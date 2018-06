White Castle® comienza el verano con ofertas para compartir y refrescantes smoothies

COLOMBUS, Ohio, 14 de junio de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- White Castle, la primera cadena de hamburguesas de comida rápida de los Estados Unidos, le muestra a todos sus sensaciones de verano, que incluyen ofertas audaces en los populares Chicken Rings y Smoothies o batidos de verano que saciaran el paladar. Las ofertas ahora están disponibles en todos los restaurantes participantes de White Castle por un tiempo limitado.

"Aunque hemos sido conocidos como expertos de America's Sliders durante 97 años, nuestros Original Chicken Rings han sido durante mucho tiempo los favoritos de los fanáticos", dijo Jamie Richardson, vice presidente de White Castle. "Reconocemos que es hora de darle su mérito a estas delicias que perfectamente se sumergen en ricas salsa, ¡y esta nueva y audaz oferta muestra que el anillo es la clave!"

En un mar de chicken nuggets inimaginables, los Original Chicken Rings de White Castle son hechos con carne blanca de pollo y empanizados a su perfección. Los grandes clientes de White Castle, los Cravers, tienen la opción de sumergir sus deliciosos anillos en salsas que incluyen: bbq, honey mustard, ranch o zesty zing. Las ofertas atrevidas de la cadena incluyen 12 chicken rings por sólo $2.99, y para aquellos que quieran más, pueden llevarse 20 chicken rings for $4.99 ($5.49 en New York, New Jersey and Chicago).

Además de estas cantidades antojables, los fanáticos pueden refrescarse este verano con una línea completa de smoothies o batidos refrescantes, ¡incluyendo el regreso del Smoothie de Limonada de Fresa! Servido junto con Strawberry Banana y Peach, este favorito regresa este verano y se mezcla con limonada Country Time®, fruta real Dole® y yogur Yoplait®.

"Nada dice el verano como una merienda genial y nuestros smoothies son la manera perfecta de combatir el calor y calmar los antojos del verano", dijo Richardson.

Por tiempo limitado, los Cravers que hagan sus pedidos en línea o en la aplicación móvil pueden Share A Meal® o compartir una comida y obtener 10 Original Sliders, 20 chicken rings y una bolsa de papas fritas por el precio especial de $12.99, sin necesidad de código de promoción. Visita el sitio web de White Castle para obtener detalles y disponibilidad.

En abril de 2018, White Castle anunció una nueva asociación especial con la cantante y compositora puertorriqueña, Gilmarie, en apoyo de su sueño de asistir a Berklee College of Music. El artista y su familia aparecen en las campañas publicitarias de White Castle en todo el país.

Durante todo el verano, White Castle está aceptando solicitudes para su clase anual del Salón de la Fama de Cravers (Cravers Hall of Fame class). Se les invitas a los Cravers más atrevidos y apasionados a que envíen historias originales sobre su relación con White Castle, y por qué White Castle es significativo para ellos. Los ganadores se unen a más de 200 Cravers de todos los Estados Unidos, incluidos algunos famosos Cravers como Kal Penn y John Cho de Harold y Kumar Go to White Castle, el ícono del rock Alice Cooper y el galardonado diseñador de modas Telfar Clemens. La fecha límite para participar en el concurso de 2018 es el 30 de septiembre de 2018. Las inscripciones pueden enviarse en línea en whitecastle.com/CHOF, donde también se publican las reglas y regulaciones.



