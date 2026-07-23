WSS LANZA LA CAMPAÑA DE REGRESO A CLASES "DALES SUPERPODERES"

News provided byWSS
Jul 23, 2026, 09:15 ET
WSS ayuda a las familias a prepararse para el regreso a clases con sneakers de moda, mochilas desde $19.99, artículos esenciales a precios accesibles y eventos en tienda con cortes de cabello gratis para niños.
LOS ÁNGELES, 23 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Esta temporada, WSS facilita que las familias encuentren las últimas tendencias en sneakers y todo lo esencial para el regreso a clases a precios que se ajustan a cualquier presupuesto, a través de su campaña "Dales Superpoderes". WSS, como una tienda enfocada en la comunidad, ofrece a las familias un destino conveniente y cercano para looks frescos del primer día de clases, mochilas y calzado resistente para todo el día, ideal para el salón de clases, actividades extracurriculares y todo lo demás.
Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/wss/9387952-es-wss-shoe-store-back-to-school-essentials
"Las compras de regreso a clases deben sentirse emocionantes, no abrumadoras", dijo Blanca Gonzalez, Vicepresidenta Senior y Gerente General de WSS. "En WSS hacemos que sea más fácil para las familias encontrar las últimas tendencias en sneakers, marcas reconocidas, mochilas y todo lo necesario para la escuela en un solo lugar y con opciones accesibles para todos los presupuestos. A través de nuestros eventos comunitarios, también ayudamos a las familias con útiles escolares gratis, cortes de cabello para niños y otros recursos para que los estudiantes se sientan listos y con toda la confianza para el nuevo año escolar."
Esta temporada, los estudiantes pueden encontrar calzado que combina estilo, comodidad y versatilidad para el salón de clases, actividades extracurriculares y todo lo demás. Entre los favoritos están los estilos tipo "sneakerinas " como el PUMA Speedcat Ballet y el adidas Samba Jane, runners modernos como el New Balance 2002, clásicos como el PUMA Suede Classic, además de los infaltables de todos los días como sandalias tipo slides y Crocs.
Las familias pueden combinar, elegir y ahorrar en línea en estilos selectos de calzado con la misma etiqueta de color, con ofertas que van desde 2 por $49 hasta 2 por $119 en estilos populares de marcas como Nike, adidas, New Balance y más.
Ahorros adicionales y otros esenciales para el regreso a clases incluyen:
- Mochilas desde $19.99, con estilos que incluyen tirantes acolchados, puertos USB, acabados resistentes al agua y opciones transparentes que cumplen con los requisitos escolares.
- Esenciales de hidratación, incluyendo las populares botellas Owala, para que los estudiantes se mantengan listos durante el día escolar.
- Básicos de WSS Athletic, incluyendo camisetas para hombre 3 por $20 y camisetas para niños desde $4.
- Favoritos de Character Shop, con ropa y accesorios divertidos inspirados en personajes que los estudiantes pueden combinar en sus looks de regreso a clases.
- Ropa WSS Athletic, con estilos cómodos y versátiles ideales para el salón de clases, actividades extracurriculares y el uso diario.
- Sneaker Bucks: Los clientes reciben $25 de descuento en compras de $75 en Sneaker Bucks por cada compra calificada de $75 realizada del 13 de julio al 7 de septiembre. Los Sneaker Bucks se pueden canjear del 8 de septiembre al 4 de octubre en tienda, en línea o a través de la app de WSS.
WSS realizará eventos de regreso a clases del 24 de julio al 2 de agosto en tiendas participantes. Las actividades varían según la ubicación y pueden incluir útiles escolares gratis, cortes de cabello gratuitos para niños, exámenes de salud, actividades interactivas y regalos. Los útiles escolares y regalos están disponibles hasta agotar existencias. Los cortes de cabello se ofrecen por orden de llegada y sujetos a la disponibilidad de estilistas, tiempo y capacidad. Aplican restricciones adicionales.
Para conocer las tiendas participantes y los detalles de los eventos, visita Eventos de Regreso a Clases.
Acerca de WSS
Fundada en 1984 y con sede en Los Ángeles, WSS es una tienda enfocada en la comunidad y comprometida con ofrecer valor, con 100 tiendas a nivel nacional. WSS ofrece precios accesibles y marcas reconocidas como Nike, adidas, Jordan, Puma, New Balance y Vans. Visita shopwss.com y síguenos como @shopwss en Instagram, Facebook y TikTok.
FUENTE WSS
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