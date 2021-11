Winner Medical présentera ses innovations pour le traitement des plaies et la prévention des infections lors du salon MEDICA 2021

« Notre engagement indéfectible à améliorer la sécurité des patients et des professionnels de la santé a fait de Winner Medical un expert en gestion des plaies et en contrôle des infections en salle d'opération. Nous avons mis à profit des technologies de pointe pour créer une vaste gamme de solutions révolutionnaires pour le traitement des plaies et la chirurgie », a déclaré Jianquan Li, PDG de Winner Medical.

« Grâce à la philosophie de notre entreprise qui place la qualité et la responsabilité sociale au cœur de ses activités, nous favorisons constamment l'innovation et ne cessons d'explorer des solutions de traitement des plaies et de prévention des infections de prochaine génération à base de matières premières écologiques et durables afin de minimiser leur impact sur le climat et l'environnement », a-t-il ajouté.

Le salon MEDICA 2021 sera l'occasion pour Winner Medical de présenter son nouveau portefeuille de traitements avancés pour les plaies qui reposent sur ses cinq technologies de base, à savoir le silicone, la mousse, l'antimicrobien, la biotechnologie et la fibre gélifiante, conçus pour prévenir la détérioration de la peau, traiter diverses blessures complexes et promouvoir l'intégralité du cycle de guérison des plaies. Ayant obtenu la certification de la NMPA de Chine, le certificat de conformité européen (CE) de l'UE ainsi que les approbations du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, les produits de Winner Medical ont été largement utilisés par les professionnels de la santé dans plus de 110 pays comme solutions principales pour traiter les plaies aiguës et chroniques causées par le diabète, l'immobilité, les maladies veineuses, ainsi que les blessures traumatiques, les brûlures, la chirurgie invasive et autres.

La gamme de produits clés de prévention des infections de Winner Medical, qui sera présentée lors du salon, comprend des vêtements pour le personnel médical fabriqués entièrement à partir de coton non-tissé, un matériau biodégradable et confortable efficace contre le trempage et la pénétration bactérienne. Légers et respirables, ils offrent une protection maximale pour les interventions chirurgicales de longueur modérée avec un niveau modéré de liquides organiques et de risque d'infection. Par ailleurs, la blouse chirurgicale PURCOTTON de Winner Medical est dotée d'un design consolidé qui offre une protection supplémentaire pour les procédures à fluides élevés grâce à des panneaux renforcés au niveau de la poitrine et des manches.

À propos de Winner Medical

Winner Medical Co., Ltd. (code boursier : 300888), fondée en 1991 et basée à Shenzhen, en Chine, est une entreprise de santé à grande échelle qui réalise le développement coordonné des secteurs médical et de consommation grâce à ses trois principales marques : Winner, Purcotton et PureH2B. L'entreprise s'engage à offrir aux utilisateurs et aux consommateurs des choix de vie de plus grande qualité et à créer de la valeur pour une vie meilleure.

Forte de 30 ans d'expérience dans la production de fournitures médicales, Winner est une marque de consommables médicaux de premier plan sur le marché chinois, ainsi qu'une marque à vocation mondiale. Purcotton, en tant que marque de produits de première nécessité, a hérité des 30 années d'expérience de la société dans la fabrication de fournitures médicales. Utilisant le coton pur comme matière première, la marque entend créer une série de produits de première nécessité en coton haut de gamme qui soient sains, confortables et respectueux de l'environnement. PureH2B est une plateforme de vie qui offre aux consommateurs des produits de haute qualité, sains et beaux, provenant de partout dans le monde.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.winnermedical.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1676162/img.jpg

SOURCE Winner Medical Co., Ltd.