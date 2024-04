WIN SOURCE sponsert #Women4ew Networking-Event zur Stärkung von Frauen auf der Embedded World Germany 2024

Führender Distributor elektronischer Komponenten unterstützt das Ziel der Veranstaltung, das Netzwerk unter Frauen in der Embedded-Systems-Branche zu stärken

NÜRNBERG, Deutschland, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- WIN SOURCE, ein führender Distributor elektronischer Komponenten, gab bekannt, dass er das #Women4ew Networking-Event auf der 21. embedded world Deutschland gesponsert hat. Ziel der Veranstaltung war es, das Netzwerk zwischen Frauen in der Embedded-Systems-Branche zu stärken — ein Ziel, das WIN SOURCE sehr unterstützt.

WIN SOURCE stellte auch auf der embedded world aus, der weltweit größten Fachmesse für die Embedded-System-Industrie, die vom 9. bis 11. April 2024 in Nürnberg stattfindet. Die Teilnahme von WIN SOURCE zeigte die neuesten elektronischen Komponentenlösungen des Unternehmens. Die Veranstaltung diente dazu, die Verbindungen von WIN SOURCE zu globalen Kunden und Partnern zu stärken und bot gleichzeitig die Möglichkeit, die neuesten Branchentrends und Technologien zu erkunden.

Freda, Managerin für Unternehmensentwicklung bei WIN SOURCE, erklärte: „Die Teilnahme an dieser Veranstaltung gab uns die Möglichkeit, mit Spitzenfrauen in der Embedded-Branche in Kontakt zu treten, die Herausforderungen und Möglichkeiten zu verstehen, mit denen sie konfrontiert sind, und Ideen auszutauschen. Wir haben uns sehr gefreut, sie zu sponsern."

Die Veranstaltung #Women4ew konzentrierte sich auf die Leistungen und Erfahrungen von Frauen in den Bereichen Design, Entwicklung und Innovation von Embedded Systems. Sie diente als Plattform für die Vernetzung und berufliche Weiterentwicklung von weiblichen Fachkräften im Bereich der Embedded Systems. Die teilnehmenden Frauen hatten die Möglichkeit, ihre Talente zu präsentieren und Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen und so die Ausgewogenheit und Vielfalt der Geschlechter in der Branche zu fördern.

Insgesamt hat WIN SOURCE als Sponsor der #women4ew-Veranstaltung nicht nur sein Engagement und seine Unterstützung für weibliche Fachkräfte unter Beweis gestellt, sondern auch seine proaktive Haltung bei der Förderung der Entwicklung von Technologien für Embedded Systems gezeigt. Mit dieser Veranstaltung möchte WIN SOURCE mehr Chancen und Möglichkeiten für weibliche Fachkräfte im Bereich der Embedded Systems schaffen und so die Branche gemeinsam voranbringen.

Informationen zu WIN SOURCE

WIN SOURCE ist ein weltweit führendes Unternehmen im Vertrieb von elektronischen Bauteilen und bedient ein breites Spektrum von Kunden, vom Hobbyisten bis zum Großhersteller. Mit über 3.000 Lieferanten und mehr als einer Million verfügbarer Produkte bietet das Unternehmen eine schnelle Lieferung innerhalb von 24 Stunden und eine 3-jährige Garantie. Darüber hinaus bietet WIN SOURCE seinen Kunden kostengünstige Alternativlösungen und Mehrwertdienste für die Verwaltung von Überbeständen. Weitere Informationen finden Sie auf der WIN SOURCE-Website und in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

