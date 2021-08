WOO Network lance la nouvelle plateforme de négociation d'actifs numériques WOO X

WOO X permet aux clients privés d'accéder au réseau de liquidités institutionnelles avec des frais minimes ou nuls

avec des frais minimes ou nuls Plus vaste liquidité obtenue grâce à l' agrégation des liquidités mondiales , des moteurs avancés de croisement et de routage des ordres, et du capital organique des principaux teneurs de marchés

, des moteurs avancés de croisement et de routage des ordres, et du capital organique des principaux teneurs de marchés Première bourse d'actifs numériques qui utilise le paiement des flux d'ordres adapté pour ce qui est de la transparence et de l'exécution des opérations

TAIPEI, 20 août 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, WOO Network, un réseau de liquidité d'actifs numériques, a lancé sa bourse appelée WOO X. La nouvelle bourse est une plateforme de négociation qui offre aux négociateurs professionnels et institutionnels la meilleure liquidité de sa catégorie pour des opérations de négociation supérieures. Sa mission est d'unifier les liquidités du marché dans un écosystème hautement fragmenté et de démocratiser la négociation des cryptomonnaies à l'aide de son modèle unique.

WOO X obtient son importante liquidité en regroupant la capacité d'absorption du marché des grandes bourses et en établissant un fonds de liquidités avec de multiples teneurs de marchés ou fournisseurs de liquidités, incluant Kronos Research.

WOO X est la première bourse d'actifs numériques qui applique un modèle transparent de paiement des flux d'ordres afin de garantir les frais de commission les plus bas pour les négociations des clients privés. Le modèle appliqué sur WOO X se différencie des modèles traditionnels de paiement des flux d'ordres, puisqu'il est axé sur la qualité d'exécution des opérations. Les négociateurs de WOO X disposent d'un carnet de commandes transparent et bénéficient des prix du marché et des écarts concurrentiels par rapport aux marchés mondiaux.

WOO X offre la structure de frais la plus concurrentielle du secteur pour l'ensemble des ordres des teneurs et des preneurs, et lorsque les négociateurs jalonnent le montant de jetons WOO requis sur WOO X, ils peuvent bénéficier d'un modèle teneur-preneur sans frais.

« La fragmentation de la liquidité augmente les coûts pour les vendeurs et les acheteurs, surtout pour les participants qui ont des volumes plus élevés. WOO Network est sur le point de perturber cette industrie multimilliardaire en pleine croissance en offrant l'accès à ses plus importants fonds de liquidités. Grâce à notre partenariat avec Kronos Research et d'autres teneurs de marchés quantitatifs, WOO Network favorise la création d'une bourse qui établira la norme en matière de liquidités et l'exécution la plus optimale pour les négociateurs », a déclaré Jack Tan, fondateur et co-PDG de WOO Network.

Compte tenu du fait que des administrations partout dans le monde intensifient leurs efforts pour insuffler une plus grande discipline dans l'industrie, WOO Network s'adapte rapidement pour naviguer dans le paysage juridique en constante évolution. L'équipe prend des mesures proactives pour se tenir informée de toutes les lois applicables. Elle s'efforce en particulier de s'assurer de la conformité aux principes de connaissance de la clientèle et de lutter contre le blanchiment d'argent.

WOO Network a été fondé par deux vétérans de Wall Street, Jack Tan et Mark Pimentel. M. Tan est diplômé de l'Université Carnegie Mellon. Il a travaillé pour BNP Paribas et la Deutsche Bank. C'est un négociant chevronné qui a fait sa première transaction boursière à l'âge de 14 ans. M. Pimentel a également obtenu son diplôme de l'Université Carnegie Mellon. Il a commencé sa carrière chez Citadel Investment Group et a rejoint le groupe de tenue de marché électronique de Knight Capital. Durant cette période, son équipe a exploité le plus important dark pool aux États-Unis et en Europe.

Incubé par Kronos Research, WOO Network ne manque pas de soutien financier de la part d'acteurs clés de l'industrie comme Dragonfly Capital, Three Arrows Capital et IOSG Ventures, entre autres, une véritable attestation de foi envers la direction de l'entreprise.

À propos de WOO Network

WOO Network est un réseau de liquidités importantes reliant les liquidités mondiales, les principaux teneurs de marchés et les stratégies de négociation quantitatives, afin de fournir aux négociateurs, aux bourses, aux institutions et aux plateformes de finance décentralisées un accès démocratisé à des liquidités importantes à faible coût. WOO Network a été fondé par Kronos Research, l'une des plus grandes sociétés de négociation quantitative au monde, générant 5 à 10 milliards de dollars en volume d'opérations quotidiennes, dans le but de démocratiser l'accès aux meilleures stratégies de liquidité, de négociation et de génération de rendement par le biais de divers produits.

Visitez notre site Web : x.woo.org

Personne-ressource pour les médias :

Peter Tou : [email protected], (+886)9395-8-3595

