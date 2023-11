Willkommen in Mianyang! Die bevorstehende 11. China (Mianyang) Science and Technology City International High-Tech Expo lädt die Welt ein

MIANYANG, China, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht von Xinhuanet:

Die 11. China (Mianyang) Science and Technology City International High-Tech Expo findet vom 22. bis 26. November in Mianyang, Provinz Sichuan, statt. Das Thema der diesjährigen Expo lautet „Lead by Science and Technology – Innovation, Transformation, Opening-up and Cooperation" und das Ehrengastland ist Indonesien. Verschiedenste Aktivitäten werden dann sowohl online als auch offline durchgeführt.

In diesem Jahr findet eine Reihe von Ausstellungen statt. Große wissenschaftliche und technologische Projekte und Exponate wie das Mondexplorationsprogramm, „Artificial Sun" und „Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST)" werden gemeinsam präsentiert. In der Zwischenzeit werden außerdem 13 Aktivitäten wie die Eröffnungszeremonie und Keynote-Vorträge, der Tianfu Science and Technology Investment and Financing Summit, der „Talent Day of Science and Technology City" sowie 4 industrielle Treffen und 2 Wettbewerbe abgehalten.

Um das Besuchererlebnis weiter zu verbessern, kreiert die diesjährige Expo einen Online-3D-Messepavillon und bietet Besuchern einen immersiven Modus. Er bereitet wissenschaftliche und technologische Innovationen durch die Jugend, populärwissenschaftliche Lebens-, Wissenschafts- und Technologieerfahrungen und andere Inhalte vor, die darauf abzielen, der Öffentlichkeit Wissenschaft und Technologie näher zu bringen und den Einfluss der Expo aufrechtzuerhalten.

In diesem Jahr jährt sich die Gründung der umfassenden strategischen chinesisch-indonesischen Partnerschaft (China-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership) zum 10. Mal und Indonesien wird als Ehrengastland eingeladen. Auf der Expo werden das nationale Image und die damit verbundenen wissenschaftlichen und technologischen Innovationen, Technologien und Produkte des Landes in verschiedenen Aspekten vorgestellt. Gleichzeitig werden fünf Ehrengastland-Aktivitäten stattfinden, darunter die Eröffnungszeremonie des Landespavillons, das Treffen für industrielle Zusammenarbeit Indonesien-Mianyang (Indonesia-Mianyang Industrial Cooperation Matchmaking Meeting), die indonesische Rohstoffwoche (Indonesian Commodity Week), die Aktivität zu traditioneller Medizin und dem Austausch von Wissenschaft und Technologie (Traditional Medicine Culture and Science and Technology Exchange Activity) sowie die Ausstellung indonesischer Natur- und Dokumentarfotografie (Indonesia Nature and Documentary Photography Exhibition).

Mianyang ist die einzige „City of Science and Technology" in China, die zweitgrößte Wirtschaft in der Provinz Sichuan und die drittgrößte Stadt in Sichuan und Chongqing. Als Ausstellung von nationaler Bekanntheit findet die China (Mianyang) Science and Technology City International High-Tech Expo jährlich in China (Mianyang) Science and Technology City statt und wird seit ihrer Gründung 2013 bereits seit zehn Jahren erfolgreich jährlich veranstaltet.

