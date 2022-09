WuXi Biologics annonce que son premier site de biofabrication en Amérique du Nord, situé à Cranbury, dans le New Jersey, est désormais conforme aux BPF

CRANBURY, New Jersey, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), un organisme de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO) de renommée mondiale, a annoncé aujourd'hui la mise en service de son installation de fabrication clinique de substances médicamenteuses GMP phase I, MFG18, à Cranbury, dans le New Jersey.

Les opérations de fabrication clinique du site ont une capacité initiale de 4 000 litres et passeront à 6 000 litres, en utilisant uniquement la technologie à usage unique, ce qui s'ajoute à la capacité complète de développement de processus du site de Cranbury. Il s'agit de la première installation de fabrication BPF de WuXi Bio en Amérique du Nord et elle a été créée pour répondre aux besoins croissants des clients du monde entier.

Le site de 154 448 m² du New Jersey permet à WuXi Biologics de se rapprocher de la majorité de ses clients ayant leur siège aux États-Unis et se situe dans un pôle biopharmaceutique en pleine expansion. Cette installation est un élément clé de la stratégie mondiale de double approvisionnement de WuXi Biologics, qui permet de fabriquer des produits et de se procurer des matériaux sur plusieurs sites de WuXi Biologics dans le monde. Le site emploie actuellement plus de 150 personnes et prévoit plus de 250 employés lorsqu'il sera pleinement opérationnel.

« Nous tenons à féliciter WuXi Biologics d'avoir choisi Cranbury, dans le New Jersey, pour son premier site de biofabrication BPF en Amérique du Nord et d'avoir obtenu la validation BPF pour ce site », a déclaré Debbie Hart, présidente et directrice générale de BioNJ, l'association commerciale de l'État du New Jersey qui représente les entreprises et les parties prenantes des sciences de la vie basées sur la recherche. « Nous félicitons les 150 employés du New Jersey qui ont rendu cela possible. Il s'agit d'une étape importante à la fois pour WuXi Biologics et pour le New Jersey, car elle apporte une capacité de fabrication clinique significative au cluster des sciences de la vie en plein essor de l'État ».

Le Dr Bill Aitchison, premier vice-président et responsable de la fabrication mondiale de WuXi Biologics, a déclaré : « L'ajout d'une usine de fabrication BPF aux États-Unis est une étape importante pour WuXi Biologics et un moment de fierté pour moi et nos 300 employés basés aux États-Unis qui soutiennent nos installations dans le New Jersey, la Pennsylvanie et le Massachusetts. »

M. Chris Chen, PDG de WuXi Biologics, a déclaré : « Nous sommes ravis de la mise en service de notre première usine de biofabrication BPF en Amérique du Nord. Il s'agit d'une grande réussite pour notre entreprise, car elle nous permettra de mieux servir nos clients dans le monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour faire progresser leurs projets cliniques dans le but ultime d'aider les patients du monde entier. »

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code boursier : 2269.HK) est l'une des principales organisations mondiales de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO). Elle offre des solutions de bout en bout qui permettent à ses partenaires de découvrir, de développer et de fabriquer des produits biologiques, du concept à la commercialisation, pour le bénéfice des patients du monde entier.

Avec plus de 10 000 employés qualifiés en Chine, aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne et à Singapour, WuXi Biologics tire parti de ses technologies et de son expertise pour offrir à ses clients des solutions efficaces et rentables en matière de découverte, de développement et de fabrication de produits biologiques. En date du 30 juin 2022, WuXi Biologics soutient 534 projets intégrés de clients, dont 14 en fabrication commerciale.

WuXi Biologics considère que les responsabilités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) font partie intégrante de son éthique et de sa stratégie commerciale, et elle vise à devenir un leader ESG dans le secteur des CRDMO biologiques. Nos installations utilisent des technologies de bioproduction de nouvelle génération et des sources d'énergie propres. Nous avons également mis en place un comité ESG dirigé par notre PDG pour piloter la stratégie ESG globale et sa mise en œuvre, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la durabilité. Pour plus d'informations sur WuXi Biologics, veuillez consulter le site : www.wuxibiologics.com .

