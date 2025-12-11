Westfield Specialty lanceert de bedrijfsmarkt

LONDEN, 11 december 2025 /PRNewswire/ -- Westfield Specialty International heeft aangekondigd dat het van plan is zijn bedrijf uit te breiden van een Lloyd's-only voertuig naar de bedrijfsmarkt. Onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder zal Westfield Specialty een Luxemburgse dochteronderneming oprichten en dit platform gebruiken om risico's op bedrijfspapier te verzekeren, naast zijn bestaande capaciteit binnen Syndicate 1200 bij Lloyd's.

De Luxemburgse onderneming zal naar verwachting vanaf april nieuwe bedrijfsactiviteiten schrijven met een benoeming van een CEO om de nieuwe bedrijfsmarktoperatie te leiden die in de komende maanden wordt verwacht.

Jack Kuhn, President van Westfield Specialty, zei: "De strategische focus van Westfield Specialty ligt op langdurige, duurzame groei, geholpen door de uitbouw van onze activiteiten op Europese markten. Als een gespecialiseerde verzekeraar die in gemeenschappelijk bezit is, kunnen we een meerjarenvisie op groei hebben en op lange termijn investeren in het opbouwen van een succesvolle aanvulling op onze capaciteit van gespecialiseerde underwriting."

Ohio Farmers Insurance Company, de uiteindelijke eigenaar van Westfield Specialty, heeft een financiële sterkte van "A-", een langetermijnkredietrating van S&P en een financiële sterkte van "A" van AM Best.

Over Westfield Specialty

Westfield Specialty is een vooraanstaande gespecialiseerde verzekeraar die gebruikmaakt van de financiële kracht van Westfield, een toonaangevende Amerikaanse schadeverzekeraar, en van het gerenommeerde Lloyd's of London Syndicate 1200.

Westfield Specialty biedt strategische, creatieve oplossingen om bedrijven tegen risico's te helpen beschermen, verliezen te herstellen en ze te helpen groei te stimuleren. Westfield Specialty voert momenteel underwriting uit in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en in Dubai. Westfield Specialty zal nieuwe bedrijfsonderdelen blijven toevoegen en speciale verzekeringsoplossingen aanbieden.

Sinds de oprichting in 2021 is Westfield Specialty snel gegroeid en verwacht dat de jaarlijkse GWP (bruto geboekte premie) in 2025 wereldwijd 2 miljard dollar zal bereiken. Lees meer op www.westfieldspecialty.com.

Over Westfield

Westfield, opgericht in 1848, is een wereldleider op het gebied van eigendoms- en ongevallenverzekeringen en biedt klanten door middel van een portfolio van verzekeringsproducten superieure inzichten over risico's en innovatieve oplossingen. Westfield onderschrijft commerciële, persoonlijke, zekerheids- en gespecialiseerde dekkingslijnen via een netwerk van toonaangevende onafhankelijke agenten en makelaars in de Verenigde Staten en gespecialiseerde producten via Lloyd's of London Syndicate 1200. Als een wederzijdse verzekeringsmaatschappij met een personeelsbestand van meer dan 4.000 medewerkers heeft Westfield een omzet van meer dan 4 miljard dollar en meer dan 11 miljard dollar aan activa. Meer informatie vindt u op www.westfieldinsurance.com.

