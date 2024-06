WeTheWomen: Eine Vision, eine Mission, eine Bewegung

Erklärung der Exekutivdirektorin von Education Cannot Wait, Yasmine Sherif, zum Internationalen Tag der Frau in der Diplomatie

NEW YORK, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Als Frau, als Anwältin, als Mutter, als Beamtin und als Mitglied von #WeTheWomen feiere ich den Internationalen Tag der Frau in der Diplomatie, in der Hoffnung, dass unser Gedenken nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern in kollektives Handeln umgesetzt wird. Frauen bringen Visionen, Führungsqualitäten und Mitgefühl in alle Lebensbereiche ein. Wir sind Wegbereiterinnen, Rebellinnen mit einem Anliegen und Friedensstifterinnen. Wir tragen zur Gestaltung einer Weltordnung bei, die auf universellen Menschenrechten und Werten beruht.

We the Women was launched along the margins of the 2023 SDG Summit by the United Nations Deputy Secretary-General Amina J. Mohammed and H.E. Svenja Schulze, Federal Minister for Economic Cooperation and Development of Germany. The We the Women campaign reaches out to women of the world to ask them about their challenges and priorities and inform the decisions made by the international community about the future of the world. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

Im April hatte ich die Freude und das Privileg, für die UN-Kampagne #WeTheWomen, die von der deutschen Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der norwegischen Entwicklungsministerin ins Leben gerufen wurde, mit 30 inspirierenden Führungsfrauen zusammenzutreffen. Nun wird unsere Gruppe auch von der stellvertretenden Generalsekretärin der Vereinten Nationen unterstützt, neben so vielen starken und empathischen, visionären und hart arbeitenden Führungsfrauen.

Wir haben gemeinsame Interessen und Ideale in Bezug auf die Stärkung der Rolle der Frau, humanitäre Maßnahmen und nachhaltige Entwicklung. Dies sind die Frauen, die die gläserne Decke durchbrochen haben und mutig nach vorne stürmen, um die Menschheit vor den Geißeln des Krieges, der Gewalt und der Selbstgefälligkeit zu schützen, die unsere Bemühungen um die Erfüllung der Versprechen der UN-Charta, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Ziele für nachhaltige Entwicklung zunichte machen.

Die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina J. Mohammed ist eine einzigartige Persönlichkeit. Ihre Fähigkeit, die Gemüter zu bewegen und Brücken zu bauen, ist bemerkenswert – und das mit nur einem Hauch von Diplomatie. Sie ist auch eine der weltweit führenden Verfechterinnen von Bildung: „Ich bin inspiriert von der kommenden Generation von Führungsfrauen, die angesichts von Katastrophen, Konflikten und gesundheitlichen Notlagen ihre Bildung in den Vordergrund stellen und ihre Plattformen nutzen, um für das Recht aller Mädchen und jungen Frauen auf eine hochwertige Bildung einzutreten."

Die deutsche Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze, ist eine weitere einfühlsame und unerschrockene Führungspersönlichkeit, die dazu beigetragen hat, dass die Finanzierung von Bildung ganz oben auf der internationalen Agenda steht. Ihre Führungsrolle war entscheidend für den Aufbau von Education Cannot Wait als globaler multilateraler Fonds. „Indem sie öffentliche und private Akteure der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit zusammenbringt, schlägt die ECW eine Brücke zwischen kurzfristigen humanitären Maßnahmen und längerfristiger Entwicklung", so Schulze.

Die norwegische Ministerin für internationale Entwicklung, Anne Beathe Tvinnereim, engagiert sich weiterhin für positive Veränderungen in der Welt, insbesondere im Bereich der Inklusion von Behinderten und der Bildung von Mädchen. „Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung für ein gesundes und produktives Leben. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Kinder eine hochwertige Bildung erhalten – auch Kinder, die von Krisen- und Konfliktsituationen betroffen sind", erklärt Tvinnereim. „Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Kinder mit Behinderungen Zugang zu hochwertiger Bildung erhalten und ihre sichere und sinnvolle Teilhabe gewährleistet ist."

Awut Deng Acuil, Minister für allgemeine Bildung und Unterricht im Südsudan, setzt sich unermüdlich dafür ein, den Mädchen und Jungen im Südsudan Sicherheit, Hoffnung und Chancen auf eine hochwertige Bildung zu geben. Deng kommentiert: „Im ganzen Land gibt es in allen Schulzweigen mehr männliche als weibliche Schüler. Eine der größten geschlechtsspezifischen Diskrepanzen besteht in den Sekundarschulen, wo nur 35 % der eingeschriebenen Schüler weiblich sind. Es muss mehr getan werden, um die Einschulung und den Verbleib von Mädchen in der Schule zu fördern, damit sie ihren Bildungsabschnitt abschließen und ihre Ausbildung in höheren Bildungseinrichtungen fortsetzen können.

USAID-Administratorin Samantha Power leitet die größte bilaterale Entwicklungsagentur der Welt. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um den Zugang zu Bildung zu erleichtern, die Lernergebnisse zu verbessern und die am stärksten marginalisierten Schüler zu erreichen – insbesondere Mädchen, Flüchtende, Binnenvertriebene, geschlechtliche und sexuelle Minderheiten und Kinder mit Behinderungen. Wir wissen, dass ein gleichberechtigter Zugang zur Bildung zu überzeugenden Ergebnissen führt: mehr Wirtschaftswachstum, bessere Gesundheitsergebnisse, stärkere Demokratien, friedlichere und widerstandsfähigere Gesellschaften sowie gesündere und erfolgreichere Kinder."

Man muss kein Diplomat sein, um diplomatisch zu handeln. Letzten Monat kündigte Melinda French Gates an, dass sie über die Pivotal Philanthropies Foundation 1 Milliarde US-Dollar für die Belange von Frauen bereitstellen wird. Bei der Bekanntgabe erklärte sie: „Zu lange hat Geldmangel die Organisationen, die für die Rechte der Frauen kämpfen, in die Defensive gedrängt, während die Feinde des Fortschritts in die Offensive gehen. Ich will dabei helfen, den Rückstand aufzuholen."

Wir haben zwar noch einen langen Weg vor uns, aber ohne die Frauen, die uns den Weg geebnet haben, wären wir nicht so weit gekommen. Ich denke dabei an Eleanor Roosevelt und ihre bahnbrechende Mitwirkung an der Ausarbeitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. „Eine der besten Methoden, ein Volk zu versklaven, besteht darin, ihm Bildung vorzuenthalten", so Roosevelt. „Bildung ist der Grundstein der Freiheit."

