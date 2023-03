Woolpert ouvre un bureau à Paris et élargit le support pour les clients de la plateforme Google Maps en Europe

PARIS, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Woolpert a ouvert un bureau à Paris pour étendre le soutien aux clients de la plateforme Google Maps en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ( EMEA ). Éric Le Monnier, directeur senior de comptes de Woolpert dirigera le bureau de Paris, en collaboration avec Mark Williams, qui gère à Londres le bureau de Woolpert axé sur Google.

En juin 2022, Woolpert a commencé à fournir des services de la plateforme Google Maps aux clients de la zone EMEA, après près d'une décennie de prestation de services primés Google Maps et Google Cloud dans l'ensemble des États-Unis. En août, Woolpert a créé sa division Digital Innovations pour soutenir son partenariat avec Google.

Au cours de la dernière année, Woolpert a mis l'accent sur la fourniture de services de mobilité et de soutien technique, qui est renforcée par son expertise géospatiale. L'entreprise internationale recueille des données cartographiques et des images dans le monde entier, développe et brevète des technologies géospatiales, et possède et exploite une flotte d'aéronefs, de navires et de capteurs.

« Nous travaillons dans un marché mondial, mais il y aura toujours une valeur immense à fournir cette présence locale, afin que nous puissions vraiment comprendre les besoins de nos clients », a déclaré M. Le Monnier. « Nous sommes l'un des rares partenaires de Google à pouvoir vendre les nouveaux services de mobilité et de livraison du dernier kilomètre, et nous avons été approuvés pour la vente au détail, le transport et la logistique dans le cadre du programme Google Cloud Partner. Notre équipe est heureuse de travailler en plus étroite collaboration avec nos clients en France et de continuer à apporter son soutien à plus de 100 pays de la zone EMEA. »

Cette semaine, Woolpert participera au Sommet Leaders in Logistics à Londres, où M. Williams fera une présentation en compagnie de M. Denys Lanovskyi, directeur des ventes de VanOnGo pour illustrer comment Woolpert a contribué à améliorer la plateforme de livraison du dernier kilomètre de VanOnGo grâce à l'intégration de Google Maps.

