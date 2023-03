WEMIX onthult wereldwijde preview van WEMIX Kanvas

Roadmap, aanpak, manifest en andere belangrijke details voor het eerst onthuld. Optimistic Rollup met ZK Fault Proof Testnet op koers voor lancering eind maart 2023

DUBAI, UAE, 17 maart 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX Pte. Ltd, toonaangevend ontwikkelaar van blockchain-ecosystemen, onthulde vandaag op ETHDubai 2023 de officiële teaserwebsite en het logo voor WEMIX Kanvas , zijn next-gen Ethereum Layer 2 met EVM-Equivalent ZK Rollups. De teaserwebsite voor WEMIX Kanvas, met als titel "Infinite Space of Value Creation", geeft een overzicht van het project, inclusief de filosofie, de technologie, de routekaart, het manifest en meer. Zowel de website als het logo werden officieel onthuld tijdens een lezing over WEMIX Kanvas door CEO Taekyu Park (TK) en CTO Dongjoo Lee (DJ) van Lightscale, de dochteronderneming van Wemade die belast is met de ontwikkeling van oplossingen voor de schaalbaarheidsuitdagingen van Ethereum.

Global preview of WEMIX Kanvas zkEVM project

Door de gedecentraliseerde opslag van gegevens lijdt blockchain aan het zogenaamde blockchain-trilemma: het is schijnbaar onmogelijk om tegelijkertijd veilig, gedecentraliseerd en schaalbaar te zijn. Ethereum heeft geworsteld om een schaalbaarheidsoplossing te vinden die de waarden veiligheid en decentralisatie niet in gevaar brengt. Het beperkte maximum aantal transacties dat Ethereum aankan, leidt tot stijgende gaskosten naarmate het aantal gebruikers toeneemt.

"Snel stijgende transactiekosten en schaalbaarheidsuitdagingen zijn belangrijke barrières voor de wijdverspreide toepassing van blockchaintechnologie", zegt Shane Kim, CEO, WEMIX Pte Ltd. "WEMIX Kanvas wil alle gebruikers helpen gemakkelijk, snel en goedkoop deel te nemen aan het Ethereum-mainnet-ecosysteem door dergelijke kosten te verlagen en toch een snelle verwerkingssnelheid, hoge veiligheid en decentralisatie te garanderen."

Er zijn veel oplossingen voorgesteld om de schaalbaarheidsproblemen van Ethereum aan te pakken, waaronder sharding, sidechains, state channels, plasma, validium en rollups. Om het probleem op te lossen, comprimeert WEMIX Kanvas transacties en rolt ze op naar het mainnet van Ethereum, waardoor de transactiekosten aanzienlijk dalen in vergelijking met rechtstreeks gebruik van het mainnet. De meeste ZK Rollup-projecten zijn gericht op toepassingsspecifieke ZK Rollups, en hoewel zij ernaar streven Type 2 (EVM-equivalent) of Type 1 (Ethereum-equivalent) te bereiken met zkEVM, kan commercialisering een tijdrovend proces zijn vanwege de tijd die nodig is om bewijzen te genereren. WEMIX Kanvas gebruikt een hybride aanpak in twee stappen die evolueert van een Optimistic Rollup met ZK Fault Proof in fase 1 naar een EVM Equivalent ZK Rollup in fase 2.

WEMIX Kanvas Optimistic Rollup met ZK Fault Proof Testnet wordt eind maart gelanceerd, gevolgd door het Mainnet in het derde kwartaal van dit jaar, het EVM Equivalent ZK Rollup Testnet voor eind 2023 en ten slotte het ZK Rollup Mainnet in het tweede kwartaal van volgend jaar.

