WISE, LA FONDATION DU QATAR, CHERCHE À RÉVOLUTIONNER L'ÉDUCATION À L'ÈRE DE L'IA

DOHA, Qatar, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Reconnaissant le pouvoir de transformation de l'IA et la façon dont elle devient partie intégrante de notre vie quotidienne, le Sommet WISE 2023 réunira des éducateurs de divers horizons, notamment des innovateurs technologiques, des éthiciens de l'IA, des décideurs politiques et des étudiants, afin de créer des dialogues sur la façon dont l'IA façonnera l'avenir de l'éducation.

Intitulée « Creative Fluency: Human Flourishing in the Age of AI », la 11e édition du sommet organisé par WISE - la plateforme mondiale de la Fondation du Qatar (QF) pour l'innovation dans l'éducation - aura lieu les 28 et 29 novembre 2023. En plus d'explorer comment l'éducation peut ouvrir la voie à un avenir où les humains peuvent prospérer aux côtés de l'IA, les discussions tourneront également autour de l'intégration de l'IA dans les environnements d'apprentissage d'une manière qui améliore les expériences d'apprentissage, favorise la créativité et prépare la prochaine génération à un avenir où les éducateurs et les apprenants peuvent utiliser des outils et des systèmes d'IA.

WISE 11 proposera des podcasts en direct, des expériences immersives en matière d'IA, des masterclass interactives et des tables rondes qui aborderont une série de sujets ayant des implications significatives pour l'avenir de l'éducation, notamment les stratégies d'IA qui comblent les lacunes éducatives, la création d'environnements d'apprentissage inclusifs adaptés à des besoins divers, et le rôle de l'IA dans le passage de l'apprentissage traditionnel en classe à un enseignement influencé par l'IA.

L'événement sensibilisera également à la manière dont les éducateurs peuvent s'assurer que l'IA dans l'éducation réponde aux préoccupations éthiques et socio-économiques et qu'elle s'aligne sur les valeurs locales tout en intégrant les avancées mondiales en matière d'IA, ainsi qu'en veillant à ce que les apprenants soient équipés de compétences pour des rôles évolutifs dans un paysage professionnel dynamique et en constante évolution.

Stavros N. Yiannouka, PDG de WISE, a déclaré : « À une époque où l'IA est au premier plan des discussions internationales, il est impératif que nous considérions son rôle dans l'avenir de l'éducation. WISE 11 offre une plateforme aux décideurs politiques, aux éducateurs et aux innovateurs pour envisager ensemble comment l'IA peut améliorer l'expérience d'apprentissage et renforcer l'autonomie des individus. WISE 11 aspire à inspirer et à guider la réflexion, en fournissant une feuille de route pour un avenir où les enseignants et les apprenants peuvent tirer parti de l'IA pour créer des expériences d'apprentissage transformatrices. »

