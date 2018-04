Whirlpool à EuroCucina 2018 : quatre marques exceptionnelles, une vision d'excellence

Whirlpool Corporation, la plus grande société d'appareils électroménagers au monde, présentera ses innovations produit, ses éléments d'inspiration et les tout derniers modèles de ses quatre marques, KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint et Indesit. Le stand Whirlpool racontera comment les avancées en matière de design et de technologie transformeront le cheminement des aliments : de la planification des menus, au stockage des aliments, en passant par la préparation et le nettoyage. Les appareils innovants peuvent transformer chaque étape pour rendre les repas plus simples et plus agréables et faire de la nourriture une partie exceptionnelle de notre vie quotidienne.

Le stand Whirlpool (Pavilion 11 - Stand A11-A15-B14-B18) au salon EuroCucina prend la forme d'un espace de vie de 1 700 m2, dans lequel les visiteurs peuvent véritablement faire l'expérience des produits et de leurs différents usages dans un contexte de vie quotidienne.

KitchenAid

La sélection KitchenAid présentée à EuroCucina inclut les nouvelles plaques de cuisson à induction Sous Chef, la gamme de fours multifonctions améliorés 2018, ainsi qu'une édition XXL du réfrigérateur combiné, qui offre une meilleure conservation des chefs-d'œuvre culinaires, associé avec la nouvelle capacité de stockage de la collection d'appareils encastrables de KitchenAid.

Whirlpool

Whirlpool présentera de nouveaux appareils intelligents dans le cadre de sa gamme haut de gamme W Collection. Celle-ci inclut des fours encastrables, des micro-ondes, des tables de cuisson et des hottes, tous dotés d'une connexion à Internet avec l'application live 6 ème Sens. Deux réfrigérateurs-congélateurs seront également présentés à EuroCucina, le SPACE400 encastrable et le W Collection 4 portes qui suit et optimise automatiquement sa performance afin de conserver les aliments plus longtemps.

Hotpoint

Hotpoint présentera de nouveaux produits de sa collection 2019 d'appareils encastrables haut de gamme qui offrent une combinaison gagnante de fonctionnalités flexibles, de performance éprouvée et de design authentique. Complétant son portefeuille, Hotpoint lancera un réfrigérateur-congélateur intégré de 70 cm d'une capacité de 400 litres, le nouveau réfrigérateur-congélateur Active Quattro, ainsi qu'un lave-vaisselle compact de 45 cm.

Indesit

À EuroCucina, Indesit présentera Aria, sa suite complète d'éléments encastrables comprenant des appareils de cuisson coordonnés et un lave-vaisselle de 45 cm avec Push&Go. La gamme Aria inclut un four encastrable raffiné doté de la fonctionnalité Turn&Cook, un micro-onde, des plaques de cuisson à induction et au gaz et des hottes élégantes.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter : http://www.whirlpoolcorp-eurocucina2018.eu

