Winner Medical predstaví na MEDICA 2021 inovácie v oblasti ošetrovania rán a prevencie infekcií

„S kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou, ktoré sú na špičke filozofie našej spoločnosti, neustále posúvame inovácie vpred a neustále skúmame produkty novej generácie na ošetrovanie rán a prevenciu infekcií s ekologickými a udržateľnými surovinami, aby sme minimalizovali vplyv na klímu a životné prostredie," dodal.

Na veľtrhu MEDICA 2021 spoločnosť Winner Medical predstaví svoje najnovšie portfólio pokročilého ošetrovania rán založené na svojich piatich základných technológiách – silikón, penenie, antimikrobiálne vlákno, biotechnológia a gélové vlákno – navrhnuté tak, aby predchádzali poškodeniam kože, zvládali ošetrenie rôznych komplexných rán a podporovali celý cyklus procesu hojenia rán. Vďaka certifikátom od čínskeho úradu NMPA, EU Conformitè Europëenne (CE), ako aj schváleniam od japonského ministerstva zdravotníctva, práce a sociálnych vecí a amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv, sú produkty spoločnosti Winner Medical široko používané zdravotníkmi vo viac ako 110 krajinách ako primárne riešenia na liečbu akútnych a chronických rán spôsobených cukrovkou, imobilitou, žilovými chorobami, traumatickými poraneniami, popáleninami, invazívnou chirurgiou a inou príčinou.

Kľúčový rad produktov spoločnosti Winner Medical zameraný na prevenciu infekcií, ktorý bude po prvýkrát predstavený, zahŕňa zdravotnícke oblečenie, ktoré je vyrobené technológiou spunlace zo 100 % bavlny, biologicky odbúrateľného a pohodlného materiálu účinného proti namáčaniu a prenikaniu baktérií. Ľahký a priedušný materiál, ponúka maximálnu ochranu pri chirurgických zákrokoch strednej dĺžky s miernou úrovňou telesných tekutín a rizikom infekcie. Chirurgický plášť PURCOTTON od spoločnosti Winner Medical sa zatiaľ dodáva so zosilneným vypracovaním, ktoré poskytuje dodatočnú ochranu nositeľa pri zákrokoch s vysokým obsahom tekutín, a v oblasti hrudníka a rukávov má zosilnené plochy.

O spoločnosti Winner Medical

Winner Medical Co., Ltd. (kótovaná pod kódom: 300888), založená v roku 1991 a so sídlom v Šen-čene v Číne, je veľká zdravotnícka spoločnosť, ktorá realizuje koordinovaný rozvoj medicínskeho a spotrebiteľského sektora prostredníctvom svojich troch hlavných značiek: „Winner", „Purcotton" a „PureH2B". Spoločnosť sa zaviazala poskytovať používateľom a spotrebiteľom viac možností pre vysokokvalitný život a vytvárať hodnoty pre lepší život.

S 30-ročnými skúsenosťami v oblasti výroby zdravotníckeho materiálu je spoločnosť Winner poprednou značkou zdravotníckeho spotrebného materiálu na čínskom trhu, ako aj značkou s globálnou víziou. Purcotton, ako značka produktov dennej potreby, zdedila 30-ročné skúsenosti spoločnosti vyrábajúcej zdravotnícke potreby. Využitím čistej bavlny ako suroviny sa značka snaží vytvoriť sériu špičkových bavlnených produktov dennej potreby, ktoré sú zdravé, pohodlné a ekologické. PureH2B je vytvorená ako živá platforma s cieľom ponúkať spotrebiteľom na výber veci z celého sveta, ktoré sú kvalitné, zdravé a krásne.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.winnermedical.com/

