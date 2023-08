Westport Fuel Systems annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2023

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 août 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport ») (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT), l'un des principaux fournisseurs de systèmes et de composants de carburants alternatifs avancés pour l'industrie mondiale du transport, a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2023 et a fait le point sur ses activités. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

FAITS MARQUANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

Chiffre d'affaires trimestriel record de 85,0 millions de dollars, en hausse de 6 % par rapport à la même période en 2022, principalement grâce à l'augmentation des volumes de vente dans les activités OEM retardées, l'électronique et le stockage de carburant et aux ventes supplémentaires de l'activité de marché secondaire indépendant générées par les marchés d' Europe de l'Est et d'Amérique du Sud, partiellement compensées par la baisse des ventes aux clients en Inde dans l'activité OEM des véhicules légers et la baisse des volumes de vente dans les activités OEM de l'hydrogène et des véhicules lourds.

de l'Est et d'Amérique du Sud, partiellement compensées par la baisse des ventes aux clients en Inde dans l'activité OEM des véhicules légers et la baisse des volumes de vente dans les activités OEM de l'hydrogène et des véhicules lourds. Amélioration manifeste de la marge brute, qui a augmenté de 3,9 millions de dollars pour atteindre 14,4 millions de dollars, soit 16,9 % des revenus pour le trimestre, contre 10,5 millions de dollars, soit 13,1 % des revenus, pour le trimestre clos le 30 juin 2022. Cette augmentation est due à l'augmentation du chiffre d'affaires mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à l'augmentation de la marge brute dans le secteur OEM des poids lourds et dans le secteur IAM, en particulier en Amérique du Sud, partiellement compensée par l'augmentation des coûts des intrants de production, des services publics, de la main-d'œuvre et d'autres coûts, que nous n'avons pu que partiellement répercuter sur nos clients OEM.

Perte nette de 13,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2023, contre une perte nette de 11,6 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation des marges brutes a été plus que compensée par l'augmentation des dépenses générales et administratives et des dépenses de vente et de marketing, ainsi que par une perte sur extinction de 2,9 millions de dollars en raison du règlement de la redevance Cartesian.

EBITDA ajusté 1 négatif de 4,0 millions de dollars.

négatif de 4,0 millions de dollars. La liquidité et les équivalents de liquidités s'élevaient à 52,3 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre de 2023.

En avril, nous avons conclu un accord de règlement avec le Cartesian Capital Group pour mettre fin à la convention de financement de la tranche 1 en échange de libérations mutuelles et d'une contrepartie en espèces, qui incluait la libération de la garantie de propriété intellectuelle de notre système de carburant HPDI 2.0. Nous avons versé 8,7 millions de dollars à Cartesian Capital Group, ce qui a fait disparaître les redevances à long terme.

En juin, nous avons finalisé la consolidation des actions ordinaires émises et en circulation de la Société sur une base de 10:1.

En juillet, nous avons signé une lettre d'intention non contraignante avec Volvo pour établir une coentreprise afin d'accélérer la commercialisation et l'adoption mondiale de la technologie de système de carburant HPDI™ de Westport pour les applications longues distances et hors route.

pour les applications longues distances et hors route. Extension du programme Euro 7 précédemment attribué pour développer et fournir des systèmes de carburant GPL pour plusieurs applications de véhicules pour un OEM mondial. Ce programme étendu devrait générer un chiffre d'affaires total de 63 millions d'euros entre 2025 et 2028 et porter à environ 255 millions d'euros le chiffre d'affaires généré par les accords d'approvisionnement en carburant GPL pour les programmes Euro 6 et 7 avec cet OEM.







1 Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez vous référer aux MESURES FINANCIÈRES PCGR et NON PCGR dans le rapport de gestion de Westport.

« Le premier semestre de notre exercice 2023 a produit des résultats solides par rapport aux environnements opérationnels et économiques dans le monde entier et dans notre secteur d'activité. Malgré la baisse attendue des volumes de ventes HPDI, une baisse significative résultant d'un changement de modèle et du lancement d'un nouveau produit prévu au troisième trimestre, nous avons enregistré un chiffre d'affaires record et une amélioration des marges brutes au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires de 85 millions de dollars, soit une amélioration de 6 % par rapport à l'an dernier, a été soutenu par la croissance de nos activités principales, en particulier dans les secteurs de l'OEM retardé, de l'électronique et du stockage de carburant, ainsi que par l'augmentation des ventes de nos activités de pièces détachées indépendantes.

Plus récemment, l'annonce de notre coentreprise avec Volvo marque un véritable point d'inflexion pour Westport et une validation de notre technologie exclusive. Cette coentreprise permet à notre système de carburant HPDI d'être connu dans le monde entier et d'être reconnu comme un élément clé de la feuille de route visant à réduire les émissions de carbone dans les applications longues distances et hors route. À ce jour, les réactions des OEM à l'échelle internationale ont été extrêmement positives, car l'industrie reconnaît que les partenariats seront essentiels à la réussite de la décarbonisation des secteurs des transports longue distance et hors route.

En ce qui concerne le second semestre de l'exercice 2023, Westport continue de se concentrer sur l'amélioration de ses résultats. Pour rappel, la fin de l'année 2023 marquera le début de la production et de la vente de notre système de carburant GPL à notre client OEM mondial, une relation qui continue de se développer avec l'annonce récente de l'élargissement de notre champ d'application Euro 7. L'avantage de prix du GPL par rapport à l'essence et la diminution du coût d'accès à des moyens de transport à faible émission de carbone stimulent la demande. La croissance sur les marchés clés pour répondre à la demande croissante de solutions de transport à la fois abordables et à faibles émissions est une priorité pour Westport.

Le modèle d'affaires diversifié de notre société est bien placé pour continuer de bien performer au deuxième semestre de 2023 grâce à la combinaison de nos activités de base durables avec nos possibilités de croissance, alors que nous poursuivons l'objectif de créer des solutions pour que nous puissions tous vivre dans un monde à faibles émissions de carbone. »

David M. Johnson, directeur général

Opérations du T2 2023

RÉSULTATS CONSOLIDÉS





(en millions de dollars, sauf les montants par action)

Supérieur à / (Inférieur à) %

Supérieur à / (Inférieur à) % T2 2023 T2 2022 S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires 85,0 $ 80,0 $ 6 % 167,3 $ 156,5 $ 7 % Marge brute(2) 14,4 10,5 37 % 27,7 20,4 36 % Marge brute en % 17 % 13 % — 17 % 13 %

Frais d'exploitation 24,6 21,8 13 % 47,4 42,6 11 % Revenus des investissements comptabilisés selon la Méthode de mise en équivalence(1) 0,1 0,5 (80) % 0,2 0,8 (75) % Perte nette (13,2) $ (11,6) $ (14) % (23,8) $ (3,9) $ (510) % Perte nette par action (0,77) $ (0,68) $ (13) % (1,39) $ (0,23) $ (504) % EBITDA(2) (10,1) $ (7,7) $ (31) % (16,4) $ 4,0 $ (510) % EBITDA ajusté(2) (4,0) $ (4,3) $ 7 % (8,5) $ (10,4) $ 18 % (1) Ce chiffre comprend les revenus de nos coentreprises Minda Westport Technologies Limited. (2) L'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR. Veuillez vous référer aux MESURES FINANCIÈRES PCGR et NON PCGR pour le rapprochement avec les mesures PCGR équivalentes et les limites d'utilisation de ces mesures.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin 2023 a augmenté de 6 % pour atteindre 85,0 millions de dollars, contre 80,0 millions de dollars pour le même trimestre de l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des volumes de vente dans les activités retardées de l'OEM, de l'électronique, du stockage de carburant et des revenus supplémentaires de l'activité IAM générés par les marchés de l'Europe de l'Est et de l'Amérique du Sud. Ces résultats ont été compensés par une baisse des ventes aux clients indiens dans le secteur des OEM pour véhicules légers et par une diminution des volumes de ventes dans les secteurs de l'hydrogène et des OEM pour véhicules lourds.

La société a déclaré une perte nette de 13,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2023, contre une perte nette de 11,6 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette de la période en cours comprenait une dépense exceptionnelle de 2,9 millions de dollars liée à l'extinction de la redevance Cartesian à payer.

Westport a généré un EBITDA ajusté négatif de 4,0 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023, contre un EBITDA ajusté négatif de 4,3 millions de dollars pour la même période en 2022.

Information sectorielle

RÉSULTATS SECTORIELS Trimestre clos le 30 juin 2023

Chiffre d'affaires

Perte d'exploitation

Dépréciations et amortissements

Revenu des actions OEM 52,4 $

(7,3) $

2,3 $

0,1 $ IAM 32,6

1,7

0,6

— Entreprise —

(4,6)

0,1

— Total consolidé 85,0 $

(10,2) $

3,0 $

0,1 $

RÉSULTATS SECTORIELS Trimestre clos le 30 juin 2022

Chiffre d'affaires

Perte d'exploitation

Dépréciations et amortissements

Revenu des actions OEM 54,3 $

(5,6) $

2,2 $

0,5 $ IAM 25,7

0,1

0,8

— Entreprise —

(5,8)

0,1

— Total consolidé 80,0 $

(11,3) $

3,1 $

0,5 $

Segment des OEM (fabricants d'équipements d'origine)

Le chiffre d'affaires pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023 s'élève respectivement à 52,4 millions de dollars et 108,7 millions de dollars, contre 54,3 millions de dollars et 106,1 millions de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Le chiffre d'affaires du secteur OEM a diminué de 1,9 million de dollars par rapport au deuxième trimestre 2022 et a augmenté de 2,6 millions de dollars par rapport au semestre clos le 30 juin 2022. La diminution du chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin 2023 est principalement attribuable à la baisse des volumes de vente et de la composition des ventes pour le secteur des OEM de véhicules lourds, à la baisse des ventes aux clients en Inde dans le secteur des OEM de véhicules légers et à la baisse des volumes de vente aux clients du secteur de l'hydrogène. Cette baisse est partiellement compensée par une augmentation des volumes de vente des activités OEM retardées, de stockage de carburant et d'électronique par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Pour le deuxième trimestre, la marge brute2 a augmenté de 3,7 millions de dollars pour atteindre 8,4 millions de dollars, soit 16 % des revenus, contre 4,7 millions de dollars, soit 9 % des revenus pour le trimestre clos le 30 juin 2022. L'augmentation de la marge brute est principalement due à l'augmentation des volumes de vente dans nos activités OEM retardées et de stockage de carburant, ainsi qu'à l'augmentation de la marge brute dans l'activité OEM poids lourds en raison de l'augmentation des ventes de pièces détachées, de l'augmentation des prix unitaires sur les ventes de systèmes HPDI et de l'augmentation du chiffre d'affaires des services d'ingénierie. Cette hausse a été partiellement compensée par l'augmentation des coûts des intrants de production résultant des défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'inflation des coûts de logistique, des services publics, de la main-d'œuvre et d'autres coûts, que nous n'avons pu que partiellement répercuter sur nos clients OEM.

Depuis le début de l'année, la marge brute a diminué de 6,8 millions de dollars pour atteindre 16,5 millions de dollars, soit 15 % des revenus, contre 9,7 millions de dollars, soit 9 % des revenus pour le semestre clos le 30 juin 2022.

Nous restons confiants dans les perspectives de notre segment OEM. Notre activité OEM pour véhicules légers continue de gagner des parts de marché avec l'activité supplémentaire Euro 7 récemment annoncée. De même, notre activité OEM retardée fournit des volumes nettement plus élevés, notre activité hydrogène dispose de plusieurs projets de croissance en cours et la coentreprise HPDI annoncée avec Volvo, combinée au lancement par Volvo d'un nouveau moteur HPDI équipé de gaz naturel, positionne le système de carburant HPDI de Westport dans une perspective de croissance.







2 La marge brute est une mesure non conforme aux PCGR. Veuillez vous référer aux MESURES FINANCIÈRES CONFORMES ET NON CONFORMES AUX PCGR dans le rapport de gestion de Westport pour le rapprochement.

Segment du marché secondaire indépendant

Le chiffre d'affaires pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023 s'élève respectivement à 32,6 millions de dollars et 58,6 millions de dollars, contre 25,7 millions de dollars et 50,4 millions de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Le chiffre d'affaires du secteur d'activité IAM a augmenté de 6,9 millions de dollars et de 8,2 millions de dollars par rapport au trimestre et au semestre clos le 30 juin 2022. L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement due à l'augmentation des volumes de ventes en Afrique, en Europe de l'Est et en Amérique du Sud.

Pour le deuxième trimestre, la marge brute a augmenté de 0,2 millions de dollars pour atteindre 6,0 millions de dollars, soit 18 % des revenus, contre 5,8 millions de dollars, soit 23 % des revenus pour le trimestre clos le 30 juin 2022. L'augmentation de la marge brute est liée à la hausse des ventes en Amérique du Sud. Pour le semestre clos le 30 juin 2023, la marge brute a augmenté de 0,5 million de dollars pour atteindre 11,2 millions de dollars, soit 19 % des revenus, contre 10,7 millions de dollars, soit 21 % des revenus, pour le semestre clos le 30 juin 2022.

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DE GESTION

Pour consulter les états financiers de Westport pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2023, veuillez vous reporter au site https://investors.wfsinc.com/financials/

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION EN DIRECT

Westport a prévu une conférence téléphonique le mercredi 9 août 2023 à 7 h, heure du Pacifique (10 h, heure de l'Est) pour discuter de ces résultats. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-888-390-0546 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 416-764-8688. La retransmission en direct de la conférence téléphonique est accessible sur le site Web de Westport à l'adresse https://investors.wfsinc.com/

REDIFFUSION CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION EN DIRECT

Pour accéder à la rediffusion de la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-888-390-0541 (numéro gratuit au Canada et aux États-Unis) ou le 1-416-764-8677 en utilisant le code 290775#. La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 23 août 2023. Peu après la conférence téléphonique, une rediffusion sera disponible en streaming audio et en fichier MP3 téléchargeable.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez le site www.wfsinc.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant les attentes en matière de revenus et d'utilisation des liquidités, les initiatives stratégiques futures et la croissance future, l'avenir de nos programmes de développement (y compris ceux relatifs au HPDI et à l'hydrogène), les défis continus de la chaîne d'approvisionnement, la demande pour nos produits, le succès futur de nos stratégies commerciales et technologiques, les intentions des partenaires et des clients potentiels, la performance et la compétitivité des produits de Westport Fuel Systems et l'expansion de la couverture des produits, les opportunités de marché futures, la vitesse d'adoption du gaz naturel pour le transport et les conditions et le calendrier des accords futurs, ainsi que la réponse de la direction de Westport Fuel Systems à l'un ou l'autre des facteurs susmentionnés. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances ou nos réalisations soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés à la croissance de notre chiffre d'affaires, à nos résultats d'exploitation, à notre industrie et à nos produits, à l'économie générale, aux conditions et à l'accès aux marchés des capitaux et de la dette, aux défis permanents de la chaîne d'approvisionnement, à la solvabilité, aux politiques et réglementations gouvernementales, aux innovations technologiques, aux fluctuations des taux de change, aux dépenses d'exploitation, à la réduction continue des dépenses, à la capacité de commercialiser avec succès de nouveaux produits, aux performances de nos coentreprises, à la disponibilité et au prix du gaz naturel, aux plans de relance des gouvernements au niveau mondial et aux nouvelles réglementations environnementales, l'acceptation et le passage aux véhicules au gaz naturel, l'assouplissement ou la renonciation aux normes d'émission de carburant, l'incapacité des flottes à accéder aux capitaux ou aux financements gouvernementaux pour acheter des véhicules au gaz naturel, le développement de technologies concurrentes, notre capacité à développer et à déployer notre technologie de manière adéquate, les actions et les décisions de nos partenaires de coentreprise et de développement, les défis permanents de la chaîne d'approvisionnement ainsi que d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats réels, nos performances, nos réalisations ou notre situation financière, tels qu'ils sont décrits dans notre dernière notice annuelle et dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations afin de refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si cela est requis par la norme nationale 51-102. Le contenu de tout site web, flux RSS ou compte twitter référencé dans le présent communiqué de presse n'est pas intégré par référence dans le présent document.

MESURES FINANCIÈRES CONFORMES ET NON CONFORMES AUX PCGR

La direction examine les progrès opérationnels de ses unités commerciales et de ses programmes d'investissement sur des périodes successives en analysant le revenu net, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté. La société définit l'EBITDA comme le bénéfice net ou la perte nette des activités poursuivies avant impôts et ajusté en fonction des charges d'intérêts (nettes), des amortissements et des dépréciations. Westport Fuel Systems définit l'EBITDA ajusté comme l'EBITDA des activités poursuivies, à l'exclusion des dépenses liées aux rémunérations à base d'actions, des gains ou pertes de change non réalisés et des ajustements sans effet sur la trésorerie ou autres. La direction utilise l'EBITDA ajusté comme indicateur à long terme de la performance opérationnelle, car il est étroitement lié à la capacité des unités opérationnelles à générer un flux de trésorerie durable, et ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. l'EBITDA ajusté comprend la part du bénéfice de la société provenant des coentreprises.

Les termes BAIIA et BAIIA ajusté ne sont pas définis selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR des États-Unis ») et ne constituent pas une mesure du bénéfice d'exploitation, du rendement d'exploitation ou de la liquidité présentée conformément aux PCGR des États-Unis. l'EBITDA et l'EBITDA ajusté ont des limites en tant qu'outil analytique et, lors de l'évaluation des performances opérationnelles de la société, les investisseurs ne doivent pas considérer l'EBITDA et l'EBITDA ajusté de manière isolée ou comme un substitut à la perte nette ou à d'autres données du compte d'exploitation consolidé préparées conformément aux PCGR des États-Unis. Entre autres, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté ne reflètent pas les dépenses de trésorerie réelles de la société. D'autres entreprises peuvent calculer des mesures similaires différemment de Westport Fuel Systems, ce qui limite leur utilité en tant qu'outils de comparaison. La société compense ces limitations en s'appuyant principalement sur ses résultats selon les PCGR américains et en utilisant l'EBITDA et l'EBITDA ajusté comme informations complémentaires.

MESURES FINANCIÈRES CONFORMES ET NON CONFORMES AUX PCGR (en millions de dollars) T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023 T2 2023 Trimestre clos le Perte nette avant impôts (11,5) $ (11,0) $ (16,4) $ (9,7) $ (13,0) $











Charges d'intérêts (produits), nettes 0,7 0,2 0,1 0,4 (0,1) Dépréciation et amortissement 3,1 2,8 2,8 3,0 3,0 EBITDA (7,7) (8,0) (13,5) (6,3) (10,1)











Rémunération basée sur les actions 0,9 0,8 0,2 0,7 0,8 Perte de change non réalisée 2,5 2,7 0,4 1,1 2,4 EBITDA ajusté (4,3) $ (4,5) $ (12,9) $ (4,5) $ (4,0) $

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Bilans intermédiaires consolidés condensés (non audités)

(Exprimé en milliers de dollars américains, sauf le montant des actions)

30 juin 2023 et 31 décembre 2022





30 juin 2023

31 décembre 2022 Actifs







Actifs courants :







Liquidités et équivalents de liquidités (dont liquidités soumises à restrictions)

52 265 $

86 184 $ Comptes à recevoir

102 101

101 640 Stocks

82 886

81 635 Charges payées d'avance

6 620

7 760 Total des actifs courants

243 872

277 219 Investissements à long terme

4 895

4 629 Immobilisations corporelles

66 159

62 641 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location simple

24 067

23 727 Immobilisations incorporelles

7 348

7 817 Actifs d'impôts différés

10 838

10 430 Survaleur

3 022

2 958 Autres actifs à long terme

17 430

18 030 Total des actifs

377 631 $

407 451 $ Passif et capitaux propres







Passif courant :







Comptes créditeurs et charges à payer

100 724 $

98 863 $ Partie courante du passif du bail d'exploitation

3 507

3 379 Dette à court terme

5 224

9 102 Partie courante de la dette à long terme

14 087

11 698 Partie courante des redevances à long terme à payer

—

1 162 Partie courante de la garantie

8 914

11 315 Total du passif à court terme

132 456

135 519 Passif du bail d'exploitation à long terme

20 408

20 080 Dette à long terme

26 945

32 164 Redevance à long terme à payer

—

4 376 Responsabilité au titre de la garantie

2 974

2 984 Passif d'impôts différés

3 496

3 282 Autres dettes à long terme

4 494

5 080 Total du passif

190 773

203 485 Capitaux propres :







Capital social :







Actions ordinaires et privilégiées illimitées, sans valeur nominale







17 174 972 (2022 - 17 130 316) actions ordinaires émises et en circulation

1 244 547

1 243 272 Autres instruments de capitaux propres

9 312

9 212 Capital d'apport supplémentaire

11 516

11 516 Déficit cumulé

(1 048 551)

(1 024 716) Cumul des autres éléments de la perte globale

(29 966)

(35 318) Total des fonds propres

186 858

203 966 Total du passif et des capitaux propres

377 631 $

407 451 $

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

États intermédiaires consolidés condensés de l'exploitation et du résultat global (perte) (non audités)

(Exprimé en milliers de dollars américains, sauf le montant des actions et par action)

Trimestre et semestre clos les 30 juin 2023 et 2022





Trimestre clos le 30 juin,

Semestre clos le 30 juin,



2023

2022

2023

2022 Chiffre d'affaires

85 022 $

79 964 $

167 262 $

156 508 $ Coût des revenus et des dépenses :















Coût des revenus

70 653

69 457

139 532

136 076 Recherche et développement

5 785

5 254

13 048

11 188 Général et administratif

10 546

9 013

20 314

18 204 Ventes et marketing

4 820

3 914

8 469

7 563 Perte de change

2 420

2 566

3 496

3 337 Dépréciation et amortissement

1 021

1 085

2 058

2 268



95 245

91 289

186 917

178 636 Perte d'exploitation

(10 223)

(11 325)

(19 655)

(22 128)

















Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

56

458

185

751 Gain sur la vente d'investissements et d'actifs

21

—

21

19 119 Intérêts sur la dette à long terme et dés actualisation des redevances à payer

(643)

(839)

(1 490)

(1 899) Perte sur l'extinction

(2 909)

—

(2 909)

— Intérêts et autres revenus, nets de frais bancaires

712

197

1 178

238 Pertes avant impôts

(12 986)

(11 509)

(22 670)

(3 919) Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu

221

70

1 165

(50) Perte nette pour la période

(13 207)

(11 579)

(23 835)

(3 869) Autres éléments de la perte globale :















Ajustement de conversion cumulé

(7 322)

(4 314)

(5 352)

(4 645) Perte globale

(20 529) $

(15 893) $

(29 187) $

(8 514) $

















Perte par action :















Perte nette par action - de base et diluée

(0,77) $

(0,68) $

(1,39) $

(0,23) $ Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation :















De base et diluée

17 173 252

17 119 893

17 171 137

17 117 719

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

États intermédiaires consolidés condensés des flux de trésorerie (non audités)

(Exprimé en milliers de dollars américains)

Trimestre et semestre clos les 30 juin 2023 et 2022





Trimestre clos le 30 juin,

Semestre clos le 30 juin,



2023

2022

2023

2022 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION :















Perte nette pour la période

(13 207) $

(11 579) $

(23 835) $

(3 869) $ Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation :















Dépréciation et amortissement

2 993

3 051

6 020

6 140 Frais de rémunération basée sur les actions

742

769

1 375

1 241 Perte de change non réalisée

2 420

2 566

3 496

3 337 Impôts différés

125

(96)

(23)

(531) Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

(56)

(458)

(185)

(751) Intérêts sur la dette à long terme et dés actualisation des redevances à payer

643

839

1 490

1 899 Variation des dépréciations de stocks à la valeur nette de réalisation

992

792

1 578

549 Perte sur l'extinction de la redevance payable

2 909

—

2 909

— Variation des charges liées aux mauvaises créances

288

(32)

372

59 Gain sur vente d'investissements

—

—

—

(19 119) Gain sur vente d'actifs

(21)

—

(21)

— Variations des actifs et passifs d'exploitation :















Comptes à recevoir

469

(3 557)

(572)

2 471 Stocks

(537)

(3 499)

(1 128)

(11 883) Charges payées d'avance

3 091

1 082

1 407

(1 188) Comptes créditeurs et charges à payer

287

(3 770)

1 050

(7 280) Responsabilité au titre de la garantie

(1 179)

(2 623)

(2 561)

(4 479) Trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles

(41)

(16 515)

(8 628)

(33 404) Activités d'investissement :















Achat d'immobilisations corporelles et d'autres actifs

(4 905)

(3 185)

(7 912)

(5 983) Achats d'immobilisations incorporelles

—

(296)

—

(296) Produits sur vente d'actifs

35

—

133

31 949 Trésorerie nette provenant des activités d'investissement des activités poursuivies

(4 870)

(3 481)

(7 779)

25 670 Activités de financement :















Remboursements des facilités à court et à long terme

(11 140)

(13 406)

(22 876)

(36 599) Tirages sur lignes de crédit d'exploitation et facilités à long terme

4 845

10 086

13 096

25 392 Paiement des redevances à payer

(8 687)

(5 200)

(8 687)

(5 200) Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement

(14 982)

(8 520)

(18 467)

(16 407) Effet des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités

195

(874)

955

(2 577) Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(19 698)

(29 390)

(33 919)

(26 718) Liquidités et équivalents de liquidités en début de période (dont liquidités soumises à restrictions)

71 963

127 564

86 184

124 892 Liquidités et équivalents de liquidités en fin de période (dont liquidités soumises à restrictions)

52 265 $

98 174 $

52 265 $

98 174 $

