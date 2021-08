WOO Network lança WOO X, nova plataforma de negociação de ativos digitais

A WOO X permite que os usuários de varejo acessem a rede de liquidez institucional sem taxas ou com taxas baixas

sem taxas ou com taxas baixas Liquidez mais profunda alcançada por meio da agregação de liquidez global , mecanismos avançados de transmissão e roteamento de pedidos e capital orgânico dos principais agentes de liquidez

, mecanismos avançados de transmissão e roteamento de pedidos e capital orgânico dos principais agentes de liquidez Primeira exchange de ativos digitais a usar pagamento por fluxo de pedidos adaptado para transparência e execução de trades

TAIPEI, 20 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a WOO Network, uma rede de liquidez de ativos digitais, lançou sua exchange denominada WOO X. A nova exchange é uma plataforma de negociação que oferece aos traders profissionais e institucionais a melhor liquidez da categoria para uma execução de trading superior. Sua missão é unificar a liquidez do mercado em um ecossistema muito fragmentado e democratizar o comércio de criptomoedas com seu modelo único.

A WOO X atinge sua elevada liquidez por meio da ampla agregação de exchanges maiores e da criação de uma reserva de liquidez com vários agentes de liquidez ou provedores de liquidez, incluindo a Kronos Research.

A WOO X é a primeira exchange de ativos digitais que aplica um modelo transparente de pagamento por fluxo de pedidos (PFOF) para garantir a menor taxa de comissão para traders de varejo. O modelo adotado na WOO X diferencia-se dos modelos PFOF tradicionais por focar na qualidade de execução do trading. Os traders da WOO X contam com um livro de ofertas transparente, juntamente com os preços do mercado e spreads competitivamente em linha com os mercados globais.

A WOO X oferece a estrutura de tarifas mais competitiva em todo o setor para ordens executadas e executoras, e os traders podem desbloquear as taxas totalmente zero de ordens executadas e executoras ao depositarem a quantidade necessária de tokens WOO na WOO X.

"A liquidez fragmentada eleva os custos tanto para vendedores quanto para compradores, especialmente participantes com volumes maiores. A WOO Network está prestes a revolucionar este setor multibilionário, de crescimento rápido, oferecendo acesso ao seu conjunto de liquidez de líderes do setor. Por meio de nossa parceria com a Kronos Research e outros agentes de liquidez quantitativos, a WOO Network está permitindo a criação de uma exchange que definirá o padrão de liquidez e a melhor execução para os traders", disse Jack Tan, fundador e Co-CEO da WOO Network.

À luz das jurisdições em todo o mundo intensificando seus esforços para incutir mais disciplina no setor, a WOO Network está se adaptando rapidamente para navegar pelo cenário legal em constante mudança. A equipe toma medidas proativas para se manter a par de todas as leis aplicáveis. Entre essas medidas, as principais são conformidade com KYC (know-your-customer) e com AML (antilavagem de dinheiro).

A WOO Network foi fundada por dois veteranos de Wall Street, Jack Tan e Mark Pimentel. Tan se formou na Carnegie Mellon University e depois trabalhou no BNP Paribas e no Deutsche Bank. Ele é um trader experiente, fazendo seu primeiro trade de ações aos 14 anos. Pimentel também se formou na CMU, iniciou sua carreira no Citadel Investment Group e continuou no grupo de formação de mercado eletrônico da Knight Capital. Durante esse tempo, sua equipe operou o maior dark pool (bolsas privadas exclusivas) nos Estados Unidos e na Europa.

Incubada pela Kronos Research, não falta à WOO Network suporte de capital de participantes importantes do setor, como a Dragonfly Capital, a Three Arrows Capital e a IOSG Ventures, entre outros, um verdadeiro atestado de fé na direção da empresa.

A WOO Network é uma rede de alta liquidez que conecta a liquidez global, os principais agentes de liquidez e estratégias quantitativas de trading, para oferecer aos traders, bolsas, instituições e plataformas DeFi acesso democratizado à liquidez alta a um baixo custo. A WOO Network foi fundada pela Kronos Research, uma das principais empresas de trading quantitativo do mundo que gerou de 5 a 10 bilhões de dólares em volume de negociação diária, com o objetivo de democratizar o acesso à melhor liquidez, trading e estratégias de geração de rendimentos por meio de vários produtos da categoria.

