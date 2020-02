WuXi Vaccines, filiale de WuXi Biologics, signe un contrat de fabrication de vaccins à long terme avec un leader mondial des vaccins

En novembre 2019, WuXi Vaccines a annoncé un investissement de 240 millions de dollars pour la construction de la nouvelle installation de production de vaccins en Irlande. Ce site se trouve sur le campus de WuXi Biologics, à côté de l'installation de fabrication de substances pharmaceutiques pour produits biologiques nommée « usine du futur », et dont la phase de fabrication commerciale devrait débuter en 2021.

WuXi Vaccines est une coentreprise établie entre WuXi Biologics et Shanghai Hile Bio-technology (code d'action : 603718.SH). Le modèle commercial de WuXi Vaccines consiste à construire des plateformes intégrées d'envergure internationale et un modèle de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO) pour permettre aux entreprises mondiales de développer et de fabriquer des vaccins.

« Il s'agit d'un moment historique pour WuXi Biologics et WuXi Vaccines ainsi que pour le secteur mondial des vaccins. En raison de la complexité des procédés, de l'étendue des tests analytiques et de la rigueur des normes réglementaires, les vaccins sont difficiles à fabriquer et à traiter, et les contrôles qualité sont absolument essentiels pour assurer la qualité des produits. Ce partenariat conclu avec un leader mondial des vaccins visant à fabriquer exclusivement un vaccin destiné au marché mondial, premier du genre dans le secteur, témoigne une fois de plus des atouts techniques et du haut niveau de qualité dont fait preuve WuXi Vaccines », a commenté le Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics et président de WuXi Vaccines. « Le développement et la fabrication en sous-traitance des vaccins sont l'un des prochains domaines de croissance pour WuXi Biologics. Une fois ce projet lancé, notre activité vaccins contribuera de manière importante à la croissance de WuXi Biologics. WuXi Biologics et WuXi Vaccines continueront à fournir à leurs partenaires mondiaux un réseau de chaîne d'approvisionnement solide et de premier ordre afin de produire des produits biologiques et des vaccins de haute qualité qui bénéficieront aux patients du monde entier, et de protéger l'être humain dans le monde entier, d'abord avec des protéines thérapeutiques, puis avec des vaccins. »

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK), société cotée à la Bourse de Hong Kong, est une plateforme technologique leader mondiale dans le domaine des produits biologiques en libre accès, qui offre des solutions de bout en bout permettant aux organisations de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques de la phase du concept à celle de la fabrication commerciale. L'histoire de notre société ainsi que nos accomplissements démontrent notre engagement consistant à fournir une offre de service véritablement à guichet unique, ainsi qu'une solide proposition de valeur à nos clients mondiaux. Au 30 juin 2019, la société comptait 224 projets intégrés, dont 106 projets en phase de développement préclinique, 102 projets en phase de développement clinique de phase précoce (phase I et II), 15 projets en phase de développement de phase avancée (phase III), et un projet en phase de fabrication commerciale. Grâce à une capacité totale de production de produits biopharmaceutiques en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis qui devrait atteindre 280 000 litres d'ici 2022, nous fournirons à nos partenaires de biofabrication un réseau de chaîne logistique mondial robuste et de qualité haut de gamme. Pour en savoir plus sur WuXi Biologics, rendez-vous sur www.wuxibiologics.com.

