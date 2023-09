WOOFi Pro omnichain DEX komt naar EVM-mainnets met crypto- en tradfi-activa

Testnet gaat live op 13 september en de release van mainnet staat gepland voor begin oktober

SINGAPORE, 13 sep 2023 /PRNewswire/ -- TOKEN 2049 - WOOFi , een top 15 gedecentraliseerd uitwisselingsplatform op basis van 24-uurs handelsvolume, heeft een strategische transitie bekendgemaakt van het NEAR-protocol naar Ethereum Virtual Machine (EVM)-compatibele netwerken om versie 2.0 van zijn omnichain DEX te gaan bouwen.

In een verklaring zei WOO-oprichter en CEO Jack Tan dat de transitie een sterker CeFi- en DeFi-aanbod van WOO aangeeft, en voorspelt hij dat de volgende bull run tussen de twee cryptobeurswerelden soepeler zal verlopen. WOOFi streeft ernaar alle grote ketens te integreren, de liquiditeit te concentreren en een collaboratief ecosysteem op te bouwen. Gebruikers van WOOFi Pro kunnen handelen in hun favoriete applicaties en blockchain-netwerken, waardoor een divers en door gebruikers gestuurd ecosysteem wordt bevorderd. Een handelaar die handelt via het Arbitrum-protocol zou bijvoorbeeld kunnen handelen met handelaren op andere ketens zoals Polygon of Optimism, zonder Arbitrum te verlaten.

CEX op steroïden

Door gebruik te maken van technische mogelijkheden die zijn geworteld in jarenlange ontwikkeling van handelsproducten, zal WOOFi Pro een gebruiksvriendelijke mobiele interface bieden, waardoor handelaren transacties kunnen uitvoeren wanneer ze onderweg zijn. WOO X, een gecentraliseerde beurs, is een gevestigd platform met een dagelijks handelsvolume van $150-$500 miljoen dat een pioniersrol heeft gespeeld bij een aantal primeurs in de sector, waaronder een live transparantiedashboard die als missie heeft om het vertrouwen van de groeiende gemeenschap van professionele handelaars te behouden. WOOFi Pro biedt handel in orderboeken zonder transactiekosten voor de blockchain te hoeven betalen (gasless), waardoor de handel voor gebruikers toegankelijker wordt zonder dat er Know Your Customer (KYC)-verificatie nodig is. Gebruikers hebben hun geld volledig in zelfbewaring zonder afhankelijk te zijn van externe bewaarders.

Omnichain-orderboekhandel van institutionele kwaliteit voor crypto- en tradfi-activa

WOOFi Pro zal de orderboeken van Orderly Network naadloos integreren, waardoor gebruikers een robuuste en direct beschikbare bron van liquiditeit krijgen. Orderly Network is een gedecentraliseerd liquiditeitsnetwerk, ondersteund door Pantera, Dragonfly Capital en Sequoia Capital China, dat orderboeken met topmarktmakers verbindt zonder dat daarvoor toestemming gevraagd hoeft te worden.

"De combinatie van WOO X en WOOFi biedt gebruikers een compleet off-chain of on-chain orderboekhandelssysteem. Dit komt omdat we een groeiende subgroep van handelaars hebben waargenomen die toegang eisen tot zowel traditionele investeringen als de handel in cryptovaluta, wat vooral prominent is geworden in de laatste cyclus, met een sterke vraag naar Real World Assets (RWA's)", aldus Tan.

Aanvankelijk gelanceerd met 10 crypto-handelsparen tijdens het Mainnet-debuut in oktober, is WOOFi Pro van plan zijn activaselectie uit te breiden, mogelijk met cryptovaluta's, aandelen, commodities en forex. Ter referentie: WOOFi heeft al meer dan 2,9 miljoen cross-chain swaps uitgevoerd, en we verwachten nog meer omdat WOOFi-gebruikers profiteren van de mogelijkheid om vanuit een breed scala aan activa met één klik snel en naadloos toegang tot het ecosysteem te krijgen.

Bovenstaande informatie is geen aanbeveling voor beleggings- en handelsstrategieën, noch vormt deze een aanbod, verzoek of aanbeveling voor welk product of dienst dan ook. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor het delen van informatie. Iedereen die op basis van de inhoud de investeringsbeslissing neemt of wijzigt, draagt zelf het resultaat of het verlies.

De inhoud van dit document is in verschillende talen vertaald en op verschillende platforms gedeeld. In geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen verschillende publicaties, veroorzaakt door verkeerde vertalingen, prevaleert de Engelse versie op onze officiële website.

