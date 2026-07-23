WSS LANZA LA CAMPAÑA DE REGRESO A CLASES "DALES SUPERPODERES"

WSS ayuda a las familias a prepararse para el regreso a clases con sneakers de moda, mochilas desde $19.99, artículos esenciales a precios accesibles y eventos en tienda con cortes de cabello gratis para niños.

LOS ÁNGELES, 23 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Esta temporada, WSS facilita que las familias encuentren las últimas tendencias en sneakers y todo lo esencial para el regreso a clases a precios que se ajustan a cualquier presupuesto, a través de su campaña "Dales Superpoderes". WSS, como una tienda enfocada en la comunidad, ofrece a las familias un destino conveniente y cercano para looks frescos del primer día de clases, mochilas y calzado resistente para todo el día, ideal para el salón de clases, actividades extracurriculares y todo lo demás.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/wss/9387952-es-wss-shoe-store-back-to-school-essentials

"Las compras de regreso a clases deben sentirse emocionantes, no abrumadoras", dijo Blanca Gonzalez, Vicepresidenta Senior y Gerente General de WSS. "En WSS hacemos que sea más fácil para las familias encontrar las últimas tendencias en sneakers, marcas reconocidas, mochilas y todo lo necesario para la escuela en un solo lugar y con opciones accesibles para todos los presupuestos. A través de nuestros eventos comunitarios, también ayudamos a las familias con útiles escolares gratis, cortes de cabello para niños y otros recursos para que los estudiantes se sientan listos y con toda la confianza para el nuevo año escolar."

Esta temporada, los estudiantes pueden encontrar calzado que combina estilo, comodidad y versatilidad para el salón de clases, actividades extracurriculares y todo lo demás. Entre los favoritos están los estilos tipo "sneakerinas " como el PUMA Speedcat Ballet y el adidas Samba Jane, runners modernos como el New Balance 2002, clásicos como el PUMA Suede Classic, además de los infaltables de todos los días como sandalias tipo slides y Crocs.

Las familias pueden combinar, elegir y ahorrar en línea en estilos selectos de calzado con la misma etiqueta de color, con ofertas que van desde 2 por $49 hasta 2 por $119 en estilos populares de marcas como Nike, adidas, New Balance y más.

Ahorros adicionales y otros esenciales para el regreso a clases incluyen:

Mochilas desde $19.99, con estilos que incluyen tirantes acolchados, puertos USB, acabados resistentes al agua y opciones transparentes que cumplen con los requisitos escolares.

Esenciales de hidratación, incluyendo las populares botellas Owala, para que los estudiantes se mantengan listos durante el día escolar.

Básicos de WSS Athletic, incluyendo camisetas para hombre 3 por $20 y camisetas para niños desde $4.

Favoritos de Character Shop, con ropa y accesorios divertidos inspirados en personajes que los estudiantes pueden combinar en sus looks de regreso a clases.

Ropa WSS Athletic, con estilos cómodos y versátiles ideales para el salón de clases, actividades extracurriculares y el uso diario.

Sneaker Bucks: Los clientes reciben $25 de descuento en compras de $75 en Sneaker Bucks por cada compra calificada de $75 realizada del 13 de julio al 7 de septiembre. Los Sneaker Bucks se pueden canjear del 8 de septiembre al 4 de octubre en tienda, en línea o a través de la app de WSS.

WSS realizará eventos de regreso a clases del 24 de julio al 2 de agosto en tiendas participantes. Las actividades varían según la ubicación y pueden incluir útiles escolares gratis, cortes de cabello gratuitos para niños, exámenes de salud, actividades interactivas y regalos. Los útiles escolares y regalos están disponibles hasta agotar existencias. Los cortes de cabello se ofrecen por orden de llegada y sujetos a la disponibilidad de estilistas, tiempo y capacidad. Aplican restricciones adicionales.

Para conocer las tiendas participantes y los detalles de los eventos, visita Eventos de Regreso a Clases.

Acerca de WSS

Fundada en 1984 y con sede en Los Ángeles, WSS es una tienda enfocada en la comunidad y comprometida con ofrecer valor, con 100 tiendas a nivel nacional. WSS ofrece precios accesibles y marcas reconocidas como Nike, adidas, Jordan, Puma, New Balance y Vans. Visita shopwss.com y síguenos como @shopwss en Instagram, Facebook y TikTok.

FUENTE WSS