Worldpay bietet gemeinsam mit iyzico Zahlungsabwicklung in der Türkei

Worldpay ermöglicht es internationalen Unternehmen über zahlreiche Märkte hinweg - darunter die Türkei - mit nur einem Zahlungsanbieter zu arbeiten. So können sie ihre Transaktionserfolgsraten verbessern und von reduzierten Betriebskosten profitieren. Globale eCommerce-Akteure konnten ihre Erfolgsraten bei Transaktionen durch eine lokale Verarbeitung mit iyzico um bis zu 74 Prozent verbessern.

Die Wachstumsrate des eCommerce wird laut Worldpays jährlichem Global Payments Report in der Türkei innerhalb der nächsten vier Jahre voraussichtlich 13 Prozent betragen und bis 2021 einen Wert von $17 Milliarden erreichen. Worldpay ist ideal aufgestellt, Unternehmen dabei zu helfen, aus den Chancen, die ein äußerst dynamischer Markt mit enormem Wachstumspotential bietet, Kapital zu schlagen.

Shane Happach, CEO Global eCom bei Worldpay erklärt: "Die Daten zum türkischen eCommerce-Markt deuten auf eine Wachstumsexplosion innerhalb der nächsten Jahre hin. Jeder Aspekt dieses Landes - von lokalen Regelungen bis hin zu bevorzugten Zahlungsmethoden - erfordert, dass Händler mit einer maßgeschneiderten Strategie auf den Markt kommen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem Branchenführer iyzico, durch die wir unseren Kunden die lokale Expertise bieten können, die zur Navigation auf dem türkischen Markt und Nutzung dieser Chance nötig ist."

Kunden wählen die Worldpay-iyzico-Kooperation zur Zahlungsabwicklung in der Türkei aufgrund ihrer globalen Expertise, der Unterstützung der wichtigen Kreditkartengesellschaften Visa, Mastercard und American Express und der lokalen türkischen Gesellschaft Troy. Zudem werden die örtlichen, von türkischen Konsumenten bevorzugten Ratenzahlungsanbieter, z. B. Bonus, Maximum, Paraf, World, Cardfinans, Axess und Advantage unterstützt.

Barbaros Ozbugutu, CEO von iyzico sagt: "Dank einer schnell wachsenden Wirtschaft, befeuert durch hohe Verbraucherausgaben, ist die Türkei ein großer potentieller Markt für globale Unternehmen, zumal 21,5 Millionen Online-Käufer $10 Milliarden an eCommerce-Verkäufen generieren. Doch damit sich dieses Potenzial entfalten kann, müssen internationale Händler wichtige Aspekte in Betracht ziehen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Konsumenten ein nahtloses Einkaufserlebnis unter beispielloser lokaler Expertise zu ermöglichen, so wie sie es auch von lokalen Marken erwarten würden. Unser lokales Zahlungs-Know-how, kombiniert mit der Expertise von Worldpay, ermöglicht globalen Händlern eine Bearbeitung direkt vor Ort. So erhöhen sich die Konversionsraten bei der Bezahlung um bis zu 25 Prozent und die Akzeptanzraten um bis zu 91 Prozent. Dies ist natürlich ein wichtiger Beitrag zum Wachstum des türkischen eCommerce-Marktes".

Über Worldpay

Worldpay ist ein führendes Unternehmen für Zahlungsabwicklungen mit globaler Reichweite. Wir bieten ein breites Angebot an technologiebasierten Zahlungsprodukten und -dienstleistungen für mehr als 400.000 Kunden, die gemeinsam mit uns wachsen und erfolgreicher werden. In der zunehmend komplexeren Branche der Zahlungsdienste fühlen wir uns zu Hause, deshalb ermöglichen wir unseren Kunden die weltweit umfangreichste Akzeptanz von Zahlungsmethoden. Dank unseres Netzwerks und unserer Technologie sind wir in der Lage, Zahlungen aus 146 Länder und 126 Währungen umfassenden Regionen zu verarbeiten, die insgesamt 99 % des globalen BIP ausmachen. Mit unserer Hilfe können unsere Kunden 300 verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren. Weitere Informationen unter http://www.worldpay.com/global

Über iyzico

iyzico ist ein Zahlungsserviceanbieter, der innovative Zahlungslösungen für den eCommerce-Markt entwickelt. iyzico ermöglicht Klein- und Mittelbetrieben in weniger als 24 Stunden einen schnellen Einstieg und einen unkomplizierten Integrationsprozess. So können Einzelverkäufer globalen Online-Handel über ihre Social-Media-Kanäle mit einer PCI-DSS-zertifizierten Infrastruktur betreiben, die maximale Sicherheit gewährleistet. Durch die Technologie von iyzico können Online-Unternehmen ihre Akzeptanzraten maximieren und Ratenzahlungen in ihrer lokalen Währung entgegennehmen. iyzico wurde 2013 gegründet und ist das am schnellsten wachsende Technologieunternehmen in Osteuropa und der Türkei mit jährlichen Transaktionen in Wert von 3,1 Milliarden TRY und mehr als 300.000 Online-Verkäufer-Konten. Weitere Informationen unter http://www.iyzico.com

