NEWTOWN, Pa., 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), ein führendes Unternehmen für Dienstleistungen und Produktentwicklung im Bereich der digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass es von Whitelane Research, einer unabhängigen Organisation, die sich auf IT-Sourcing-Forschung in ganz Europa konzentriert, als Top-IT-Sourcing-Anbieter in Deutschland ausgezeichnet wurde. Diese jüngste Auszeichnung spiegelt die überlegene Differenzierung von EPAM bei den Kundenzufriedenheitsbewertungen wider. Auf dem deutschen IT-Sourcing-Markt 2023 erzielt EPAM hohe Punktzahlen in den Bereichen Customer Relationship Management, Service-Delivery-Qualität, Anwendungsservices und transformative Innovationskennzahlen.

Whitelane Research zeichnet EPAM als einen der Top-IT-Sourcing-Anbieter in Deutschland aus

„Wir freuen uns sehr, dass wir in der IT-Sourcing-Studie 2023 für Deutschland von Whitelane Research als einer der bestplatzierten IT-Dienstleister anerkannt wurden", sagt Dr. Peter Kürpick, SVP, Geschäftsführer Deutschland und CTO für Enterprise Software bei EPAM. „Wir sind unseren Kunden dankbar für ihr Vertrauen, das uns in unserem Engagement bestärkt, unser Versprechen der kundenorientierten Kundenbetreuung und des exzellenten Services konsequent zu erfüllen. Diese Anerkennung spornt uns an, unsere Kunden weiterhin bei der Beschleunigung des transformativen Innovationsprozesses zu unterstützen."

In der jährlichen deutschen IT-Sourcing-Studie 2023 von Whitelane Research bewerteten mehr als 245 CIOs der führenden IT-Ausgabenorganisationen in Deutschland mehr als 700 einzelne IT-Sourcing-Beziehungen auf der Grundlage von Leistungskennzahlen und nach IT-Bereichen. Damit liefert sie einen der repräsentativsten Voice-of-the-Customer-Berichte über den Outsourcing-Markt in Deutschland. Die Befragten bewerteten 28 IT-Dienstleister in verschiedenen Leistungskategorien, wobei EPAM in den folgenden Kategorien deutlich überdurchschnittliche Zufriedenheitswerte erzielte:

Qualität des Account Managements: EPAM erhielt eine Bewertung von 85 %

Qualität der Service-Bereitstellung: EPAM erhielt eine Bewertung von 83 %

Allgemeine Zufriedenheit: EPAM erhielt eine Bewertung von 80%

Application Services: EPAM erhielt eine Bewertung von 80 %

Transformative Innovation: EPAM erhielt eine Bewertung von 75%

„EPAM hat in der diesjährigen Umfrage hervorragende Ergebnisse von seinen Kunden in Deutschland erhalten, was dazu führt, dass sie über der typischen Streuung des Marktes rangieren und bei der allgemeinen Zufriedenheit mit Dienstleistern außergewöhnliche Ergebnisse aufweisen", sagte Jef Loos, Head of Research, Europe bei Whitelane Research. „Die Kunden von EPAM haben besonders die engagierten Account-Management-Teams des Unternehmens gewürdigt, die profunde technische Fähigkeiten und eine positive, kundenorientierte Denkweise aufweisen, die sich positiv auswirkt."

EPAM wurde von Whitelane Research und Kunden für seine überragende Kundenzufriedenheit anerkannt und unterstützt Kunden in Deutschland und darüber hinaus durch seine innovative Strategie, integrierte Beratungs- und Designfähigkeiten bei der Skalierung und Transformation in verschiedenen Branchen. Diese neue Auszeichnung unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen von EPAM, die neuesten Dienstleistungen für die digitale Transformation, das Produktdesign und die Engineering-Fähigkeiten auf den Markt zu bringen, um den wachsenden Anforderungen an die technologische Modernisierung von Kunden in Deutschland gerecht zu werden.

Im September 2022 wurde EPAM von Whitelane Research als Top-IT-Sourcing-Anbieter in der Schweiz ausgezeichnet. Im März 2023 wurde EPAM von Whitelane Research als Top-IT-Sourcing-Anbieter in den Niederlanden ausgezeichnet, und im April 2023 erhielt EPAM eine ähnliche Anerkennung als Top-IT-Sourcing-Anbieter in Skandinavien. Erst kürzlich, im September 2023, wurde EPAM erneut als Top-IT-Sourcing-Anbieter in der Schweiz ausgezeichnet.

Die vollständigen Umfrageergebnisse finden Sie unter: https://whitelane.com/germany-2023.

Über EPAM Systems

Seit 1993 ist EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) dank seiner Erfahrung im Software-Engineering zum weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation geworden – insbesondere bei der Entwicklung digitaler und physischer Produkte und digitaler Plattformen. Engineering ist zentraler Teil der DNA von EPAM. Die global aufgestellten, hybriden Teams von EPAM gestalten die Zukunft für Kunden und Communities auf der ganzen Welt auf der Basis innovativer Strategien sowie herausragender Kompetenzen in Beratung, Konzeption und Design. Im Jahr 2021 wurde EPAM in den S&P 500 und in die Liste der Forbes Global 2000-Unternehmen aufgenommen.

EPAM betreut Kunden in mehr als 50 Ländern auf sechs Kontinenten und wurde von Newsweek als "Most Loved Workplace" für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ausgezeichnet. EPAM wurde in die Top 15 der Fortune 1000-Unternehmen im Bereich Informationstechnologie und viermal als bestes IT-Dienstleistungsunternehmen in die Fortune-Liste der 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen aufgenommen. Außerdem zählt EPAM laut Ad Age seit drei Jahren in Folge zu den Top 25 der weltgrößten Agenturen, und das Consulting Magazine nahm EPAM Continuum in die Top 20 der am schnellsten wachsenden Unternehmen auf.

Erfahren Sie mehr unter www.epam.com und folgen Sie EPAM auf Twitter und LinkedIn.

