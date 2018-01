Worldpay breidt betalingsnetwerk in Turkije uit met iyzico

Via Worldpay kunnen internationale bedrijven met een enkele betalingsprovider samenwerken op meerdere markten, waaronder Turkije, waardoor ze de slagingspercentages van transacties kunnen verbeteren en kunnen profiteren van lagere operationele kosten. Wereldwijde e-commercespelers hebben hun transactiesuccespercentages tot 74% verbeterd door betalingen lokaal te verwerken via iyzico.

E-commerce in Turkije zal in de komende vier jaar met een samengestelde jaarlijkse groei van 13 procent groeien, met een geschatte waarde van $ 17 miljard in 2021 volgens het jaarlijkse Global Payments Report van Worldpay. Worldpay is bij uitstek in staat bedrijven te helpen profiteren van de kansen die worden geboden door een zeer dynamische markt met een enorm groeipotentieel.

Shane Happach, CEO van Global eCom bij Worldpay zei: "De gegevens rondom de Turkse eCommercemarkt wijzen de komende jaren op een explosieve groei. Alles over dit land - van lokale regelgeving tot de geprefereerde betaalmethoden - vereist dat verkopers met een op maat gemaakte strategie binnenkomen. We zijn verheugd samen te werken met iyzico, een marktleider in de branche, om onze klanten de lokale expertise aan te bieden om de Turkse e-commercemarkt te betreden en gebruik te maken van deze mogelijkheid. "

Klanten kiezen het Worldpay-iyzico-partnerschap voor het verwerken van betalingen in Turkije als gevolg van hun wereldwijde expertise; ondersteuning voor grote kaartmerken als Visa, Mastercard en American Express; Turks lokaal kaartmerk Troy; en de betalingsopties voor lokale betalingen die favoriet zijn bij Turkse consumenten, zoals Bonus, Maximum, Paraf, World, Cardfinans, Axess en Advantage.

Barbaros Ozbugutu, CEO van iyzico zei: "Met een snelgroeiende economie, ondersteund door sterke consumentenuitgaven, is Turkije een enorm potentiële markt voor internationale bedrijven, zeker aangezien 21,5 miljoen online shoppers 10 miljard dollar aan e-commerce verkopen genereren. Maar om dit potentieel te ontsluiten zijn er belangrijke overwegingen voor internationale handelaren. De sleutel tot succes is consumenten een naadloze winkelervaring te bieden met ongekende lokale expertise, naar gelang men kan verwachten van lokale merken. Dankzij onze lokale kennis van betalingen, gecombineerd met de expertise van Worldpay, kunnen internationale verkopers lokaal betalingen verwerken, uw kassa conversie met 25% verhogen en de acceptatiegraad tot wel 91% doen laten toenemen. Dit zal uiteraard een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van Turkije in de wereldwijde e-commercemarkt ".

Over Worldpay

Worldpay is een toonaangevend betalingsbedrijf met een wereldwijd bereik. We bieden een uitgebreid assortiment van technologiegeleide betaalproducten en -diensten aan ongeveer 400.000 klanten, zodat hun bedrijven kunnen groeien en bloeien. We beheren de toenemende complexiteit van het betalingslandschap voor onze klanten, waardoor zij het breedste scala aan betaaltypen over de hele wereld kunnen accepteren. Met behulp van ons netwerk en onze technologie zijn wij in staat betalingen te verwerken uit regio's die 99% van het mondiale BBP beslaan, verspreid over 146 landen en in 126 valuta. Wij helpen onze klanten bij het accepteren van meer dan 300 verschillende betaalmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op http://www.worldpay.com/global

Over iyzico

Iyzico creëert als betalingsdienstaanbieder (PSP) innovatieve betaaloplossingen voor de e-commercemarkt. Doordat kmo's snel kunnen instappen en gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in minder dan 24 uur, maakt iyzico het voor individuele verkopers mogelijk om wereldwijde online handel te starten via hun social media-accounts met een PCI-DSS gecertificeerde infrastructuur die maximale veiligheid garandeert. Iyzico's technologie stelt online bedrijven en ondernemingen in staat om acceptatiecijfers te maximaliseren en betalingen in hun lokale valuta te verzamelen via afbetalingstermijnen. Iyzico, opgericht in 2013, is het snelstgroeiende financiële technologiebedrijf in Oost-Europa en Turkije met 3,1 miljard TRY aan jaarlijkse transacties en meer dan 300.000 online verkopersaccounts. Kijk voor meer informatie op: http://www.iyzico.com

