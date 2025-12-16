WSS HACE QUE LAS COMPRAS NAVIDEÑAS SEAN FACILES PARA TODA LA FAMILIA

La tienda ayuda a las familias a celebrar "Their Joy is Worth It All" con ahorros de temporada, regalos de tendencia y entregas de juguetes en sus comunidades

LOS ÁNGELES, Calif., 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- WSS da inicio a la temporada navideña con su nueva campaña, "Their Joy is Worth It All", celebrando la emoción de las fiestas: el dar, la unión y encontrar el regalo perfecto sin afectar el presupuesto. Con ofertas muy a tiempo para las fiestas, guías de regalos selectos y donativos de juguetes para las comunidades locales, WSS está ayudando a las familias a hacer de esta una temporada para recordar.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/wss/9293257-es-wss-makes-holiday-shopping-easy-more-affordable-every-family

"Sabemos que durante las fiestas, las familias quieren que cada dólar rinda sin dejar de crear momentos especiales", dijo Blanca Gonzalez, Vicepresidenta Senior y Gerente General de WSS. "En WSS, creemos que todos merecen disfrutar la temporada sin gastar de más. Por eso hemos facilitado que las familias compren de manera más fácil, con excelentes ofertas, marcas de su entera confianza y eventos comunitarios que celebran lo que realmente significan las fiestas: estar juntos".

Regalos que les Encantarán a Cualquier Precio

Ideas de regalos cuidadosamente seleccionadas para todos los presupuestos, con opciones organizadas por debajo de (antes de impuestos) $20, $40, $60 y $80.

WSS facilita que las familias compren con confianza gracias a las colecciones que incluyen artículos populares de las principales categorías de la temporada:

Classic Shop : Sneakers imprescindibles como adidas Sambas, Nike Air Force 1 y New Balance 530—los clásicos favoritos para amantes de la moda de todas las edades.

Sneakers imprescindibles como adidas Sambas, Nike Air Force 1 y New Balance 530—los clásicos favoritos para amantes de la moda de todas las edades. Fútbol Zone : Jerseys, tacos, artículos para fans y accesorios para quienes ya se preparan para la emoción del fútbol global del próximo año.

Jerseys, tacos, artículos para fans y accesorios para quienes ya se preparan para la emoción del fútbol global del próximo año. Winter Shop : Esenciales de temporada como botas Timberland y Après, además de chamarras de Columbia y WSS Athletic para mantenerse abrigados todo el invierno.

Esenciales de temporada como botas Timberland y Après, además de chamarras de Columbia y WSS Athletic para mantenerse abrigados todo el invierno. Work Zone : Ropa de trabajo resistente de Carhartt y Dickies, diseñada para durar y creada para quienes trabajan duro todo el año.

Ropa de trabajo resistente de Carhartt y Dickies, diseñada para durar y creada para quienes trabajan duro todo el año. Stocking Stuffers: Regalos accesibles que les encantarán, como calcetines, accesorios y pequeños esenciales ideales para compartir el espíritu navideño.

Juguetes Navideños Para la Comunidad

¡Estamos compartiendo alegría esta temporada y retribuyendo a las comunidades a las que servimos con juguetes gratis* por las fiestas! Además, tendrás la oportunidad de tomarte una foto memorable con Santa Claus.

Trae a tus hijos, sobrinos, o pequeños vecinos a una Entrega de Juguetes en el WSS de tu comunidad. Consulta las ubicaciones para encontrar un evento en tu área.

Los juguetes se entregarán por orden de llegada hasta agotar existencias. Niños de 3 a 11 años deben estar presentes con un padre o tutor legal para recibir un juguete. Consulta a un asociado en la tienda para más detalles. *No se requiere compra.

Acerca de WSS

Fundada en 1984 y con sede en Los Ángeles, California, WSS es una tienda de calzado y ropa enfocada en brindar el mejor precio, y dedicada a servir a familias y comunidades en todo Estados Unidos. Con más de 150 tiendas a nivel nacional, WSS ofrece precios accesibles y marcas de confianza como Nike, adidas, Jordan, Puma, New Balance y Vans, además de estilos casuales y de trabajo de Wolverine, Timberland y su marca privada Eurostar.

Para más información, visita www.shopwss.com y sigue a @shopwss en Instagram, Facebook y TikTok.

