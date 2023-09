WOOFi Pro omnichain DEX chegando a mainnets EVM com ativos de criptomoedas e TradFi

Testnet ao vivo em 13 de setembro com mainnet programado para lançamento antecipado em outubro

SINGAPURA, 12 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- A TOKEN 2049 - WOOFi, uma das 15 maiores plataformas descentralizadas de exchange por volume de negociação 24 horas, anunciou uma transição estratégica das redes compatíveis NEAR Protocol para Ethereum Virtual Machine (EVM), para a construção da versão 2.0 de seu omnichain DEX.

Em uma declaração, o fundador e CEO da WOO, Jack Tan, observou que a transição sinaliza uma oferta mais forte de CeFi e DeFi da WOO, prevendo que a próxima rodada será um fluxo tranquilo entre os dois mundos de exchange de criptomoedas. O objetivo da WOOFi é integrar todas as principais cadeias, concentrar a liquidez e construir um ecossistema colaborativo. Os usuários da WOOFi Pro podem negociar seus aplicativos preferidos e redes blockchain, promovendo um ecossistema diversificado e orientado pelo usuário. Por exemplo, um trader na Arbitrum poderia negociar contra traders em outras cadeias, como Polygon ou Optimism, sem sair da Arbitrum.

CEX bombado

Aproveitando os recursos de engenharia enraizados em anos de desenvolvimento de produtos de trading, a WOOFi Pro oferecerá uma interface móvel fácil de usar, permitindo que os traders executem transações em qualquer lugar. A WOO X, uma exchange centralizada, é uma plataforma estabelecida com $150-$500 milhões em volume diário de trading, e pioneira em vários marcos do setor, incluindo um painel de transparência ao vivo com a missão de manter a confiança de sua crescente comunidade de traders profissionais. A WOOFi Pro contará com trading de livro de pedidos sem gás, eliminando as taxas de transação e deixando o trading mais acessível para os usuários sem a necessidade de verificação do "Know Your Customer" (KYC). Os usuários têm controle total sobre seus fundos com custódia própria, eliminando a dependência de zeladores terceirizados.

Trading de livros de pedidos institucionais e omnichain para ativos de criptomoedas e TradFi

A WOOFi Pro integrará os livros de pedidos de nível institucional da rede organizada perfeitamente, oferecendo uma fonte robusta e prontamente disponível de liquidez aos usuários. A Orderly Network é uma rede de liquidez descentralizada, apoiada pela Pantera, Dragonfly Capital e Sequoia Capital China, que conecta pedidos sem permissão com os principais agentes de liquidez.

"A combinação de WOO X e WOOFi oferece um sistema de negociação de pedidos off-chain ou on-chain totalmente destacado aos usuários. Isso ocorre à medida que observamos um subconjunto crescente de traders que exigem acesso aos investimentos tradicionais e ao comércio de criptomoedas, o que se tornou um destaque no último ciclo, com um forte apetite por Ativos do Mundo Real (RWAs)", observou Tan.

Lançada inicialmente com 10 pares de trading de criptomoedas na estreia da mainnet em outubro, a WOOFi Pro planeja expandir sua seleção de ativos, abrangendo potencialmente criptomoedas, ações, commodities e forex. Para referência, a WOOFi já realizou mais de 2,9 milhões de trocas de cadeia cruzada, e prevemos mais à medida que os usuários da WOOFi aproveitam a capacidade de entrar no ecossistema de forma rápida e perfeita a partir de uma gama diversificada de ativos com um único clique.

O conteúdo acima não é uma recomendação para estratégias de investimento e trading, nem constitui uma oferta, solicitação ou recomendação de qualquer produto ou serviço. O conteúdo é apenas para fins de compartilhamento informativo. Qualquer pessoa que tomar ou alterar a decisão de investimento com base no conteúdo deverá assumir o resultado ou perda por si só.

O conteúdo deste documento foi traduzido para idiomas diferentes e compartilhado em diferentes plataformas. Em caso de discrepância ou inconsistência entre diferentes postagens causadas por traduções incorretas, a versão em inglês prevalecerá em nosso site oficial.

FONTE WOO

SOURCE WOO