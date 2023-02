WEMIX presenta el Rollup ZK equivalente a EVM de WEMIX Kanvas

WEMIX Kanvas permitirá que la incorporación de las dApp sea más rápida y sencilla

SINGAPUR, 17 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- El desarrollador líder de ecosistemas basados en cadenas de bloques WEMIX dio a conocer hoy WEMIX Kanvas, su L2 (capa 2) de Ethereum de última generación basada en el Rollup ZK equivalente a EVM, que es un componente clave del megaecosistema de cadena de bloques que WEMIX está comprometido a construir.

Plazos del proyecto WEMIX Kanvas (PRNewsfoto/WEMIX)

"Como líder global con un gran éxito en los juegos de cadena de bloques, WEMIX lanzó nuestra propia red principal para crear un ecosistema más grande, que no se limite al sector de blockchain gaming", afirmó Shane Kim, director ejecutivo de WEMIX PTE., LTD. WEMIX Kanvas permitirá ampliar WEMIX a Ethereum, que tiene el ecosistema de cadena de bloques más grande del mundo, y ayudará a resolver el problema de escalamiento de Ethereum".

WEMIX Kanvas se implementará a partir del primer trimestre de 2023, utilizando un proceso de dos fases que comenzará con un Rollup Optimistic con ZK Fault Proof antes de evolucionar a EVM-Equivalent ZK Rollup (rollup de cero conocimiento equivalente a EVM). La red de pruebas de WEMIX Kanvas se lanzará por primera vez utilizando el Rollup Optimistic, uno de los dos métodos principales de utilidad comprobada, antes de seguir mejorando al incorporar zkEVM Fault Proof en la fase de Rollup Optimistic. Esto sienta las bases para eludir las limitaciones y dificultades técnicas inherentes a los Rollup ZK de propósito universal en su estado actual, a fin de completar sin contratiempos la primera fase.

Después de esto, WEMIX Kanvas pasará por completo a Rollup ZK equivalente a EVM para cumplir con el doble objetivo de compatibilidad con EVM y rápida finalización. WEMIX Kanvas será equivalente a EVM en la segunda fase, lo que permitirá la incorporación y migración casi sin esfuerzo de otras dApp (aplicaciones descentralizadas). La velocidad de los retiros también será mucho más rápida en comparación con un Optimistic Rollup, ya que en lugar de demandar hasta siete días estarán disponibles en apenas 60 minutos.

WEMIX Kanvas ofrecerá:

Tarifas de transacción más bajas

WEMIX Kanvas utiliza el método de rollup (procesamiento en lotes) para comprimir las transacciones y publicarlas en L1, reduciendo así las tarifas de transacción.

Por lo tanto, algunas dApp que anteriormente tuvieron dificultades para usar la cadena de bloques Ethereum debido a altas tarifas de gas, podrán participar en el ecosistema Ethereum utilizando WEMIX Kanvas

Retiros más rápidos desde Ethereum

En el Optimistic Rollup existente, debido a la finalización tardía de los bloques, los retiros de los usuarios de L1 se retrasaban por hasta una semana

WEMIX Kanvas utiliza zkEVM para el ZK Rollup, a fin de garantizar una finalización rápida con generación de prueba rápida, resolviendo los problemas de la lentitud en los retiros

Incorporación sin contratiempos para desarrolladores

Desde el origen, WEMIX Kanvas está diseñado como un sistema híbrido que combina las ventajas de los rollup Optimistic y ZK, lo que garantiza una fácil incorporación de nuevas dApp

Aquellas aplicaciones descentralizadas que estaban desde antes en la cadena de bloques Ethereum se puede incorporar directamente a WEMIX Kanvas sin requerir actualizaciones importantes de códigos

Cuando se llegue al Rollup ZK equivalente a EVM, se podrá alcanzar la finalización en apenas unas horas y los retiros se podrán efectuar rápidamente

Interconexión con el megaecosistema WEMIX

WEMIX Kanvas está diseñado para mejorar la interconectividad de L2 con el más amplio ecosistema WEMIX de las siguientes maneras:

Al ser el puente que conecta todos los componentes del megaecosistema, WEMIX coin será la moneda de gobernanza tanto de WEMIX Kanvas como de WEMIX 3.0

Esto significa que aquellas dApp que estén en WEMIX 3.0 y los servicios que se han estado ejecutando con éxito en WEMIX (como KLEVA) o que están en desarrollo (Kurrency, Konverter y WESHLIST) podrán tener una fácil migración y construcción de interconectividad con las dApp que ya estén en WEMIX Kanvas

La moneda WEMIX coin será más utilizada y todo esto llevará a la expansión del ecosistema WEMIX

WEMIX planea implementar el proyecto a partir del lanzamiento de la red de pruebas para su Rollup Optimistic con ZK Fault Proof en el segundo trimestre de 2023.

Nota para los editores:

Con el objetivo de convertirse en la división principal de la capa de ejecución de Ethereum, WEMIX Kanvas lanzará y ampliará el ecosistema en función del liderazgo técnico y las capacidades de servicio.

WEMIX 3.0 es un protocolo de código abierto compatible con EVM de alto rendimiento impulsado por SPoA (prueba de autoridad basada en participaciones) que está asegurado por 40 nodos de autoridad descentralizada operados por socios globales altamente calificados, así como por la comunidad en cadena DAO (organización autónoma descentralizada).

Existen dos tipos principales de rollup, el optimista (Optimistic Rollup) y el de cero conocimiento (ZK Rollup), donde los ZK rollup ofrecen mayor velocidad y seguridad, pero también son más complejos y desafiantes a la hora de su implementación.

Contactos para la prensa

[email protected]

Acerca de WEMIX

WEMIX es una plataforma de juegos basada en la cadena de bloques que desarrolló WEMIX Pte. Ltd, que ofrece servicios como billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, NFT Marketplace, un programa de staking de tokens de WEMIX y su puerta de enlace a videojuegos. WEMIX Pte. Ltd. es una subsidiaria de Wemade, el desarrollador y propietario de "The Legend of Mir" IP, un juego de enorme éxito con más de 500 millones de usuarios. Para obtener más información, visite www.WEMIXnetwork.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2005093/WEMIX_Kanvas_Project_Timeline.jpg

FUENTE WEMIX

SOURCE WEMIX