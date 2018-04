Whirlpool na EuroCucina 2018: Quatro Marcas Excecionais, Uma Visão de Excelência

A Whirlpool Corporation, a empresa de eletrodomésticos líder mundial, apresentará inovações de produtos, elementos inspiradores e os últimos designs das suas quatro marcas, a KitchenAid, a Whirlpool, a Hotpoint e a Indesit. O stand da Whirlpool contará a história de como os progressos tecnológicos e do design revolucionarão o panorama da alimentação: desde o planeamento das refeições, à armazenagem e preparação dos alimentos, até à lavagem e à limpeza - todas as etapas poderão ser simplificadas com o auxílio de equipamentos inovadores, para que possamos desfrutar melhor das nossa refeições e fazer da comida excecional uma presença diária na nossa vida.

O stand da Whirlpool (Pavilhão 11 - Stand A11-A15-B14-B18) na EuroCucina está organizado como um espaço habitacional de cerca de 1700 m2, em que os visitantes podem experimentar realmente os produtos e as suas diferentes aplicações à vida do dia-a-dia.

KitchenAid

A linha de produtos da KitchenAid na EuroCucina inclui as novas placas de indução Sous Chef, a gama melhorada de fornos multifuncionais de 2018 e ainda uma versão XXL do frigorífico Combi, que proporciona uma melhor preservação das obras de arte culinárias, combinada com a maior capacidade de armazenamento disponível na gama de encastráveis da KitchenAid.

Whirlpool

A Whirlpool apresentará os novos aparelhos inteligentes da sua gama de topo W Collection, incluindo fornos encastráveis, micro-ondas, placas e exaustores, todos dispondo de conetividade Internet com a aplicação 6TH SENSE Live. Também presentes na EuroCucina estarão dois frigoríficos combinados, o encastrável SPACE400 e o W Collection 4 Doors, que monitoriza e otimiza automaticamente o seu desempenho para prolongar a conservação dos alimentos.

Hotpoint

A Hotpoint apresentará os novos produtos da sua 2019 Built-In Collection, um conjunto topo de gama que proporciona uma combinação ganhadora de características flexíveis, desempenho comprovado e design original. Para completar a sua gama de produtos, a Hotpoint lançará um frigorífico combinado encastrável de 70 cm com 400 litros de capacidade, o novo frigorífico combinado Active Quattro e uma máquina de lavar loiça de 45 cm.

Indesit

Na EuroCucina, a Indesit destacará a Aria - o seu conjunto completo de aparelhos de cozinhar coordenados e uma nova máquina de lavar loiça de 45 cm com Push&Go. A gama Aria inclui um sofisticado forno encastrável com Turn&Cook, um micro-ondas, placas de indução e a gás, e extratores elegantes.

Para mais informações, visite: http://www.whirlpoolcorp-eurocucina2018.eu

Contactos:

Whirlpool EMEA

Edda Laudi

edda_laudi@whirlpool.com



Alessandro Magnoni

alessandro_magnoni@whirlpool.com



