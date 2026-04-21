Woolpert renforce ses capacités en architecture au Royaume-Uni grâce à l'acquisition d'UMC Architects

L'opération renforce les capacités mondiales de conception de Woolpert afin de répondre à l'accélération de la demande pour des centres de données et le réaménagement industriel en Europe.

LONDRES, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la demande s'accélère pour réaffecter des sites industriels et logistiques pour des infrastructures de nouvelle génération, Woolpert a acquis UMC Architects, un cabinet d'architecture basé au Royaume-Uni et réputé pour son expertise en réaménagement industriel, logistique et de grande envergure. Cette acquisition renforce la capacité de Woolpert à fournir des solutions intégrées d'architecture, d'ingénierie et géospatiales dans toute la région.

Depuis sa création en 2012, UMC compte aujourd'hui plus de 90 concepteurs répartis dans ses trois bureaux de Newark, Manchester et Londres. Le cabinet d'architecture à service complet a fourni des services d'architecture, de planification générale, de BIM, de conception urbaine, d'études de faisabilité et de rénovation à des clients du Royaume-Uni et d'Europe, dont Amazon, DHL, Ikea, Coca-Cola et la BBC.

UMC est largement reconnu pour son expertise dans les domaines de l'industrie, de la logistique, de la télévision et du divertissement, ainsi que pour son expérience spécialisée dans les installations de transport et de fabrication - des capacités qui font écho à l'activité croissante de Woolpert dans le secteur des centres de données et qui la renforcent. Woolpert fournit des services de conception de centres de données au Royaume-Uni et en Europe depuis 2022, suite à l'acquisition de Sheehan Nagle Hartray Architects (SNHA), un cabinet d'architecture de centres de données primé basé à Chicago et à Londres. Avec l'arrivée d'UMC, Woolpert compte désormais plus de 600 employés dans toute l'Europe.

Cette acquisition intervient dans un contexte de croissance soutenue du marché des centres de données en Europe, portée par l'adoption du cloud, les charges de travail liées à l'IA et la hausse des investissements dans l'infrastructure numérique. En parallèle, les contraintes foncières et énergétiques accélèrent le réaménagement des sites industriels et logistiques dans toute la région.

Ensemble, Woolpert et UMC ont toutes les cartes en main pour aider leurs clients à transformer des actifs industriels et logistiques sous-utilisés en installations modernes et performantes, notamment dans les domaines de la distribution, de la fabrication de pointe et des centres de données.

« En rejoignant Woolpert, nous pourrons nous appuyer sur nos atouts tout en élargissant considérablement la portée et l'impact de nos activités », déclare Matthew Duffin, directeur d'UMC Architects. « En combinant l'expérience de Woolpert dans le domaine des centres de données et l'expertise industrielle et logistique d'UMC, nous pouvons guider nos clients dans des projets de réaménagement de plus en plus complexes à travers le Royaume-Uni et l'Europe. »

Matthew Salanyk, directeur d'UMC Architects, ajoute : « Il s'agit d'un moment décisif pour UMC et d'une nouvelle étape naturelle dans notre trajectoire de croissance. Nous avons construit un cabinet avec un engagement pour l'architecture industrielle et un objectif clair d'être le meilleur de la catégorie. En rejoignant Woolpert, notre équipe a accès à une plateforme plus large et à un réseau mondial qui nous permettra d'entreprendre des projets plus ambitieux et de continuer à investir dans les talents et la culture qui définissent notre identité. »

Neil Churman, président et CEO de Woolpert, a déclaré que l'arrivée de l'équipe d'UMC apporte une vision locale, une profondeur technique et une expérience pratique qui renforceront l'offre de services intégrés de Woolpert dans toute la région.

« Nous sommes ravis d'accueillir les professionnels talentueux d'UMC au sein de Woolpert et de continuer à développer notre équipe au Royaume-Uni », déclare Churman. « Plus qu'une acquisition, il s'agit d'un partenariat fondé sur des valeurs partagées, des forces complémentaires et une volonté commune d'obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients qui évoluent dans un environnement bâti de plus en plus complexe. UMC illustre notre engagement en faveur de la croissance, de la création d'emplois et de la solidarité communautaire au Royaume-Uni et dans le monde entier. »

À propos de Woolpert

Woolpert est un leader mondial des services d'architecture, d'ingénierie et géospatiaux (AEG), avec plus d'un siècle d'expérience en matière d'innovation et d'impact. Nous combinons une expertise technique approfondie avec un état d'esprit tourné vers l'avenir pour résoudre des problèmes complexes dans les secteurs public, privé et gouvernemental. Woolpert est fier d'être certifié Great Place to Work, d'être classé dans le top 25 des entreprises de conception et de construction de bâtiments, dans le top 50 des entreprises de conception de l'Engineering News-Record, et dans le top 15 des entreprises géospatiales mondiales. Woolpert opère depuis plus de 75 bureaux répartis sur les cinq continents, construisant des communautés plus intelligentes et plus résilientes dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site woolpert.com.

À propos d'UMC

UMC Architects est un cabinet d'architectes industriel de premier plan au Royaume-Uni, spécialisé dans la distribution et la logistique, la télévision et le divertissement, le transport et la conception de produits manufacturés. Opérant depuis ses bureaux à Newark, Manchester et Londres, l'équipe d'UMC, composée de plus de 90 concepteurs de talents, fournit des services d'architecture, de planification, de BIM, de conception urbaine, d'études de faisabilité et de rénovation pour des clients à travers le Royaume-Uni. Avec un directeur dédié à chaque projet et un engagement à allier excellence de conception et expérience client d'exception, UMC a planifié des milliers d'acres et livré des millions de mètres carrés d'espace pour certaines des entreprises les plus réputées au monde. Pour en savoir plus, consultez le site umcarchitects.com.

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Lynn Rossi

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