Wendy's le pone sabor y refresca los menús antes del verano

La reina del picante introduce tres opciones deliciosas a su menú como el nuevo Ghost Pepper Ranch Chicken Sandwich, las Ghost Pepper Fries y el favorito de los fanáticos, el Strawberry Frosty

DUBLIN, Ohio, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Prepárese porque sus planes de verano ahora serán un poquito más picantes y mucho más frescos. Como novedad de los menús de hoy, Wendy's® está preparando el nuevo Ghost Pepper Ranch Chicken Sandwich y las Ghost Pepper Fries y anuncia el retorno del favorito de todos, el Strawberry Frosty®. ¡Será un delicioso inicio del verano!

"Nuestro menú Made to Crave sigue siendo un puntal, y crea experiencias de sabor únicas e inolvidables para nuestros fanáticos", señaló Lindsay Radkoski, directora de Marketing para EE. UU. de The Wendy's Company. "Los clientes no pueden esperar a probar los productos que agregamos a esta línea, y sé que los fanáticos del picante regresarán por más, una vez que prueben las capas de la Ghost Pepper que hemos añadido encima de nuestro filete de pollo picante. Tomamos muy en serio nuestro lugar como la reina del picante, ¡y el equipo realmente se superó a sí mismo al crear este sándwich!".

El Ghost Pepper Ranch Chicken Sandwich y las Ghost Pepper Fries tienen fuego

La primera nueva oferta del año del menú Made to Crave, el Ghost Pepper Ranch Chicken Sandwich, sube la temperatura con el famoso pollo picante, queso americano con chile picante, cebollas crujientes condimentadas con chile picante, lechuga, tomate y una salsa ranchera cremosa con chile picante. Son cuatro capas de picante de las que los fanáticos no se cansarán.

Para aquellos que buscan duplicar lo picante, no se pueden perder las nuevas Ghost Pepper Fries. Hechas con las papas cortadas al natural Hot & Crispy French Fries de Wendy's, las Ghost Pepper Fries llevan una salsa frita picante exclusiva para lograr el mejor sabor. ¡No va a querer que esta combinación se esfume!

El dulce retorno del Strawberry Frosty

Para los fanáticos que buscan refrescar sus papilas gustativas, no deben buscar más, el Strawberry Frosty volvió para endulzarlos y, por tiempo limitado, se une al Chocolate Frosty en los menús. El año pasado, el sabor se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fanáticos, ganándose su retorno al menú como el amor de verano que todos necesitan.

"Los deliciosos Frosty de Wendy's son uno de los postres más icónicos de la comida rápida y el Strawberry Frosty fue una sorpresa de bienvenida para los paladares de los consumidores el verano pasado", señaló John Li, vicepresidente de Innovación Culinaria de The Wendy's Company. "El puré de fresas dulce y real que usamos ofrece un sabor refrescante del verano en cada cucharada. Después de la respuesta que vimos el año pasado, ¡supimos que este merecía recuperar su lugar en el menú de este verano!".

Para probar el Ghost Pepper Ranch Chicken Sandwich, las Ghost Pepper Fries y el Strawberry Frosty simplemente haga su pedido a través de la aplicación móvil de Wendy's, o vaya a su Wendy's más cercano. Al pedir directamente desde la aplicación de Wendy's o con la cuenta en línea MyWendy's™, obtendrá puntos para deleitarse con las Wendy's Rewards™.* Sí, Wendy's gratis por comer su Wendy's favorito.

Y eso no es todo, del 3 al 9 de mayo, si tiene o se suscribe a DashPass, el servicio para miembros de DoorDash, ¡podrá descontar $5 de su próxima orden de $15 o más si incluye un Ghost Pepper Ranch Chicken Sandwich antes de pagar! Este sándwich es un producto exclusivo de DashPass***, que se entregará únicamente a través de DoorDash hasta el 17 de mayo.

