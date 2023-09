Wondershare PDFelement 10 : Exploiter tout le potentiel de l'édition du format PDF avec l'IA

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare, un nom de confiance au service de millions d'utilisateurs, est fier de présenter PDFelement 10, une solution PDF révolutionnaire améliorée par la puissance de l'IA. Cette dernière version a été récompensée par de nombreux prix prestigieux et le choix de la rédaction, consolidant ainsi sa réputation de leader de l'industrie.

Avec PDFelement 10, nous présentons un outil d'IA amélioré, des capacités de signature électronique et une interface utilisateur repensée, afin d'améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.

Les principaux outils d'IA sont les suivants :

Générer instantanément des résumés, des points clés et des mots-clés à partir de PDF grâce à l'outil de résumé avec IA

Corriger, réécrire et traduire rapidement des PDF dans n'importe quelle langue.

Générer automatiquement des signets pour vos longs PDF afin d'en faciliter la navigation.

Les fonctionnalités améliorées de la signature électronique permettent aux utilisateurs :

D'utiliser des signatures juridiques basées sur des certificats.

D'envoyer des documents en masse à des signataires sans effort.

De recueillir et de suivre les signatures de n'importe où, sur n'importe quel appareil.

David, PDG de PDFelement, a déclaré : « Je suis convaincu que les meilleurs éditeurs PDF doivent permettre aux utilisateurs d'aller au-delà de la simple manipulation de textes et d'images. PDFelement est le summum des solutions d'édition de PDF, offrant une flexibilité inégalée, une facilité d'utilisation, des résultats de qualité et un riche ensemble de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre flux de travail sur PDF. Nous repoussons les limites de la gestion des documents numériques. L'intégration d'outils d'intelligence artificielle permet aux utilisateurs de travailler plus rapidement, plus intelligemment et plus efficacement. Si vous êtes à la recherche de la meilleure solution d'édition de PDF, PDFelement s'impose comme le meilleur choix. »

Compatibilité et prix

Wondershare PDFelement est compatible avec Windows, Mac, Android et iOS, à partir de 79,99 $ par an. Pour des essais et des téléchargements gratuits, visitez https://pdf.wondershare.com/ ou suivez-nous sur YouTube , Facebook , Twitter , et Instagram pour en savoir plus sur PDFelement.

À propos de Wondershare

Wondershare est mondialement reconnu comme un éditeur de logiciels qui s'engage à fournir des solutions innovantes pour un usage personnel et professionnel. En tant que leader dans le domaine des produits de créativité et de productivité, Wondershare a reçu des récompenses prestigieuses de la part d'organisations telles que The Shorty Awards, G2 et GetApp. La mission de Wondershare est de permettre aux individus de poursuivre leurs passions et de construire un monde plus créatif. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme de solutions logicielles pour l'édition vidéo, l'édition PDF, la récupération de données, les diagrammes et les graphiques, et bien plus encore. Wondershare s'efforce de fournir des logiciels conviviaux et de haute qualité qui permettent aux particuliers et aux entreprises de donner vie à leurs idées créatives.

