WISE VON DER QATAR FOUNDATION WILL DIE BILDUNG IM AI-ZEITALTER REVOLUTIONIEREN

DOHA, Katar, 11. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- In Anbetracht der transformativen Kraft von KI und der Tatsache, dass sie zu einem integralen Bestandteil unseres täglichen Lebens wird, wird der ,,WISE Summit 2023" Pädagogen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringen, darunter Technologie-Innovatoren, KI-Ethiker, politische Entscheidungsträger und Studenten, um einen Dialog darüber zu führen, wie KI die Zukunft der Bildung gestalten wird.

Unter dem Motto ,,Creative Fluency: Human Flourishing in the Age of AI" findet vom 28. bis 29. November 2023 die 11. Ausgabe des Gipfels statt, der von WISE - der globalen Plattform der Qatar Foundation (QF) für Innovationen im Bildungsbereich - veranstaltet wird. Neben der Frage, wie die Bildung den Weg für eine Zukunft ebnen kann, in der Menschen von KI profitieren können, werden sich die Diskussionen ebenfalls um die Integration von KI in Lernumgebungen drehen, um Lernerfahrungen zu bereichern, die Kreativität zu fördern und die nächste Generation auf eine Zukunft vorzubereiten, in der sowohl Lehrende als auch Lernende KI-Tools und -Systeme nutzen können.

WISE 11 wird Live-Podcasts, immersive KI-Erlebnisse, interaktive Meisterkurse und Podiumsdiskussionen bieten, die eine Reihe von Themen behandeln, die erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Bildung haben, darunter KI-Strategien, die Bildungslücken schließen, die Schaffung inklusiver Lernumgebungen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, und die Rolle von KI beim Übergang vom traditionellen Lernen im Klassenzimmer zum KI-beeinflussten Unterricht.

Die Veranstaltung wird ebenfalls das Bewusstsein dafür schärfen, wie Pädagogen sicherstellen können, dass KI in der Bildung ethische und sozioökonomische Belange berücksichtigt und mit lokalen Werten in Einklang gebracht wird, während sie gleichzeitig globale KI-Fortschritte integriert und sicherstellt, dass die Lernenden mit Fähigkeiten für sich entwickelnde Rollen in einer sich ständig verändernden und dynamischen Arbeitswelt ausgestattet werden.

Stavros N. Yiannouka, Geschäftsführer von WISE, erklärte: „In einer Zeit, in der KI an vorderster Front der weltweiten Diskussion steht, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir ihre Rolle in der Zukunft des Bildungswesens berücksichtigen. WISE 11 bietet eine Plattform für politische Entscheidungsträger, Pädagogen und Innovatoren, um gemeinsam zu überlegen, wie KI die Lernerfahrung verbessern und den Einzelnen stärken kann. WISE 11 strebt danach, Inspiration und Vordenkerrolle zu bieten und einen Strategieplan für eine Zukunft aufstellen, in der Lehrende und Lernende KI nutzen können, um transformative Lernerfahrungen zu schaffen."

