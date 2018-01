Worldpay étend sa capacité d'acceptation à la Turquie grâce à iyzico

Grâce à Worldpay, les entreprises internationales peuvent désormais traiter avec un seul et unique fournisseur de paiements à travers des marchés multiples, y compris la Turquie. Cela leur permet d'améliorer les taux de réussite de leurs transactions et bénéficier d'une réduction des coûts opérationnels. Les acteurs mondiaux du commerce électronique ont vu le taux de réussite de leurs transactions augmenter jusqu'à 74 %, simplement en traitant les paiements au niveau local à travers iyzico.

D'après le rapport annuel Global Payments Report par Worldpay, le commerce électronique en Turquie pourrait connaître un TCAC de 13 % sur les quatre prochaines années, ce qui placerait ce marché en bonne voie pour atteindre une valeur de 17 milliards de dollars d'ici 2021. Worldpay occupe une position idéale pour aider les entreprises à capitaliser sur les opportunités présentées par un marché à très forte dynamique et doté d'un énorme potentiel de croissance.

Shane Happach, PDG de Global eCom chez Worldpay, explique : « Les données entourant le marché du commerce électronique turc indiquent que la croissance va exploser dans les années à venir. Tout dans ce pays - de la législation locale aux modes de paiements préférés - demande à ce que les commerçants pénètrent le marché avec une stratégie sur mesure. Nous sommes ravis de nous associer à iyzico, un leader de l'industrie, afin d'offrir à nos clients l'expertise locale nécessaire pour évoluer dans le marché du commerce électronique turc et tirer avantage de cette opportunité. »

Les clients choisissent le partenariat Worldpay-iyzico pour traiter les paiements en Turquie sur la base de l'expertise mondiale de ces derniers ; la prise en charge des principales marques de cartes bancaires (Visa, Mastercard et American Express) ; la prise en charge de Troy, la marque de cartes locale turque ; et l'offre d'options de paiements par versements locaux privilégiées par les consommateurs turcs, comme par exemple Bonus, Maximum, Paraf, World, Cardfinans, Axess et Advantage.

Barbaros Ozbugutu, PDG d'iyzico, ajoute : « Forte d'une économie en pleine croissance étayée par des dépenses de consommation élevées, la Turquie est un marché au potentiel énorme pour les entreprises mondiales, d'autant plus que 21,5 millions d'acheteurs en ligne génèrent 10 milliards de dollars en ventes électroniques. Mais pour capter ce potentiel, les commerçants internationaux doivent considérer certains points importants. La clé du succès est d'offrir aux consommateurs une expérience d'achat fluide accompagnée d'une expertise locale sans précédent, une expérience similaire à celle à laquelle ils pourraient s'attendre en traitant avec des marques locales. Notre savoir en paiements locaux associé à l'expertise de Worldpay permettra aux commerçants dans le monde de traiter les paiements à un niveau local, augmentant par ce fait les taux de conversion au moment du paiement jusqu'à 25 %, et améliorant le taux d'acceptations jusqu'à 91 %. Cela, il va de soi, constitue une contribution importante à la croissance de la Turquie dans le marché mondial du commerce électronique. »

À propos de Worldpay

Worldpay est un leader mondial dans la fourniture de services de paiements internationaux. Nous proposons une large gamme de produits et de services de paiement fondés sur la technologie à environ 400 000 clients, leur permettant de développer leur activité et de prospérer. Le monde des paiements devenant de plus en plus complexe, nous prenons entièrement en charge la gestion des processus de paiement pour nos clients, leur permettant d'offrir le plus grand choix de modes de paiement à travers le monde. Notre réseau et notre technologie nous permettent de traiter des paiements effectués dans une zone géographique représentant plus de 99 % du PIB mondial, dans 146 pays et en 126 devises. Nous assistons nos clients à offrir plus de 300 modes de paiement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur http://www.worldpay.com/global

À propos d'iyzico

Iyzico, prestataire de paiements, crée des solutions de paiement innovantes pour le marché du commerce électronique. Fournissant les PME avec un processus d'accueil rapide et une intégration facile en moins de 24 heures, iyzico donne la possibilité à des vendeurs individuels de démarrer leur projet de commerce mondial en ligne par le biais de leurs comptes de médias sociaux et appuyé d'une infrastructure de paiements certifiée PCI-DSS pour un maximum de sécurité. La technologie d'iyzico permet aux commerces et entreprises en ligne de maximiser leurs taux d'acceptation et de percevoir les paiements dans la devise locale et par versements. Fondée en 2013, iyzico est une société de technologie financière connaissant la plus forte croissance en Europe de l'Est et en Turquie, comptant pour 3,1 milliards de livres turques en transactions annuelles et un volume de plus de 300 000 comptes vendeurs en ligne. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur : http://www.iyzico.com

