WOO Network lanceert nieuw platform WOO X voor het handelen in digitale activa

TAIPEI, 20 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft WOO Network, een liquiditeitsnetwerk voor digitale activa, zijn aandelenbeurs genaamd WOO X gelanceerd. De nieuwe beurs is een handelsplatform dat professionele en institutionele handelaren van eersteklas liquiditeit voorziet voor een superieure handelsuitvoer. De missie is om in een zeer gefragmenteerd ecosysteem de marktliquiditeit te verenigen en om de handel in crypto-valuta met het unieke model te democratiseren.

WOO X realiseert zijn diepe liquiditeit door de diepte van grotere aandelenbeurzen te aggregeren en een liquiditeitspool op te zetten met meerdere marktmakers of liquiditeitsaanbieders, waaronder Kronos Research.

WOO X is de eerste digitale activabeurs die een transparant model van Payment for Order Flow (PFOF) toepast om particuliere handelaren de laagste commissiekosten te garanderen. Het model dat voor WOO X wordt gebruikt wijkt af van traditionele PFOF-modellen door zich te richten op de kwaliteit van de uitvoer van de handel. Handelaren op WOO X krijgen toegang tot een transparant orderboek, met concurrerende marktprijzen en spreads die in lijn zijn met wereldmarkten.

WOO X biedt de meest concurrerende vergoedingsstructuur in de gehele sector voor orders van houders en afnemers, en handelaren kunnen toegang krijgen tot geen kosten voor houder en afnemer als ze het vereiste aantal WOO-tokens op WOO X inzetten.

"Gefragmenteerde liquiditeit verhoogt de kosten voor kopers en verkopers, met name deelnemers met grotere volumes. WOO Network staat op het punt om deze snelgroeiende industrie waar miljarden in omgaan te verstoren door toegang te bieden tot zijn geavanceerde liquiditeitspools. Dankzij onze samenwerking met Kronos Research en andere kwantitatieve markthouders maakt WOO Network de ontwikkeling mogelijk van een aandelenbeurs die de maatstaf wordt voor liquiditeit en beste uitvoering voor handelaren," aldus Jack Tan, oprichter en mede-CEO van WOO Network.

Gelet op het feit dat rechtsgebieden wereldwijd meer in het werk stellen om een grotere mate van discipline in de sector aan te brengen, past WOO Network zich snel aan om zijn weg te vinden in het voortdurend veranderende juridische landschap. Het team neemt proactieve maatregelen om bovenop alle toepasselijke wetten te blijven. De belangrijkste van deze maatregelen zijn de naleving van KYC (know-your-customer/ken uw klant) en AML (anti-money laundering/anti-geld witwassen).

WOO Network is opgericht door twee veteranen van Wall Street, Jack Tan en Mark Pimentel. Tan is afgestudeerd aan Carnegie Mellon University en heeft daarna gewerkt bij BNP Paribas en Deutsche Bank. Hij is een door de wol geverfde handelaar, die zijn eerste aandeel verhandelde toen hij 14 was. Pimentel is ook aan CMU afgestudeerd en begon zijn loopbaan bij Citadel Investment Group, en werkt daarna voor Knight Capital's elektronische markthoudersgroep. Zijn team runde in die tijd de grootste dark pool in de VS en Europa.

Geïncubeerd door Kronos Research heeft WOO Network geen gebrek aan kapitaalondersteuning van belangrijke spelers in de sector, zoals Dragonfly Capital, Three Arrows Capital en IOSG Ventures, om er een paar te noemen, een bewijs van het vertrouwen van de richting van het bedrijf.

Over WOO Network

Het WOO Network is een diep liquiditeitsnetwerk dat wereldwijde liquiditeit, top markthouders en kwantitatieve handelsstrategieën samenbrengt om handelaren, beurzen, instellingen en DeFi-platforms tegen lage kosten gedemocratiseerde toegang te geven tot diepe liquiditeit. Het WOO Network is opgericht door Kronos Research, een van de belangrijkste kwantitatieve handelsbedrijven ter wereld met een dagelijks handelsvolume van $ 5-10 miljard, met het doel om de toegang tot eersteklas liquiditeits-, handels- en rendementsstrategieën door middel van verschillende producten te democratiseren.

Bezoek onze website: x.woo.org

Mediacontact:

Peter Tou: [email protected], (+886)9395-8-3595

