WRD y la ciudad de Torrance inician el proyecto de expansión del desalador de aguas subterráneas de Torrance

La colaboración promueve la independencia regional del agua y la sostenibilidad de las aguas subterráneas.

TORRANCE, California, 12 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Distrito de Reposición de Agua (WRD) y la Ciudad de Torrance celebraron un hito importante esta semana con una ceremonia de inauguración del Proyecto de Expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance (TGDEP). El evento reunió a funcionarios electos, líderes comunitarios y socios financieros para marcar la siguiente fase de un esfuerzo transformador para convertir las aguas subterráneas salobres en un suministro local confiable de agua potable para South Bay.

(De izquierda a derecha) Director de Obras Públicas de Torrance Alvin Papa, Secretaria de la Ciudad de Torrance Rebecca Poirier, Gerente General de WRD Stephan Tucker, Vicepresidente de la Junta de WRD Rob Katherman, Directora de WRD Vera Robles DeWitt, Presidente de la Junta de WRD Sergio Calderon, Director de WRD John Allen, Alcalde de Torrance George Chen, Miembro del Consejo de Torrance Jon Kaji, Miembro del Consejo de Torrance Dr. Jeremy Gerson, Miembro del Consejo de Torrance Sharon Kalani

Como parte clave del Programa de Recuperación de Aguas Subterráneas Salobres (BGRP) de WRD, el proyecto amplía el Desalinizador Robert W. Goldsworthy y aumenta las opciones para la reposición sostenible de aguas subterráneas dentro de la cuenca de la costa oeste. Al finalizar el proyecto, el TGDEP purificará hasta 7,100 acres-pies, o 2,3 mil millones de galones, de agua potable de alta calidad cada año, contribuyendo con una parte significativa del suministro municipal para los residentes de South Bay.

"Desde 2001, el Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance ha demostrado que las aguas subterráneas salobres se pueden transformar en agua potable para los residentes de Torrance", dijo el director de WRD, Rob Katherman. "Hoy, celebramos la siguiente fase de nuestro Programa de Recuperación de Aguas Subterráneas Salobres y recuperamos partes adicionales de la pluma de 14 millas cuadradas que permanece en la cuenca".

El BGRP ejemplifica el poder de la colaboración regional y tiene como objetivo reducir la dependencia del sur del condado de Los Ángeles del agua importada mediante la conversión de la columna de agua subterránea salobre de 14 millas cuadradas en una fuente confiable de agua potable y la creación de capacidad adicional de almacenamiento de agua subterránea. El proyecto fortalece la sostenibilidad del agua regional al tiempo que promueve la confiabilidad del agua subterránea a largo plazo. WRD es propietaria de la instalación, y la Ciudad de Torrance la opera, creando una asociación que beneficia a las comunidades en todo South Bay.

"Con esta expansión, la instalación casi duplicará su capacidad y al mismo tiempo ayudará a abordar los desafíos de larga data de las aguas subterráneas en South Bay", dijo el alcalde de Torrance, George Chen. "Hoy, comenzamos a construir, pero lo más importante, invertimos en un futuro más fuerte y seguro para South Bay".

"El Proyecto de Expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance es una de las inversiones de infraestructura de agua más importantes actualmente en curso en el sur del condado de Los Ángeles y es el proyecto de capital más grande de WRD hasta la fecha", dijo el Gerente General de WRD, Stephan Tucker. "Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros socios de financiamiento estatales y federales que reconocen la importancia del desarrollo del suministro de agua local, la resiliencia climática y la seguridad hídrica a largo plazo".

Hasta la fecha, el personal de WRD ha obtenido más de $ 82 millones en subvenciones y préstamos a bajo interés para financiar este proyecto con importantes inversiones del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (administrado por la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California), la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica para la Nación (WIIN) de la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos, los Proyectos de Desalinización WaterSMART, la Subvención de Desalinización de Agua de la Propuesta 1 del Departamento de Recursos Hídricos de California y el Programa de Administración de Agua de la Fundación Ambiental de Bonneville.

"El hito de hoy avanza nuestra iniciativa más amplia WIN 4 ALL para fortalecer la confiabilidad regional del agua a través de suministros de agua localmente sostenibles al tiempo que crea capacidad adicional de almacenamiento de agua subterránea para las generaciones futuras", compartió el presidente de la Junta de WRD, Sergio Calderón.

"McCarthy y Jacobs se enorgullecen de apoyar a la Ciudad de Torrance en la expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance, casi duplicando la capacidad de la instalación y eliminando la dependencia de la comunidad del agua potable importada", dijo el Vicepresidente de Operaciones de McCarthy, Sagrado Sparks. "Como socios de diseño y construcción progresivos, estamos encantados de ayudar a llevar esta solución a la comunidad de Torrance, fortaleciendo el suministro de agua potable limpia de la región y avanzando en los esfuerzos de resiliencia al agua del sur de California".

"Así es como las comunidades se adelantan a los desafíos del agua. El inicio de la Expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance pone esa visión en acción. A través de un modelo de entrega avanzado y colaborativo, estamos avanzando en la forma en que las comunidades de California aseguran el agua local y confiable ", dijo el vicepresidente ejecutivo de Jacobs, Tom Meinhart.

La construcción está en marcha y se espera que la instalación se ponga en marcha en 2029. Las fotos y los recursos multimedia adicionales de la innovación del Proyecto de Expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance están disponibles para su descarga aquí: Carpeta multimedia.

El Distrito de Reposición de Agua del Sur de California es la agencia regional de gestión de aguas subterráneas que protege y preserva la cantidad y calidad de las aguas subterráneas para dos de las cuencas urbanas más utilizadas en el Estado de California. El área de servicio alberga a más del diez por ciento de la población de California que reside en 43 ciudades del sur del condado de Los Ángeles. WRD se rige por una junta directiva elegida públicamente que incluye a Joy Langford, Rob Katherman, John D. S. Allen, Sergio Calderón y Vera Robles-DeWitt.

Contacto: Erika Flores

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(562) 275-4227

FUENTE Water Replenishment District of Southern California