Westport Fuel Systems meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023

VANCOUVER, British Columbia, 10. August 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. („Westport") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), ein führender Anbieter von fortschrittlichen alternativen Kraftstoffsystemen und -komponenten für die globale Transportindustrie, meldete seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene zweite Quartal und gab ein Update zum Geschäftsverlauf. Alle Angaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

HIGHLIGHTS DES ZWEITEN QUARTALS 2023

Rekordquartalsumsatz von 85,0 Mio. US-Dollar, ein Plus von 6 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022, der in erster Linie auf höhere Verkaufsvolumina im Delayed OEM-, Elektronik- und Kraftstoffspeichergeschäft sowie auf zusätzliche Umsätze aus dem unabhängigen Ersatzteilgeschäft zurückzuführen ist. Diese wurden auf den osteuropäischen und südamerikanischen Märkten erzielt, teilweise kompensiert durch geringere Verkäufe an Kunden in Indien im OEM-Geschäft für leichte Nutzfahrzeuge und geringere Verkaufsvolumina im OEM-Geschäft für Wasserstoff und schwere Nutzfahrzeuge.





Nachweisliche Verbesserung der Bruttomarge, die um 3,9 Mio. US-Dollar auf 14,4 Mio. US-Dollar oder 16,9 % des Umsatzes für das Quartal stieg, verglichen mit 10,5 Mio. US-Dollar oder 13,1 % des Umsatzes für das Quartal zum 30. Juni 2022. Die Steigerung ist auf den oben erwähnten Umsatzanstieg sowie auf eine höhere Bruttomarge im OEM-Geschäft für schwere Nutzfahrzeuge und im IAM-Geschäft speziell in Südamerika zurückzuführen, die teilweise durch höhere Produktionseinsatzkosten, Versorgungs-, Arbeits- und andere Kosten ausgeglichen wurde, die wir nur teilweise an unsere OEM-Kunden weitergeben konnten.





Nettoverlust von 13,2 Mio. US-Dollar für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Quartal, verglichen mit einem Nettoverlust von 11,6 Mio. US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Die gestiegenen Bruttomargen wurden durch die gestiegenen allgemeinen und administrativen Ausgaben, die Ausgaben für Vertrieb und Marketing sowie durch einen Verlust in Höhe von 2,9 Millionen US-Dollar aufgrund der Begleichung von Lizenzgebühren für Cartesian mehr als wettgemacht.





Bereinigtes EBITDA 1 von minus 4,0 Mio. US-Dollar.





von minus 4,0 Mio. US-Dollar. Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich zum Ende des zweiten Quartals 2023 auf 52,3 Mio. US-Dollar.





Im April schlossen wir mit der Cartesian Capital Group eine Vergleichsvereinbarung zur Beendigung der Tranche-1-Finanzierungsvereinbarung im Gegenzug für gegenseitige Freistellungen und eine Geldleistung, die auch die Freigabe des Sicherungsrechts an unserem geistigen Eigentum am HPDI 2.0-Kraftstoffsystem beinhaltete. Wir zahlten der Cartesian Capital Group 8,7 Mio. $, womit die langfristige Lizenzverpflichtung getilgt wurde.





schlossen wir mit der Cartesian Capital Group eine Vergleichsvereinbarung zur Beendigung der Tranche-1-Finanzierungsvereinbarung im Gegenzug für gegenseitige Freistellungen und eine Geldleistung, die auch die Freigabe des Sicherungsrechts an unserem geistigen Eigentum am HPDI 2.0-Kraftstoffsystem beinhaltete. Wir zahlten der Cartesian Capital Group 8,7 Mio. $, womit die langfristige Lizenzverpflichtung getilgt wurde. Im Juni haben wir eine Aktienkonsolidierung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens im Verhältnis 10:1 abgeschlossen.





haben wir eine Aktienkonsolidierung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens im Verhältnis 10:1 abgeschlossen. Im Juli haben wir eine unverbindliche Absichtserklärung mit Volvo zur Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet, um die Kommerzialisierung und weltweite Einführung der HPDI™-Kraftstoffsystemtechnologie von Westport für Langstrecken- und Off-Road-Anwendungen zu beschleunigen.





für Langstrecken- und Off-Road-Anwendungen zu beschleunigen. Ausweitung des zuvor zugesprochenen Euro 7 -Programms zur Entwicklung und Lieferung von LPG-Kraftstoffsystemen für verschiedene Fahrzeuganwendungen für einen globalen OEM. Dieses erweiterte Programm wird von 2025 bis 2028 voraussichtlich einen Gesamtumsatz von 63 Mio. € generieren und erhöht den Umsatz aus LPG-Lieferverträgen für Euro 6 - und 7-Programme mit diesem OEM auf ca. 255 Mio. €.







1 Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist eine Non-GAAP-Kennzahl. Die Überleitung finden Sie unter GAAP- UND NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN in „Erläuterungen und Analyse des Managements" von Westport.

„In der ersten Hälfte unseres Geschäftsjahres 2023 haben wir angesichts des operativen und wirtschaftlichen Umfelds in der Welt und in unserer Branche solide Ergebnisse erzielt. Trotz des erwarteten niedrigeren HPDI-Absatzvolumens, eines deutlichen Rückgangs infolge eines Modellwechsels und der für das dritte Quartal erwarteten Einführung neuer Produkte, konnten wir im zweiten Quartal Rekordumsätze und steigende Bruttomargen verzeichnen. Der Umsatz in Höhe von 85 Mio. US-Dollar, eine Verbesserung um 6 % gegenüber dem Vorjahr, wurde durch das Wachstum in unseren Kerngeschäften, insbesondere in den Bereichen Delayed OEM, Elektronik und Kraftstofflagerung, sowie durch höhere Umsätze in unserem unabhängigen Ersatzteilgeschäft unterstützt.

Die kürzliche Ankündigung unseres Joint Ventures mit Volvo stellt einen echten Meilenstein für Westport dar und ist eine Bestätigung für unsere firmeneigene Technologie. Dieses Joint Venture verschafft unserem HPDI-Kraftstoffsystem weltweite Aufmerksamkeit und Anerkennung als wichtiger Bestandteil der Roadmap zur Senkung der Kohlendioxidemissionen bei Langstrecken- und Off-Road-Anwendungen. Die bisherigen Rückmeldungen der globalen OEMs waren durchweg positiv. Die Branche hat erkannt, dass Partnerschaften der Schlüssel zur erfolgreichen Dekarbonisierung des Langstrecken- und Geländewagensektors sind.

Im Hinblick auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2023 konzentriert sich Westport weiterhin auf die Steigerung von Umsatz und Gewinn. Zur Erinnerung: Ende 2023 werden wir mit der Produktion von LPG-Kraftstoffsystemen und dem Verkauf an unseren globalen OEM-Kunden beginnen. Diese Partnerschaft wird mit der jüngsten Ankündigung unseres wachsenden Euro-7-Bereichs weiter ausgebaut. Der Preisvorteil von LPG gegenüber Benzin und die sinkenden Kosten für emissionsärmere Verkehrsmittel steigern die Nachfrage. Ein wichtiger Schwerpunkt für Westport ist das Wachstum in Schlüsselmärkten, um die steigende Nachfrage nach erschwinglichen und emissionsarmen Transportlösungen zu befriedigen.

Das diversifizierte Geschäftsmodell unseres Unternehmens ist so positioniert, dass es auch in der zweiten Jahreshälfte 2023 dank der Kombination unseres nachhaltigen Kerngeschäfts mit unseren Wachstumschancen eine hohe Performance erzielen wird, während wir an Lösungen für eine Welt mit niedrigeren CO2-Emissionen arbeiten."

David M. Johnson, Chief Executive Officer

Geschäftstätigkeit 2Q23

KONZERNERGEBNIS





(in Millionen US-Dollar, außer Beträge pro Aktie)

Über /

(Unter)

%

Über /

(Unter)

% 2Q23 2Q22 1H23 1H22 Einnahmen 85,0 US-Dollar 80,0 US-Dollar 6 % 167,3 US-Dollar 156,5 US-Dollar 7 % Bruttomarge(2) 14,4 10,5 37 % 27,7 20,4 36 % Bruttomarge in % 17 % 13 % — 17 % 13 %

Betriebskosten 24,6 21,8 13 % 47,4 42,6 11 % Erträge aus nach der

Equity-Methodebilanzierten Beteiligungen (1) 0,1 0,5 (80) % 0,2 0,8 (75) % Nettoverlust (13,2) US-Dollar (11,6) US-Dollar (14) % (23,8) US-Dollar (3,9) US-Dollar (510) % Nettoverlust pro Aktie (0,77) US-Dollar (0,68) US-Dollar (13) % (1,39) US-Dollar (0,23) US-Dollar (504) % EBITDA(2) (10,1) US-Dollar (7,7) US-Dollar (31) % (16,4) US-Dollar 4,0 US-Dollar (510) % Bereinigtes EBITDA(2) (4,0) US-Dollar (4,3) US-Dollar 7 % (8,5) US-Dollar (10,4) US-Dollar 18 %



(1) Darin enthalten sind die Einnahmen aus unseren Joint Ventures Minda Westport Technologies Limited. (2) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind Non-GAAP-Kennzahlen. Die Überleitung zu den entsprechenden GAAP-Kennzahlen und die Einschränkungen bei der Verwendung solcher Kennzahlen finden Sie im Kapitel „GAAP- UND NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN".

Der Umsatz für das am 30. Juni 2023 abgeschlossene Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6 % auf 85,0 Mio. US-Dollar, was in erster Linie auf ein höheres Absatzvolumen in den Bereichen OEM, Elektronik und Kraftstoffspeicherung sowie auf zusätzliche Umsätze im IAM-Geschäft in Osteuropa und Südamerika zurückzuführen ist. Dies wurde durch einen Rückgang der Umsätze mit Kunden in Indien im OEM-Geschäft für leichte Nutzfahrzeuge und durch ein geringeres Absatzvolumen im OEM-Geschäft für Wasserstoff und schwere Nutzfahrzeuge kompensiert.

Für das am 30. Juni 2023 abgeschlossene Quartal meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 13,2 Mio. US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte der Nettoverlust noch 11,6 Mio. US-Dollar betragen. Der Nettoverlust der laufenden Periode enthielt einen einmaligen Aufwand in Höhe von 2,9 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit der Tilgung der Lizenzgebühr für Cartesian.

Westport erwirtschaftete im zweiten Quartal 2023 ein bereinigtes EBITDA in Höhe von minus 4,0 Mio. US-Dollar. Im Vergleichszeitraum des Jahres 2022 lag das bereinigte EBITDA bei minus 4,3 Mio. US-Dollar.

Segmentinformationen

SEGMENTERGEBNISSE Quartalsbericht zum 30. Juni 2023

Umsatz

Betriebsgewinn

(-verlust)

Abschreibungen

&; Amortisation

Kapitalerträge OEM 52,4 US-Dollar

(7,3) US-Dollar

2,3 US-Dollar

0,1 US-Dollar IAM 32,6

1,7

0,6

— Konzern —

(4,6)

0,1

— Konzern Insgesamt 85.0 US-Dollar

(10,2) US-Dollar

3,0 US-Dollar

0,1 US-Dollar



SEGMENTERGEBNISSE Quartalsbericht zum 30. Juni 2023

Umsatz

Betriebsgewinn

(-verlust)

Abschreibungen

&; Amortisation

Kapitalerträge OEM 54,3 US-Dollar

(5,6) US-Dollar

2,2 US-Dollar

0,5 US-Dollar IAM 25,7

0,1

0,8

— Konzern —

(5,8)

0,1

— Konzern Insgesamt 80,0 US-Dollar

(11,3) US-Dollar

3,1 US-Dollar

0,5 US-Dollar

Segment Originalhersteller

Der Umsatz für das am 30. Juni 2023 beendete Quartal bzw. Halbjahr betrug 52,4 Mio. US-Dollar bzw. 108,7 Mio. US-Dollar. Im Vergleichszeitraum des Jahres 2022 waren es 54,3 Mio. US-Dollar bzw. 106,1 Mio. US-Dollar. Der Umsatz des OEM-Geschäftssegments sank im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um 1,9 Mio. US-Dollar und stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um 2,6 Mio. US-Dollar. Der Umsatzrückgang im am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Quartal war in erster Linie auf das geringere Absatzvolumen und den geringeren Absatzmix im OEM-Geschäft für schwere Nutzfahrzeuge, einen Rückgang der Umsätze mit Kunden in Indien im OEM-Geschäft für leichte Nutzfahrzeuge und geringere Umsätze mit Wasserstoffkunden zurückzuführen. Dieser Rückgang wurde durch einen Anstieg des Umsatzvolumens in den Bereichen OEM, Kraftstoffspeicherung und Elektronik im Vergleich zum Vorjahresquartal teilweise kompensiert.

Im zweiten Quartal stieg die Bruttomarge 2 um 3,7 Mio. US-Dollar auf 8,4 Mio. US-Dollar bzw. 16 % des Umsatzes, während sie im am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Quartal noch 4,7 Mio. US-Dollar bzw. 9 % des Umsatzes betragen hatte. Der Anstieg der Bruttomarge ist in erster Linie auf ein höheres Absatzvolumen in unserem Delayed OEM- und Kraftstoffspeichergeschäft sowie auf eine höhere Bruttomarge im OEM-Geschäft für schwere Nutzfahrzeuge aufgrund gestiegener Ersatzteilverkäufe, höherer Stückpreise beim Verkauf von HPDI-Systemen und höherer Einnahmen aus technischen Dienstleistungen zurückzuführen. Dies wurde teilweise neutralisiert durch höhere Produktionsmittelkosten infolge globaler Lieferkettenprobleme und der Inflation bei Logistik-, Versorgungs-, Arbeits- und anderen Kosten, die wir nur teilweise an unsere OEM-Kunden weitergeben konnten.

Im bisherigen Jahresverlauf sank die Bruttomarge um 6,8 Mio. US-Dollar auf 16,5 Mio. US-Dollar bzw. 15 % des Umsatzes, nachdem sie im ersten Halbjahr 2022 noch 9,7 Mio. US-Dollar bzw. 9 % des Umsatzes betragen hatte.

Wir bleiben zuversichtlich, was die Aussichten für unser OEM-Segment angeht. Unser OEM-Geschäft für leichte Nutzfahrzeuge gewinnt mit dem kürzlich angekündigten zusätzlichen Euro 7-Geschäft weiterhin Marktanteile, unser Delayed OEM-Geschäft verzeichnet deutlich höhere Volumina, unser Wasserstoffgeschäft profitiert von mehreren laufenden Wachstumsprojekten und das angekündigte HPDI-Joint-Venture mit Volvo in Verbindung mit der Markteinführung eines neuen, mit Erdgas betriebenen HPDI-Motors durch Volvo verheißt Wachstum für das HPDI-Kraftstoffsystem von Westport.







2 Die Bruttomarge ist eine Non-GAAP-Kennzahl. Die Überleitung finden Sie bei „GAAP- UND NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN" in „Erläuterungen und Analyse des Managements" von Westport.

Segment Unabhängiger Ersatzteilmarkt

Der Umsatz im am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Quartal bzw. Halbjahr belief sich auf 32,6 Mio. US-Dollar bzw. 58,6 Mio. US-Dollar, nachdem er in dem am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Quartal bzw. Halbjahr 25,7 Mio. US-Dollar bzw. 50,4 Mio. US-Dollar betragen hatte. Der Umsatz des Geschäftssegments IAM stieg gegenüber dem am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Quartal bzw. Halbjahr um 6,9 Mio. US-Dollar bzw. 8,2 Mio. US-Dollar. Das Umsatzwachstum ist in erster Linie auf den gestiegenen Absatz in Afrika, Osteuropa und Südamerika zurückzuführen.

Im zweiten Quartal stieg die Bruttomarge um 0,2 Millionen US-Dollar auf 6,0 Mio. US-Dollar bzw. 18 % des Umsatzes. Im am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Vorjahresquartal waren es noch 5,8 Mio. US-Dollar bzw. 23 % des Umsatzes. Der Anstieg der Bruttomarge ist auf höhere Absätze in Südamerika zurückzuführen. In dem am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Halbjahr stieg die Bruttomarge um 0,5 Mio. US-Dollar auf 11,2 Mio. US-Dollar bzw. 19 % des Umsatzes. Im am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Halbjahr waren es noch 10,7 Mio. US-Dollar bzw. 21 % des Umsatzes.

JAHRESABSCHLUSS UND ERLÄUTERUNGEN UND ANALYSE DES MANAGEMENTS

Die Finanzdaten von Westport für das zweite Quartal mit Abschluss zum 30. Juni 2023 finden Sie unter https://investors.wfsinc.com/financials/

LIVE-TELEFONKONFERENZ UND WEBCAST

Westport hat für Mittwoch, den 9. August 2023, um 7:00 Uhr Pacific Time (10:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz angesetzt, um diese Geschäftszahlen zu besprechen. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte 1-888-390-0546 (Kanada und USA gebührenfrei) oder 416-764-8688. Der Live-Webcast der Telefonkonferenz kann auf der Website von Westport unter https://investors.wfsinc.com/ verfolgt werden.

WIEDERHOLUNG DER TELEFONKONFERENZ UND DES WEBCASTS

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz können Sie unter der Nummer 1-888-390-0541 (Kanada und USA gebührenfrei) oder 1-416-764-8677 mit dem Kennwort 290775# abrufen. Die Aufzeichnung wird bis zum 23. August 2023 telefonisch abrufbar sein. Bereits kurz nach Ende der Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung als Streaming-Audio und als herunterladbare MP3-Datei verfügbar sein.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.wfsinc.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu Erwartungen bezüglich Umsatz und Barmittelverwendung, zukünftigen strategischen Initiativen und zukünftigem Wachstum, der Zukunft unserer Entwicklungsprogramme (einschließlich derjenigen mit Bezug zu HPDI und Wasserstoff), anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette, der Nachfrage nach unseren Produkten, dem zukünftigen Erfolg unserer Geschäfts- und Technologiestrategien, den Absichten von Partnern und potenziellen Kunden, der Leistung und Wettbewerbsfähigkeit der Produkte von Westport Fuel Systems und der Ausweitung der Produktabdeckung, zukünftigen Marktchancen, der Geschwindigkeit der Einführung von Erdgas für den Transport und den Bedingungen und dem Zeitplan zukünftiger Vereinbarungen sowie der Reaktion des Managements von Westport Fuel Systems auf jeden der oben genannten Faktoren. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten behaftet und basieren sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen. Deshalb können unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen und Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören solche, die im Zusammenhang stehen mit unserem Umsatzwachstum, unseren Betriebsergebnissen, unserer Branche und unseren Produkten, der allgemeinen Wirtschaft, den Bedingungen auf den Kapital- und Kreditmärkten und dem Zugang zu diesen Märkten, den anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette, der Zahlungsfähigkeit, der staatlichen Politik und Regulierung, technischen Innovationen, Wechselkursschwankungen, den Betriebskosten, der fortgesetzten Senkung der Ausgaben, der Fähigkeit, neue Produkte erfolgreich zu vermarkten, der Leistungsfähigkeit unserer Joint Ventures, der Verfügbarkeit und dem Preis von Erdgas, globalen staatlichen Konjunkturprogrammen und neuen Umweltvorschriften, der Akzeptanz von und dem Umstieg auf Erdgasfahrzeuge, der Lockerung oder dem Verzicht auf Kraftstoffemissionsstandards, der Unfähigkeit von Fuhrparks, Kapital oder staatliche Mittel für den Kauf von Erdgasfahrzeugen zu erhalten, der Entwicklung von Konkurrenztechnologien, unserer Fähigkeit, unsere Technologie angemessen zu entwickeln und einzusetzen, den Handlungen und Entscheidungen unserer Joint-Venture- und Entwicklungspartner, anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette sowie anderen Risikofaktoren und Annahmen, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder unsere Finanzlage beeinflussen können, die in unserem aktuellen jährlichen Informationsblatt und anderen Einreichungen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden erläutert werden. Der Leser sollte sich nicht übermäßig stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht wurden. Wir lehnen jegliche Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um etwaigen Änderungen unserer Erwartungen oder Ereignissen, Bedingungen oder Umständen Rechnung zu tragen, auf denen solche Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen, die in diesen vorausschauenden Aussagen enthalten sind, es sei denn, dies wird gemäß National Instrument 51-102 verlangt. Die Inhalte von Websites, RSS-Feeds oder Twitter-Accounts, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.

GAAP- UND NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

Das Management überprüft den operativen Fortschritt seiner Geschäftsbereiche und Investitionsprogramme in regelmäßigen Abständen anhand der Analyse von Nettogewinn, EBITDA und bereinigtem EBITDA. Das Unternehmen definiert EBITDA als Nettogewinn oder -verlust aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern, bereinigt um Zinsaufwendungen (netto), Abschreibungen und Amortisation. Westport Fuel Systems definiert das bereinigte EBITDA als EBITDA aus laufenden Geschäften ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste sowie unbare und sonstige Anpassungen. Das Management verwendet das bereinigte EBITDA als langfristigen Indikator für die operative Leistung, da es eng mit der Fähigkeit der Geschäftsbereiche zur Generierung eines nachhaltigen Cashflows zusammenhängt und solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Das bereinigte EBITDA enthält den Anteil des Unternehmens an den Erträgen von Joint Ventures.

Die Begriffe EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht nach den allgemein anerkannten US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen („U.S. GAAP") definiert und können nicht als Maß für das Betriebsergebnis, die Betriebsleistung oder die Liquidität gemäß US-GAAP herangezogen werden. Das EBITDA und das bereinigte EBITDA sind als Analyseinstrumente nur bedingt geeignet und bei der Bewertung der operativen Leistung des Unternehmens sollten Anleger das EBITDA sowie das bereinigte EBITDA nicht isoliert oder als Alternative zum Nettoverlust oder zu anderen nach US-GAAP erstellten Daten der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung betrachten. Unter anderem bilden das EBITDA und das bereinigte EBITDA nicht die tatsächlichen Barausgaben des Unternehmens ab. Andere Unternehmen berechnen ähnliche Kennzahlen möglicherweise anders als Westport Fuel Systems, was ihren Nutzen als Vergleichsmaßstab einschränkt. Das Unternehmen kompensiert diese Einschränkungen, indem es sich in erster Linie auf seine US-GAAP-Ergebnisse stützt und das EBITDA sowie das bereinigte EBITDA als ergänzende Informationen verwendet.

GAAP- UND NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN (in Millionen Dollar) 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 Quartalsbericht zum Nettoverlust vor Ertragssteuern (11,5) US-Dollar (11,0) US-Dollar (16,4) US-Dollar (9,7) US-Dollar (13,0) US-Dollar











Zinsaufwand (-ertrag), netto 0,7 0,2 0,1 0,4 (0,1) Abschreibungen und Amortisation 3,1 2,8 2,8 3,0 3,0 EBITDA (7,7) (8,0) (13,5) (6,3) (10,1)











Aktienbasierte Vergütung 0,9 0,8 0,2 0,7 0,8 Nicht realisierte Wechselkursverluste 2,5 2,7 0,4 1,1 2,4 Bereinigtes EBITDA (4,3) US-Dollar (4,5) US-Dollar (12,9) US-Dollar (4,5) US-Dollar (4,0) US-Dollar

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanz (ungeprüft)

(in Tausend US-Dollar, ausgenommen Aktienbeträge)

30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022





30. Juni 2023

31. Dezember 2022 Aktiva







Umlaufvermögen:







Barmittel und Barmitteläquivalente (einschließlich Barmittel mit Verfügungsbeschränkung)

52.265 US-Dollar

86.184 US-Dollar Forderungen

102.101

101.640 Lagerbestände

82.886

81.635 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

6.620

7.760 Summe Umlaufvermögen

243.872

277.219 Langfristige Anlagen

4.895

4.629 Sachanlagen

66.159

62.641 Nutzungsrechte aus betrieblichen Leasing-Verträgen

24.067

23.727 Immaterielle Vermögenswerte

7.348

7.817 Latente Ertragssteueransprüche

10.838

10.430 Geschäftswert

3.022

2.958 Sonstige langfristige Vermögenswerte

17.430

18.030 Gesamtaktiva

377.631 US-Dollar

407.451 US-Dollar Verbindlichkeiten und Eigenkapital







Kurzfristige Verbindlichkeiten:







Verbindlichkeiten und Rückstellungen

100.724 US-Dollar

98.863 US-Dollar Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeiten aus operativem Leasing

3.507

3.379 Kurzfristige Verbindlichkeiten

5.224

9.102 Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten

14.087

11.698 Kurzfristiger Anteil der langfristig zu zahlenden Lizenzgebühren

—

1.162 Kurzfristiger Anteil der Garantieverpflichtung

8.914

11.315 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

132.456

135.519 Langfristige operative Leasingverbindlichkeiten

20.408

20.080 Langfristige Verbindlichkeiten

26.945

32.164 Langfristig zu zahlende Lizenzgebühren

—

4.376 Garantieverpflichtung

2.974

2.984 Latente Ertragssteuerverbindlichkeiten

3.496

3.282 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

4.494

5.080 Summe Verbindlichkeiten

190.773

203.485 Eigenkapital:







Stammkapital:







Unbegrenzte Stamm- und Vorzugsaktien, ohne Nennwert







17.174.972 (2022 – 17.130.316) ausgegebene und ausstehende Stammaktien

1.244.547

1.243.272 Sonstige Eigenkapitalinstrumente

9.312

9.212 Kapitalrücklage

11.516

11.516 Bilanzverlust

(1.048.551)

(1.024.716) Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

(29.966)

(35.318) Summe Eigenkapital

186.858

203.966 Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital

377.631 US-Dollar

407.451 US-Dollar

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnis (ungeprüft)

(in Tausend US-Dollar, ausgenommen Aktienbeträge)

Am 30. Juni 2023 und 2022 abgeschlossene Quartale und Halbjahre





Quartalsbericht zum 30. Juni

Halbjahresbericht zum 30. Juni



2023

2022

2023

2022 Umsatz

85.022 US-Dollar

79.964 US-Dollar

167.262 US-Dollar

156.508 US-Dollar Kosten der Erträge und Aufwendungen:















Umsatzkosten

70.653

69.457

139.532

136.076 Forschung und Entwicklung

5.785

5.254

13.048

11.188 Allgemeines und Verwaltung

10.546

9.013

20.314

18.204 Vertrieb und Marketing

4.820

3.914

8.469

7.563 Wechselkursverlust

2.420

2.566

3.496

3.337 Abschreibungen und Amortisation

1.021

1.085

2.058

2.268



95.245

91.289

186.917

178.636 Betriebsverlust

(10.223)

(11.325)

(19.655)

(22.128)

















Erträge aus nach der

Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen

56

458

185

751 Gewinn aus dem Verkauf von Investitionen und Vermögenswerten

21

—

21

19.119 Zinsen auf langfristige Verbindlichkeiten und Aufzinsung

zu zahlender Lizenzgebühren

(643)

(839)

(1.490)

(1.899) Verlust aus Tilgung

(2.909)

—

(2.909)

— Zinsen und sonstige Erträge, abzüglich Bankgebühren

712

197

1.178

238 Verlust vor Ertragssteuern

(12.986)

(11.509)

(22.670)

(3.919) Ertragsteueraufwand (-erstattung)

221

70

1.165

(50) Nettoverlust für den Berichtszeitraum

(13.207)

(11.579)

(23.835)

(3.869) Sonstiger Gesamtverlust:















Kumulierte Umrechnungsdifferenz

(7.322)

(4.314)

(5.352)

(4.645) Gesamtverlust

(20.529) US-Dollar

(15.893) US-Dollar

(29.187) US-Dollar

(8.514) US-Dollar

















Verlust je Aktie:















Nettoverlust je Aktie (unverwässert und verwässert)

(0,77) US-Dollar

(0,68) US-Dollar

(1,39) US-Dollar

(0,23) US-Dollar Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien:















Unverwässert und verwässert

17.173.252

17.119.893

17.171.137

17.117.719

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Verkürzte konsolidierte vorläufige Kapitalflussrechnungen (ungeprüft)

(in Tausend US-Dollar)

Am 30. Juni 2023 und 2022 abgeschlossene Quartale und Halbjahre





Quartalsbericht zum 30. Juni

Halbjahresbericht zum 30. Juni



2023

2022

2023

2022 Betriebsaktivitäten:















Nettoverlust für den Berichtszeitraum

(13.207) US-Dollar

(11.579) US-Dollar

(23.835) US-Dollar

(3.869) US-Dollar Anpassungen zur Überleitung des Nettoverlustes zum Nettomittelabfluss aus laufender

Geschäftstätigkeit:















Abschreibungen und Amortisation

2.993

3.051

6.020

6.140 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

742

769

1.375

1.241 Nicht realisierte Wechselkursverluste

2.420

2.566

3.496

3.337 Latente Ertragssteuer

125

(96)

(23)

(531) Erträge aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen

(56)

(458)

(185)

(751) Zinsen auf langfristige Verbindlichkeiten und Aufzinsung zu zahlender Lizenzgebühren

643

839

1.490

1.899 Veränderung der Wertberichtigungen auf Lagerbestände auf den Nettoveräußerungswert

992

792

1.578

549 Verlust aus der Tilgung von Lizenzgebühren

2.909

—

2.909

— Veränderung der Aufwendungen für uneinbringliche Forderungen

288

(32)

372

59 Gewinn aus dem Verkauf von Beteiligungen

—

—

—

(19.119) Gewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten

(21)

—

(21)

— Änderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva:















Forderungen

469

(3.557)

(572)

2.471 Lagerbestände

(537)

(3.499)

(1.128)

(11.883) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.091

1.082

1.407

(1.188) Verbindlichkeiten und Rückstellungen

287

(3.770)

1.050

(7.280) Garantieverpflichtung

(1.179)

(2.623)

(2.561)

(4.479) Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit

(41)

(16.515)

(8.628)

(33.404) Investitionstätigkeit:















Erwerb von Sachanlagen und sonstigen Vermögenswerten

(4.905)

(3.185)

(7.912)

(5.983) Erwerb von immateriellen Vermögenswerten

—

(296)

—

(296) Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten

35

—

133

31.949 Nettomittel aus der Investitionstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche

(4.870)

(3.481)

(7.779)

25.670 Finanzierungstätigkeiten:















Rückzahlungen von kurz- und langfristigen Fazilitäten

(11.140)

(13.406)

(22.876)

(36.599) Inanspruchnahme von Betriebskreditlinien und langfristigen Fazilitäten

4.845

10.086

13.096

25.392 Zahlung von Lizenzgebühren

(8.687)

(5.200)

(8.687)

(5.200) Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit

(14.982)

(8.520)

(18.467)

(16.407) Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Barmittel und Barmitteläquivalente

195

(874)

955

(2.577) Nettoabnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten

(19.698)

(29.390)

(33.919)

(26.718) Barmittel und Barmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums (einschließlich

Barmittel mit Verfügungsbeschränkung)

71.963

127.564

86.184

124.892 Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums (einschließlich Barmittel mit Verfügungsbeschränkung)

52.265 US-Dollar

98.174 US-Dollar

52.265 US-Dollar

98.174 US-Dollar

