkheid voor Brazilianen aanzienlijk verbeterde.

Mercado Bitcoin, opgericht in 2013, is de grootste cryptobeurs in Brazilië. Het biedt handel en stakingdiensten voor ruim 200 cryptoactiva, NFT, fantokens, blockchain academy en nog veel meer. Tot de investeerders in het moederbedrijf 2TM group, met een waarde van 2,1 miljard USD, behoren Softbank, GP Investments en Mercado Libre. De ondernemingswaarde van Mercado Libre, een op de NASDAQ genoteerde onderneming, bedraagt meer dan 570 miljard USD. Het bedrijf wordt beschouwd als het Amazon van Latijns-Amerika.

Brazilië, de grootste markt voor blockchain gaming in Latijns-Amerika, heeft een uitgebreide gebruikersbasis van WEMIX PLAY. Nu de WEMIX-handel toegankelijker wordt door gebruik van de Braziliaanse fiatvaluta, verwacht het WEMIX-team een boost voor de paradepaardjes onder zijn games zoals MIR4 en MIR M, en het hele WEMIX-ecosysteem.

Het WEMIX-team is van plan nog andere beurzen te verkennen die WEMIX-fiathandel ondersteunen voor de uitbreiding van het WEMIX-ecosysteem.

Als onderdeel van het lanceringsprogramma introduceert Mercado Bitcoin op 8 maart het Learn-to-Earn-programma, dat nuttige informatie over het WEMIX-ecosysteem en het nut van de munt wil verstrekken aan zijn Braziliaanse gebruikers.

Over WEMIX

WEMIX is een blockchain gamingplatform dat werd ontwikkeld door WEMIX Pte. Ltd, en dat diensten aanbiedt zoals een cryptocurrency wallet, gedecentraliseerde uitwisseling, NFT-marktplaats, WEMIX token staking-programma en de game gateway. WEMIX Pte. Ltd. is een dochteronderneming van Wemade, de ontwikkelaar en eigenaar van "The Legend of Mir" IP, een zeer succesvol spel met meer dan 500 miljoen gebruikers. Kijk voor meer informatie op www.WEMIXnetwork.com

