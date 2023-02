WEMIX Revela o WEMIX Kanvas EVM-Equivalent ZK Rollup

O WEMIX Kanvas tornará a integração de dApps mais fácil e rápida

CINGAPURA, 17 de Fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O principal desenvolvedor de ecossistema baseado em blockchain, WEMIX, revelou hoje o WEMIX Kanvas, sua próxima geração Ethereum Layer 2 baseado em EVM-Equivalent ZK Rollup - e um componente chave do mega ecossistema blockchain que a WEMIX está empenhada em construir.

Cronograma do projeto WEMIX Kanvas (PRNewsfoto/WEMIX)

"Como líder global com grande sucesso em jogos blockchain, a WEMIX lançou nossa própria rede principal para criar um ecossistema maior, não apenas no setor de jogos blockchain", disse Shane Kim, CEO da WEMIX PTE., LTD. "WEMIX Kanvas expandirá a WEMIX para Ethereum, que possui o maior ecossistema de blockchain do mundo, e ajudará a contribuir para resolver o problema de dimensionamento do Ethereum."

A partir do 1º trimestre de 2023, o WEMIX Kanvas será implementado usando um processo de duas fases, começando com um Optimistic Rollup com a ZK Fault Proof antes de evoluir para o EVM-Equivalent ZK Rollup. O Testnet do WEMIX Kanvas será lançado pela primeira vez usando o Optimistic Rollup, um dos dois principais métodos com utilidade comprovada antes de melhorar ainda mais, incorporando o zkEVM Fault Proof na fase de Optimistic Rollup. Isso estabelece as bases para ignorar as limitações e as dificuldades técnicas inerentes ao propósito universal do ZK Rollups em seu estado atual, para uma conclusão perfeita da primeira fase.

Após isso, o WEMIX Kanvas fará a transição total para o EVM-equivalent ZK Rollup para perseguir os objetivos duplos de compatibilidade EVM e finalização rápida. O WEMIX Kanvas será EVM-equivalent na segunda fase, permitindo a integração e migração quase sem esforço de outros dApps. A velocidade das retiradas também se tornará muito mais rápida em comparação com um Optimistic Rollup, de até 7 dias para apenas 60 minutos.

O WEMIX Kanvas oferecerá:

Menor Taxa de Transação.

O WEMIX Kanvas utiliza o método Rollup para comprimir transações e postá-las no L1, reduzindo assim as taxas de transação.

○ Portanto, os dApps que anteriormente tinham dificuldade em usar o blockchain Ethereum devido às altas taxas de gás podem participar do ecossistema Ethereum utilizando o WEMIX Kanvas

Retiradas Mais Rápidas do Ethereum

No Optimistic Rollup existente, devido à finalização tardia, as retiradas dos usuários do L1 foram atrasadas por até uma semana.

O WEMIX Kanvas usa zkEVM para ZK Rollup, para garantir finalização rápida com geração rápida de prova, resolvendo os problemas de saques lentos.

Seamless Onboarding para Desenvolvedores.

O WEMIX Kanvas, desde o início, foi projetado como um sistema híbrido que combina as vantagens do Optimistic e do ZK rollup, garantindo fácil integração para novos dApps.

Os dApps que anteriormente estavam no blockchain Ethereum podem ser integrados diretamente ao WEMIX Kanvas sem grandes atualizações de código

Quando o EVM-Equivalent ZK Rollup é alcançado, a finalização pode ser elaborada em algumas horas e a retirada pode ser feita rapidamente

Interligação com o mega ecossistema WEMIX

O WEMIX Kanvas foi desenvolvido para melhorar a interconectividade do L2 com o ecossistema WEMIX mais amplo das seguintes maneiras:

Sendo a ponte que conecta todos os componentes do mega ecossistema, a moeda WEMIX será a moeda de governança do WEMIX Kanvas e do WEMIX 3.0.

Isso significa que dApps em WEMIX 3.0 e serviços que foram executados com sucesso em WEMIX como KLEVA, e aqueles em desenvolvimento (Kurrency, Konverter e WESHLIST) podem facilmente migrar e construir interconectividade com dApps que já estão no WEMIX Kanvas

A moeda WEMIX será mais amplamente utilizada e tudo isso leva à expansão do ecossistema WEMIX

A WEMIX planeja implantar o projeto começando com o lançamento do testnet para seu Optimistic Rollup com ZK Fault Proof no segundo trimestre de 2023.

Nota aos editores:

Com o objetivo de se tornar o principal ramo da camada de execução do Ethereum, o WEMIX Kanvas lançará e expandirá o ecossistema com base em liderança técnica e capacidades de serviço.

O WEMIX 3.0 é um protocolo de código aberto compatível com EVM de alto desempenho alimentado pelo algoritmo de consenso SPoA (Stake-Based Proof of Authority) que é protegido por 40 nós de autoridade descentralizados operados por parceiros globais altamente qualificados, bem como pela comunidade on-chain DAO (Decentralized Autonomous Organization).

Existem dois tipos principais de rollups, Optimistic e Zero-Knowledge (ZK) e os rollups ZK oferecem maior velocidade e segurança, mas também são mais complexos e desafiadores de implementar.

Contatos para a Imprensa:

[email protected]

Sobre a WEMIX

WEMIX é uma plataforma de jogos blockchain desenvolvida pela WEMIX Pte. Ltd, fornecendo serviços que incluem uma carteira de criptomoedas, câmbio descentralizado, mercado NFT, programa de staking de tokens WEMIX e gateway de jogo. WEMIX Pte. Ltd. é uma subsidiária da Wemade, desenvolvedora e proprietária do IP "The Legend of Mir", um jogo de grande sucesso com mais de 500 milhões de usuários. Para mais informações, acesse www.WEMIXnetwork.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005092/WEMIX_Kanvas_Project_Timeline.jpg

FONTE WEMIX

SOURCE WEMIX