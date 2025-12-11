Westfield Specialty lance un marché d'entreprises

LONDRES, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Westfield Specialty International a annoncé son intention d'étendre ses activités d'un véhicule réservé aux Lloyd's au marché des entreprises. Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, Westfield Specialty lancera une filiale luxembourgeoise et utilisera cette plate-forme pour souscrire des risques sur papier d'entreprise, parallèlement à sa capacité existante au sein du syndicat 1200 de la Lloyd's.

La société luxembourgeoise devrait souscrire de nouvelles affaires à partir du mois d'avril et la nomination d'un directeur général chargé de diriger les opérations de marché de la nouvelle société est attendue dans les mois à venir.

Jack Kuhn, président de Westfield Specialty, a déclaré : « La stratégie de Westfield Specialty est axée sur une croissance durable à long terme, facilitée par le développement de nos activités sur les marchés européens. En tant qu'assureur spécialisé détenu par une mutuelle, nous pouvons avoir une vision pluriannuelle de la croissance et investir à long terme dans la construction d'un complément fructueux à notre capacité de souscription spécialisée ».

Ohio Farmers Insurance Company, le propriétaire ultime de Westfield Specialty, a une note de solidité financière et de crédit émetteur à long terme de "A-" de S&P et une note de solidité financière de "A" de AM Best.

À propos de Westfield Specialty

Westfield Specialty est une compagnie d'assurance spécialisée de premier plan, qui s'appuie sur la solidité financière de Westfield, une compagnie d'assurance dommages de premier plan basée aux États-Unis, et sur le syndicat 1200 de la Lloyd's de Londres, qui est bien établi.

Westfield Specialty offre des solutions de couverture stratégiques et créatives qui aident à protéger les entreprises, à récupérer les pertes et à stimuler la croissance des clients. Westfield Specialty souscrit actuellement aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Dubaï. Westfield Specialty continuera à ajouter de nouvelles lignes d'activité et à fournir des solutions d'assurance spécialisées.

Depuis sa création en 2021, Westfield Specialty a connu une croissance rapide, prévoyant que le PRP annuel atteindra 2 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2025. Pour en savoir plus, consultez le site www.westfieldspecialty.com.

À propos de Westfield

Fondée en 1848, Westfield est un leader mondial dans le domaine de l'assurance dommages, offrant à ses clients une connaissance approfondie des risques et des solutions innovantes par le biais d'un portefeuille de produits d'assurance. Westfield souscrit des lignes de couverture commerciales, personnelles, de cautionnement et de spécialité par l'intermédiaire d'un réseau d'agents et de courtiers indépendants de premier plan aux États-Unis et des produits de spécialité par l'intermédiaire du syndicat 1200 de la Lloyd's de Londres. En tant que société d'assurance mutuelle avec un effectif de plus de 4 000 personnes, Westfield a des revenus supérieurs à 4 milliards de dollars et plus de 11 milliards de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, consultez le site www.westfieldinsurance.com .

