WIN SOURCE sponsorizza l'evento di networking #Women4ew, che dà potere alle donne, all'Embedded World Germany 2024

L'importante distributore di componenti elettronici supporta l'obiettivo dell'evento: rafforzare il networking tra donne nel settore dei sistemi embedded

NORIMBERGA, Germania, 18 aprile 2024 /PRNewswire/ -- WIN SOURCE, distributore leader di componenti elettronici, ha annunciato la sponsorizzazione dell'evento di networking #Women4ew al 21°Embedded World Germany. L'evento puntava a consolidare il networking al femminile nel settore dei sistemi embedded, obiettivo che WIN SOURCE supporta fortemente.

WIN SOURCE ha partecipato come espositore anche a embedded world, la maggior fiera commerciale al mondo dedicata ai sistemi embedded, in programma a Norimberga, Germania, dal 9 all'11 aprile 2024. Con questa partecipazione WIN SOURCE ha presentato le novità tra le sue soluzioni in materia di componenti elettronici. L'evento è servito a rafforzare i rapporti di WIN SOURCE con clienti e partner globali e, al contempo, ha offerto l'opportunità di esplorare le tendenze e le tecnologie più recenti del settore.

Freda, Business Development Manager di WIN SOURCE, dichiara: "La partecipazione a questo evento ci ha dato l'opportunità di entrare in contatto con donne d'élite nel settore embedded, di comprendere le sfide e le opportunità che devono affrontare e di scambiarci idee. Siamo felicissimi di averlo sponsorizzato".

L'evento #Women4ew si è concentrato sui risultati e sulle esperienze al femminile nella progettazione, nello sviluppo e nell'innovazione di sistemi embedded. È servito da piattaforma di networking e di sviluppo professionale dedicata alle professioniste del settore. Le partecipanti hanno avuto l'opportunità di mettere in mostra il proprio talento e di entrare in connessione con i colleghi, promuovendo così l'equilibrio di genere e la diversità all'interno del segmento.

Nel complesso, in qualità di sponsor di #women4ew, WIN SOURCE ha dimostrato non solo l'impegno e il supporto a favore delle professioniste, ma anche la posizione proattiva dell'azienda nel promuovere lo sviluppo delle tecnologie dei sistemi embedded. Con questo evento, WIN SOURCE mira a creare maggiori opportunità e possibilità per le professioniste nel campo dei sistemi embedded, trainando collettivamente il settore verso il progresso.

Informazioni su WIN SOURCE

WIN SOURCE è un leader globale nella distribuzione di soluzioni di componenti elettronici e serve un'ampia gamma di clienti, dagli hobbisti ai grandi produttori. Con oltre 3.000 fornitori e più di un milione di prodotti disponibili, offre consegne rapide in 24 ore e 3 anni di garanzia. Inoltre, WIN SOURCE fornisce ai clienti soluzioni alternative economicamente vantaggiose e servizi a valore aggiunto per la gestione delle scorte in eccesso. Per ulteriori informazioni visitare il sito web di WIN SOURCE e i social dell'azienda su Facebook, Twitter e LinkedIn.

Contatto con i media

Email: [email protected]

Telefono: +86-755-83957316

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388336/WIN_SOURCE.jpg