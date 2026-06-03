WSS LANZA "ALL YOUR MAGIC" MIENTRAS LA PASIÓN GLOBAL POR EL FÚTBOL CRECE EN LA COMUNIDAD

La nueva campaña celebra la cultura, los rituales y la comunidad que hacen que el día de partido sea mucho más que un juego

LOS ÁNGELES, 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras crece la emoción rumbo al torneo de fútbol más grande del mundo — la primera edición de la competencia con 48 selecciones en Canadá, México y Estados Unidos — WSS lanza "All Your Magic", una nueva campaña inspirada en la manera en que el fútbol realmente se vive en las comunidades a las que sirve.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/wss/9387951-es-wss-launches-all-your-magic-campaign-global-soccer-fever-builds

Más que una campaña sobre jerseys, "All Your Magic" celebra todo lo que sucede antes del silbatazo inicial: el chat familiar que se enciende, la comida sobre la mesa, la camiseta de la suerte, el mismo lugar en el sofá, la misma oración antes del partido, la misma ilusión de que esta vez sí… tu selección lo trae a casa.

"En WSS, sabemos que la magia del fútbol empieza mucho antes del primer silbatazo," dijo Blanca Gonzalez, SVP y General Manager de WSS. "Vive en nuestros hogares, en nuestras tradiciones y en la manera en que nuestras comunidades se entregan al juego. 'All Your Magic' es nuestra forma de celebrar esa pasión y de asegurarnos de que los fans encuentren el 'gear' que les ayude a llevarla con orgullo."

Tour del Camión de Jerseys de Fútbol

Con Los Ángeles listo para recibir ocho partidos, incluyendo dos encuentros de la Selección Masculina de Estados Unidos, y Houston como sede de siete partidos durante la competencia global de fútbol de este verano, WSS lleva esa energía directamente a la comunidad con su "Soccer Jersey Truck", su Camión de Jerseys de Fútbol, con paradas programadas en eventos comunitarios y destinos locales en todo Los Ángeles, ofreciendo a los fans una forma conveniente de comprar jerseys auténticos de marcas líderes antes de asistir a los "watch parties" y reuniones comunitarias.

Los fans pueden consultar las próximas paradas del Camión de Jerseys en eventos comunitarios inspirados en el fútbol en Fan Fest Schedule.

Ponte Tus Colores. Ponte Toda Tu Magia.

En WSS, los fans pueden prepararse para el día del partido con jerseys de selecciones adidas FIFA World Cup 2026™ en versiones de Locales y Visitantes, incluyendo equipos como México, Argentina, Colombia y más. Los compradores también encontrarán los adidas "Bringback" Jerseys, con diseños inspirados en estilos retro que apelan a la nostalgia mientras celebran el legado del juego.

Los fans también pueden explorar una amplia selección de jerseys internacionales de Locales y Visitantes de Nike, incluyendo selecciones como Estados Unidos, Brasil, Francia, Corea y Nigeria. Quienes buscan representar a sus jugadores favoritos también podrán encontrar estilos destacados como el jersey PUMA Portugal 26/27, que celebra a atletas icónicos que continúan inspirando al fútbol.

Los fans pueden explorar la selección de jerseys internacionales de fútbol de WSS en Fútbol Fan Zone.

Acerca de WSS

Fundada en 1984 y con sede en Los Ángeles, California, WSS es una tienda enfocada en la comunidad y guiada por ofrecer gran valor en calzado y ropa deportiva, dedicada a servir a familias y comunidades en todo Estados Unidos. Con 100 tiendas a nivel nacional, WSS ofrece precios accesibles y marcas de confianza como Nike, adidas, Jordan, Puma, New Balance y Vans, además de estilos casuales y de trabajo de Wolverine, Timberland y su marca privada Eurostar. Para más información, visita www.shopwss.com y siga a @shopwss en Instagram, Facebook y TikTok.

FUENTE WSS