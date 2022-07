WuXi Vaccines a reçu le premier certificat BPF du laboratoire de contrôle de puissance du vaccin de la part de l'autorité irlandaise de réglementation des produits de santé

- Le premier certificat BPF que WuXi Vaccines a reçu de l'organisme de réglementation.

- Une avancée cruciale pour WuXi Vaccines, qui lui permettra de fabriquer des vaccins commerciaux dans son usine de Dundalk et d'approvisionner le marché mondial pour le compte d'une société pharmaceutique figurant parmi les 10 premières au monde

DUNDALK, Irlande, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- WuXi Vaccines, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de vaccins de premier plan au niveau mondial, a annoncé qu'elle avait reçu le certificat BPF de la Health Products Regulatory Authority (HPRA) d'Irlande pour son laboratoire de contrôle de puissance du vaccin à Dundalk, en Irlande. En tant que premier certificat BPF, ce certificat marque une étape très importante pour WuXi Vaccines depuis la fin de la construction étanche du bâtiment principal en mars 2021.

Les inspecteurs de la HPRA ont évalué le laboratoire de puissance du vaccin de WuXi Vaccines au cours d'une inspection de trois jours, notamment son système de qualité, ses installations, ses équipements et son contrôle de la qualité. Le laboratoire de contrôle de puissance du vaccin est devenu opérationnel sur le site irlandais de WuXi Vaccines en juillet 2020, dans le cadre de l'usine de fabrication de vaccins de la société. WuXi Vaccines fait actuellement l'objet d'un contrat de 20 ans évalué à environ 3 milliards USD avec une société pharmaceutique mondiale pour permettre la fabrication de ses vaccins commerciaux. Le laboratoire de contrôle de puissance du vaccin qui a été construit et qualifié en tant qu'installation modulaire a été désigné comme le lauréat du « Grand projet de l'année » lors des 2020 Pharma Industry awards en Irlande.

« Le premier certificat BPF du laboratoire de contrôle de puissance du vaccin démontre l'engagement de WuXi Vaccines à permettre à nos partenaires de poursuivre l'innovation en matière de vaccins et de mettre davantage de nouveaux produits vaccinaux sur le marché », a commenté Jian Dong, PDG de WuXi Vaccines. « Les vaccins sont confrontés à une grande pénurie de capacités de fabrication dans le monde en raison de la complexité du processus, des tests analytiques approfondis et des normes réglementaires rigoureuses, en particulier avec la demande accrue apportée par la pandémie de COVID-19. Notre objectif est de permettre aux partenaires mondiaux de relever ces défis. Nous sommes fiers de nous engager auprès de la communauté mondiale de la santé pour améliorer l'accessibilité et le caractère abordable de vaccins de haute qualité, au bénéfice du bien-être de la population mondiale. »

WuXi Vaccines fournit actuellement des services de développement et de fabrication sous contrat pour de multiples partenaires mondiaux, couvrant les vaccins à virus atténués, les vaccins à vecteur adénovirus, les vaccins VLP, les vaccins à protéines recombinantes et les vaccins à ARNm. Grâce à ses solides expériences de fabrication et à sa chaîne d'approvisionnement de première qualité, WuXi Vaccines a livré des centaines de millions de doses de vaccin contre le COVID-19 à ses partenaires pour les aider à combattre la COVID-19 dans plus de 180 pays.

À propos de WuXi Vaccines

WuXi Vaccines est une coentreprise entre WuXi Biologics (code boursier : 2269.HK) et Shanghai Hile Bio-Technology (code boursier : 603718.SH). Grâce à ses plateformes intégrées de classe mondiale, WuXi Vaccines offre des solutions de bout en bout à ses partenaires internationaux pour découvrir, développer et fabriquer des vaccins (y compris des vaccins contre le cancer), du concept à la fabrication commerciale. WuXi Vaccines a signé un contrat de fabrication de vaccins sur 20 ans, d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars US, avec une société pharmaceutique mondiale. Pour mettre en œuvre cet accord historique, WuXi Vaccines construit une usine de fabrication de vaccins à Dundalk, en Irlande, où elle a achevé la construction étanche du bâtiment principal du site et commencé à travailler dans un laboratoire de contrôle de la puissance du vaccin nouvellement construit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.wuxibiologics.com/wuxi-vaccines.

SOURCE WuXi Biologics