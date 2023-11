Bienvenue à Mianyang ! La 11e Exposition internationale de haute technologie de la cité des sciences et technologies de Mianyang, en Chine, invite le monde entier

MIANYANG, Chine, 3 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Un article de Xinhuanet :

La 11e Exposition internationale de haute technologie de la cité des sciences et technologies de Mianyang aura lieu du 22 au 26 novembre à Mianyang, dans la province du Sichuan. Le thème de l'Exposition de cette année est « Lead by Science and Technology--Innovation, Transformation, Opening-up and Cooperation » (en français, « Guidé par la science et la technologie -- Innovation, transformation, ouverture et coopération »). L'Indonésie sera le pays invité d'honneur, et il. y aura des activités en ligne et hors ligne.

Welcome to Mianyang! The Upcoming 11th China (Mianyang) Science and Technology City International High-Tech Expo is Sending an Invitation to the World

Une série d'expositions seront organisées cette année. De grands projets et expositions scientifiques et technologiques tels que le programme d'exploration lunaire, le « Soleil artificiel » et le « Radiotélescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (FAST) » seront exposés ensemble. Entre-temps, 13 activités telles que la cérémonie et les discours d'ouverture, le Sommet sur l'investissement et le financement de la science et de la technologie de Tianfu, la « Journée des talents de la cité des sciences et technologies », ainsi que quatre réunions industrielles et deux concours seront également inclus.

Afin d'améliorer l'expérience des visiteurs, l'Exposition de cette année crée un pavillon d'exposition en ligne modélisé en 3D et propose un mode immersif aux visiteurs. Elle prépare les innovations scientifiques et technologiques des jeunes, la science populaire de la vie, les expériences scientifiques et technologiques et d'autres contenus, qui visent à rapprocher la science et la technologie du public et à soutenir l'influence de l'Exposition.

Cette année marque le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global sino-indonésien, et l'Indonésie est invitée à être le pays invité d'honneur. Lors de l'Exposition, l'image nationale et les innovations scientifiques et technologiques, les technologies et les produits du pays seront présentés sous divers aspects. Dans le même temps, cinq activités « Guest-Country-of-Honor » (en français, « Pays invité d'honneur ») seront organisées : la cérémonie d'ouverture du pavillon national, la réunion sur la coopération industrielle entre l'Indonésie et Mianyang, la semaine des produits indonésiens, l'activité d'échange entre la médecine culturelle traditionnelle, la science et la technologie, ainsi que l'exposition de photographies documentaires et de nature indonésiennes.

Mianyang est la seule ville scientifique et technologique de Chine, la deuxième économie de la province du Sichuan et la troisième ville de la province du Sichuan et de Chongqing. En tant qu'exposition d'importance nationale, l'Exposition internationale de haute technologie de la cité des sciences et technologies est organisée chaque année dans la ville chinoise des sciences et des technologies de Mianyang, en Chine, où elle a lieu avec succès depuis 2013, soit une décennie d'existence.

