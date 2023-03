Woolpert eröffnet Niederlassung in Paris und erweitert den Support für Google Maps Plattform-Kunden in Europa

PARIS, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Woolpert hat eine Niederlassung in Paris eröffnet, um den Support für Google Maps Plattform-Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) zu erweitern. Der Woolpert Senior Kundenbetreuer, Eric Le Monnier, wird das Büro in Paris verwalten und zusammen mit Mark Williams arbeiten, der das von Woolpert auf Google fokussierte Büro in London verwaltet.

Im Juni 2022 begann Woolpert Google Maps Plattform-Dienste EMEA-Kunden anzubieten. Nachdem es fast nach einem Jahrzehnt preisgekrönter Google Maps- und Google Cloud-Dienste in den gesamtenVereinigte Staaten bereitgestellt hatte. In August hat Woolpert seine Abteilung „Digital Innovations" ins Leben gerufen, um seine Google-Partnerschaft zu unterstützen.

Im letzten Jahr konzentrierte sich der Woolpert EMEA-Schwerpunkt auf die Bereitstellung von Mobilitätsdiensten und technischen Support, was durch seine geografische Kompetenz verstärkt wird. Das internationale Unternehmen sammelt Kartendaten und Bilder auf der ganzen Welt, entwickelt und patentiert raumbezogene Technologien und besitzt und betreibt eine Flotte von Flugzeugen, Schiffen und Sensoren.

„Wir arbeiten auf einem globalen Markt. Es wird aber immer einen enormen Wert geben, wenn wir diese lokale Präsenz anbieten, damit wir die Bedürfnisse unserer Kunden wirklich verstehen können", sagte Le Monnier. „Wir sind einer der wenigen Google-Partner, die neuen Mobilitäts- und Lieferservices hinsichtlich Teilnehmeranschlussleitungen verkaufen können. Wir sind über das Google Cloud Partner Program für Einzelhandel, Transport und Logistik zugelassen. Unser Team freut sich darauf, enger mit unseren Kunden in Frankreich zusammenzuarbeiten und auch weiterhin mehr als 100 Länder in EMEA zu unterstützen".

Diese Woche wird Woolpert auf dem Leaders in Logistics -Gipfel in London vertreten sein, wo Williams mit dem VanOnGo Verkaufleiter, Denys Lanovskyi, präsent sein wird, um zu zeigen, wie maßgeblich Woolpert dazu beigetragen hat, die Plattform für Teilnehmeranschlussleitungen von VanOnGo mit der Integration von Google Maps zu verbessern.

