WEMIX onthult WEMIX Kanvas EVM-equivalent ZK Rollups

WEMIX Kanvas zal het onboarden van dApps gemakkelijker en sneller maken

SINGAPORE, 18 februari 2023 /PRNewswire/ -- De toonaangevende op blockchain gebaseerde ecosysteemontwikkelaar WEMIX heeft vandaag WEMIX Kanvas onthuld, zijn Ethereum Layer 2 van de volgende generatie op basis van EVM-equivalent ZK Rollup - en een belangrijk onderdeel van het megablockchain-ecosysteem dat WEMIX vastberaden is te bouwen.

WEMIX Kanvas Project Timeline

"Als een wereldleider met geweldig succes in blockchain-gaming, had WEMIX ons eigen mainnet gelanceerd om een groter ecosysteem te creëren, niet alleen in de blockchain-gamingsector", aldus Shane Kim, CEO van WEMIX PTE., LTD. "WEMIX Kanvas zal WEMIX uitbreiden naar Ethereum, dat 's werelds grootste blockchain-ecosysteem heeft, en zal helpen bij het oplossen van Ethereums schaalprobleem."

Vanaf het eerste kwartaal van 2023 zal WEMIX Kanvas worden geïmplementeerd met behulp van een proces in twee fasen, beginnend met een Optimistic Rollup met ZK Fault Proof voordat het evolueert naar de EVM-equivalente ZK Rollup. Het testnet van WEMIX Kanvas zal eerst worden gelanceerd met behulp van Optimistic Rollup, een van de twee belangrijkste methoden met bewezen bruikbaarheid, voordat het verder wordt verbeterd door zkEVM Fault Proof op te nemen in de Optimistic Rollup-fase. Dit legt de basis om de beperkingen en technische problemen die inherent zijn aan de universele ZK Rollups in hun huidige staat te omzeilen, voor een naadloze voltooiing van fase één.

Vervolgens zal WEMIX Kanvas volledig overstappen naar EVM-equivalent ZK Rollup om de dubbele doelen van EVM-compatibiliteit en snelle finaliteit na te streven. WEMIX Kanvas zal EVM-equivalent zijn in fase twee, waardoor vrijwel moeiteloze onboarding en migratie van andere dApps mogelijk worden. De snelheid van opnames zal ook veel sneller worden in vergelijking met een Optimistic Rollup, van wel zeven dagen tot slechts zestig minuten.

WEMIX Kanvas biedt:

Lagere transactiekosten

WEMIX Kanvas gebruikt de rollup-methode om transacties te comprimeren en naar L1 te boeken, waardoor de transactiekosten worden verlaagd

Daarom kunnen dApps die voorheen moeite hadden met het gebruik van de Ethereum-blockchain wegens hoge gaskosten, deelnemen aan het Ethereum-ecosysteem met behulp van WEMIX Kanvas

Snellere opnames van Ethereum

In de bestaande Optimistic Rollup liepen de opnames van gebruikers uit L1 tot één week vertraging op wegens de late finaliteit

WEMIX Kanvas gebruikt zkEVM voor ZK Rollup om een snelle finaliteit te garanderen met snelle bewijsgeneratie, waardoor de problemen van langzame opnames worden opgelost

Naadloze onboarding voor ontwikkelaars

WEMIX Kanvas is vanaf het begin ontworpen als een hybride systeem dat de voordelen van Optimistic en ZK rollup combineert, waardoor een gemakkelijke onboarding voor nieuwe dApps wordt gegarandeerd

dApps die voorheen op de Ethereum-blockchain stonden, kunnen direct worden toegevoegd aan WEMIX Kanvas zonder aanzienlijke code-updates

Wanneer de EVM-Equivalent ZK Rollup is bereikt, kan binnen enkele uren finaliteit worden opgesteld en kunnen opnames snel gebeuren

Interconnectiviteit met het WEMIX mega-ecosysteem

WEMIX Kanvas is ontworpen om de interconnectiviteit van L2 met het bredere WEMIX-ecosysteem te verbeteren op de volgende manieren:

Als de brug die alle onderdelen van het mega-ecosysteem met elkaar verbindt, zal de WEMIX-munt de bestuursmunt zijn van zowel WEMIX Kanvas als WEMIX 3.0

Dit betekent dat dApps op WEMIX 3.0 en diensten die met succes lopen op WEMIX zoals KLEVA, en diegene die in ontwikkeling zijn (Kurrency, Konverter en WESHLIST) gemakkelijk kunnen migreren en interconnectiviteit kunnen opbouwen met dApps die al op WEMIX Kanvas staan

De WEMIX-munt zal op grotere schaal worden gebruikt en het leidt allemaal tot uitbreiding van het WEMIX-ecosysteem

WEMIX is van plan het project uit te rollen vanaf de lancering van het testnet voor zijn Optimistic Rollup met ZK Fault Proof in Q2 2023.

Opmerking voor de redactie:

Met als doel de hoofdtak van de uitvoeringslaag van Ethereum te worden, zal WEMIX Kanvas het ecosysteem lanceren en uitbreiden op basis van technisch leiderschap en servicemogelijkheden.

WEMIX 3.0 is een krachtig EVM-compatibel open-sourceprotocol aangedreven door SPoA (Stake-Based Proof of Authority)-consensusalgoritme dat wordt beveiligd door veertig gedecentraliseerde autoriteitsknooppunten die worden beheerd door hooggekwalificeerde wereldwijde partners en DAO (gedecentraliseerde autonome organisatie) in de keten.

Er zijn twee hoofdtypen rollups, Optimistic en Zero-Knowledge (ZK). ZK rollups bieden meer snelheid en veiligheid, maar zijn ook complexer en moeilijker om te implementeren.

Over WEMIX

WEMIX is een blockchain-gamingplatform dat werd ontwikkeld door WEMIX Pte. Ltd, en dat diensten aanbiedt zoals een cryptovalutawallet, gedecentraliseerde uitwisseling, NFT-marktplaats, WEMIX token staking-programma en de game gateway. WEMIX Pte. Ltd. is een dochteronderneming van Wemade, de ontwikkelaar en eigenaar van "The Legend of Mir" IP, een uiterst succesvol spel met meer dan vijfhonderd miljoen gebruikers. Ga voor meer informatie naar www.WEMIXnetwork.com

