Woolpert erweitert seine Architekturkapazitäten in Großbritannien durch Übernahme von UMC Architects

Mit diesem Schritt stärkt Woolpert seine globalen Planungskapazitäten, um die steigende Nachfrage nach Rechenzentren und industriellen Neuentwicklungen in ganz Europa zu bedienen.

LONDON, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Da die Nachfrage nach der Umnutzung von Industrie- und Logistikstandorten für die Infrastruktur der nächsten Generation zunimmt, hat Woolpert UMC Architects übernommen, ein Architekturbüro mit Sitz in Großbritannien, das für seine Expertise in den Bereichen Industrie, Logistik und groß angelegte Neuentwicklungen bekannt ist. Die Übernahme stärkt die Fähigkeit von Woolpert, seine integrierten Architektur-, Ingenieur- und Geodatenlösungen in der gesamten Region anzubieten.

Seit der Gründung im Jahr 2012 ist UMC auf über 90 Design-Mitarbeiter in den drei Büros in Newark, Manchester und London angewachsen. Das Full-Service-Architekturbüro hat Architektur, Masterplanung, BIM, Stadtplanung, Machbarkeitsstudien und Sanierungsleistungen für Kunden in ganz Großbritannien und Europa erbracht, darunter Amazon, DHL, Ikea, Coca-Cola und die BBC.

UMC ist weithin für sein Fachwissen in den Bereichen Industrie, Logistik, Fernseh- und Unterhaltungsdesign sowie für seine spezielle Erfahrung mit Transport- und Produktionsanlagen bekannt - Fähigkeiten, die sich mit Woolperts wachsender Praxis im Bereich Rechenzentren ergänzen und erweitern. Woolpert bietet seit der Übernahme von Sheehan Nagle Hartray Architects (SNHA), einem preisgekrönten Architekturbüro für Rechenzentren mit Sitz in Chicago und London, im Jahr 2022 Designdienstleistungen für Rechenzentren in Großbritannien und Europa an. Mit der Übernahme von UMC beschäftigt Woolpert nun mehr als 600 Mitarbeiter in ganz Europa.

Die Übernahme erfolgt inmitten des anhaltenden Wachstums des europäischen Rechenzentrumsmarktes, das durch die Einführung von Clouds, KI-Workloads und steigende Investitionen in digitale Infrastrukturen angetrieben wird. Gleichzeitig beschleunigen Grundstücks- und Energiebeschränkungen die Neuentwicklung von Industrie- und Logistikstandorten in der gesamten Region.

Gemeinsam sind Woolpert und UMC einzigartig positioniert, um Kunden bei der Umwandlung von nicht ausgelasteten Industrie- und Logistikanlagen in moderne, leistungsstarke Einrichtungen zu helfen, einschließlich Vertrieb, fortschrittliche Fertigung und Rechenzentren.

„Der Zusammenschluss mit Woolpert ermöglicht es uns, auf unseren Stärken aufzubauen und gleichzeitig den Umfang und die Wirkung unserer Leistungen erheblich zu erweitern", so Matthew Duffin, Direktor von UMC Architects. „Durch die Kombination der Erfahrung von Woolpert im Bereich Rechenzentren mit der Industrie- und Logistikexpertise von UMC können wir unsere Kunden bei immer komplexeren Sanierungsprojekten in Großbritannien und Europa begleiten."

Matthew Salanyk, Direktor von UMC Architects, fügte hinzu: "Dies ist ein entscheidender Moment für UMC und ein natürlicher nächster Schritt in unserer Wachstumsgeschichte. Wir haben ein Büro aufgebaut, das sich der Industriearchitektur verschrieben hat und sich zum Ziel gesetzt hat, zu den Besten der Branche zu gehören. Die Zugehörigkeit zu Woolpert verschafft unserem Team Zugang zu einer breiteren Plattform und einem globalen Netzwerk, das es uns ermöglicht, ehrgeizigere Projekte in Angriff zu nehmen und weiterhin in die Talente und die Kultur zu investieren, die uns ausmachen."

Neil Churman, President und CEO von Woolpert, sagte, dass die Verstärkung des UMC-Teams lokale Einblicke, technische Tiefe und praktische Erfahrung mit sich bringt, die das integrierte Dienstleistungsangebot von Woolpert in der gesamten Region stärken werden.

„Wir freuen uns, die talentierten Fachleute von UMC bei Woolpert begrüßen zu dürfen und unser Team in Großbritannien weiter auszubauen", so Churman. „Dies ist mehr als eine Übernahme - es ist eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten, sich ergänzenden Stärken und einem gemeinsamen Fokus auf die Erzielung außergewöhnlicher Ergebnisse für unsere Kunden in einem zunehmend komplexen baulichen Umfeld beruht. UMC ist ein Beispiel für unser Engagement für Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verantwortung für die Gemeinschaft in Großbritannien und der ganzen Welt."

Informationen zu Woolpert

Woolpert ist ein weltweit führendes Unternehmen für Architektur-, Ingenieur- und Geodienstleistungen (AEG) mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung von Innovationen und der Erzielung von Ergebnissen. Wir verbinden fundiertes technisches Fachwissen mit einer vorausschauenden Denkweise, um komplexe Herausforderungen im öffentlichen, privaten und staatlichen Sektor zu lösen. Woolpert ist stolz darauf, ein zertifizierter Great Place to Work, ein Top 25 Building Design+Construction Unternehmen, ein Top 50 Engineering News-Record Design Unternehmen und ein Global Top 15 Global Geospatial Unternehmen zu sein. Woolpert ist von mehr als 75 Büros auf fünf Kontinenten aus tätig und baut weltweit intelligentere und widerstandsfähigere Gemeinden auf. Weitere Informationen finden Sie unter woolpert.com.

Informationen zu UMC

UMC Architects ist ein führender britischer Industriearchitekt, der sich auf die Bereiche Vertrieb und Logistik, Fernsehen und Unterhaltung, Transport und Produktionsdesign spezialisiert hat. Von den Büros in Newark, Manchester und London aus erbringt das Team von UMC mit über 90 talentierten Designern Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Masterplanung, BIM, Stadtplanung, Machbarkeitsstudien und Sanierung für Kunden in ganz Großbritannien. Mit einem von einem Direktor geleiteten Ansatz für jedes Projekt und einem Engagement für die Verbindung von exzellentem Design mit einem außergewöhnlichen Kundenerlebnis hat UMC Tausende von Hektar geplant und Millionen von Quadratmetern Nutzfläche für einige der bekanntesten Organisationen der Welt bereitgestellt. Erfahren Sie mehr unter umcarchitects.com.

Medienkontakt

Lynn Rossi

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