WIN SOURCE parraine l'événement de réseautage #Women4ew qui renforce l'autonomie des femmes au salon Embedded World 2024 en Allemagne

Le principal distributeur de composants électroniques soutient l'objectif de l'événement de renforcer le réseau entre les femmes dans l'industrie des systèmes embarqués

NUREMBERG, Allemagne, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- WIN SOURCE , distributeur de premier plan de composants électroniques, a annoncé avoir parrainé l'événement de réseautage #Women4ew à la 21e édition du salon Embedded World en Allemagne . L'événement visait à renforcer le réseautage parmi les femmes dans l'industrie des systèmes embarqués, un objectif que WIN SOURCE soutient profondément.

WIN SOURCE a également été exposé ses innovations à Embedded World, qui est le plus grand salon mondial de l'industrie des systèmes embarqués, du 9 avril au 11 avril 2024, à Nuremberg, en Allemagne. La participation de WIN SOURCE a permis de présenter les dernières solutions de composants électroniques de l'entreprise. L'événement a permis de renforcer les liens entre WIN SOURCE et ses clients et partenaires internationaux, tout en offrant la possibilité d'explorer les nouvelles tendances et technologies de l'industrie.

Selon Freda, responsable du développement commercial chez WIN SOURCE, « notre participation à cet événement nous a donné l'occasion d'entrer en contact avec des femmes d'élite de l'industrie des composants électroniques, de comprendre les défis et les opportunités auxquels elles sont confrontées, et d'échanger des idées. Nous sommes ravis de l'avoir parrainé. »

L'événement #Women4ew était axé sur les réalisations et les expériences des femmes dans la conception, le développement et l'innovation des systèmes embarqués. Il a servi de plateforme de réseautage et de développement professionnel dédiée aux femmes professionnelles dans le domaine des systèmes embarqués. Les femmes qui y ont participé ont eu l'occasion de présenter leurs talents et de nouer des liens avec leurs pairs, promouvant ainsi l'équilibre entre les sexes et la diversité au sein de l'industrie.

Dans l'ensemble, en tant que parrain de l'événement #women4ew, WIN SOURCE a non seulement démontré son engagement et son soutien en faveur des femmes professionnelles, mais a également affiché sa position proactive dans la promotion du développement des technologies des systèmes embarqués. Grâce à cet événement, WIN SOURCE entend créer davantage d'opportunités et de possibilités pour les femmes professionnelles dans le domaine des systèmes embarqués, faisant ainsi avancer collectivement l'industrie.

À propos de WIN SOURCE

WIN SOURCE est un leader mondial de la distribution de composants électroniques, au service d'un large éventail de clients, des amateurs aux grands fabricants. Avec plus de 3 000 fournisseurs et plus d'un million de produits disponibles, elle assure une livraison rapide en 24 heures et offre une garantie de 3 ans. WIN SOURCE propose également à ses clients des solutions alternatives rentables et des services à valeur ajoutée pour la gestion des stocks excédentaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de WIN SOURCE et ses réseaux sociaux sur Facebook , Twitter et LinkedIn .

Contact pour les médias

E-mail : [email protected]

Tél. : +86-755-83957316