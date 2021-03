WuXi Vaccines franchit une étape importante dans la construction à l'épreuve des intempéries dans le bâtiment principal de l'usine de fabrication, malgré le COVID-19

SHANGHAI et DUNDALK, Irlande, 17 mars 2021 /PRNewswire/ -- WuXi Vaccines, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de vaccins de premier plan au niveau mondial, a annoncé aujourd'hui avoir franchi le cap de la construction étanche de son usine de fabrication de vaccins actuellement en cours de construction à Dundalk, en Irlande, et la société a fait preuve d'une résilience extraordinaire malgré les défis du COVID-19. L'installation devrait être opérationnelle en 2022. Le laboratoire modulaire était déjà en opération GMP depuis juillet 2020.

WuXi Vaccines a signé un contrat de 20 ans pour la fabrication de vaccins d'une valeur d'environ $3 milliards avec une société pharmaceutique mondiale en février 2020, à la suite de la signature de la lettre d'intention en mai 2019. Pour mettre en œuvre cet accord historique, WuXi Vaccines a investi $240 millions dans la construction de son usine de fabrication de vaccins à Dundalk, en Irlande. L'installation sera équipée de laboratoires de fabrication de substances médicamenteuses (DS), de fabrication de produits pharmaceutiques (DP), de sciences et technologies de fabrication (MS&T) et de laboratoires de contrôle qualité (QC).

« Nous sommes fiers d'avoir atteint cette étape primordiale dans les délais et selon les spécifications des progrès des partenaires mondiaux qui ont respecté nos engagements envers nos clients tout en relevant les défis présentés par la COVID-19. Nous continuerons à tirer parti de notre technologie et de notre expertise innovantes, ainsi que de nos plateformes intégrées de classe mondiale, pour permettre à nos partenaires d'accélérer le développement et la fabrication de produits vaccinaux de haute qualité de manière efficace et efficiente », a déclaré M. Jian Dong, PDG de WuXi Vaccines.

Le Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics et président de WuXi Vaccines, a déclaré : « Compte tenu du contexte épidémique grave survenu dans la région et d'une chaîne d'approvisionnement mondiale de plus en plus tendue, notre client stratégique, les sociétés d'ingénierie tierces et nos collègues sur trois continents ont travaillé au-delà de leurs obligations pour achever la construction comme prévu. Nous ne pourrions être plus ravis d'atteindre cette étape importante. WuXi Vaccines restera déterminé à contribuer aux réseaux mondiaux de la chaîne d'approvisionnement en vaccins et à garantir la cohérence et la ponctualité des livraisons de vaccins de haute qualité. »

À propos de WuXi Vaccines

WuXi Vaccines est une entreprise commune entre WuXi Biologics (Code boursier : 2269.HK) et Shanghai Hile Bio-Technology (code boursier : 603718.SH). Les plateformes intégrées de classe mondiale de WuXi Vaccines et le modèle d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) permettent aux entreprises de développer et de fabriquer des vaccins au profit des patients du monde entier. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez visiter le site www.wuxibiologics.com/FacilitieD-WuXi_Vaccines.html .

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code boursier : 2269.HK), une société cotée à Hong Kong, est une plate-forme technologique mondiale de premier plan sur les produits biologiques en libre accès. Elle offre des solutions de bout en bout pour permettre aux organisations de découvrir, de développer et de fabriquer des produits biologiques, à partir du concept jusqu'à la fabrication commerciale. L'histoire et les prouesses de l'entreprise démontrent son engagement à fournir une offre de services exclusive et une forte valeur ajoutée à ses clients du monde entier. Au 30 juin 2020, il y avait un total de 286 projets intégrés, dont 141 projets en phase de développement préclinique, 125 projets en phase précoce (phases I et II) de développement clinique, 19 projets en phase tardive (phase III) de développement et un projet en phase de fabrication commerciale. Avec une capacité totale estimée de production biopharmaceutique prévue en Chine, en Irlande, aux États-Unis, en Allemagne et à Singapour dépassant 300 000 litres après 2023, WuXi Biologics fournira à ses partenaires de bioproduction un réseau mondial de chaîne d'approvisionnement solide et de première qualité. Pour obtenir davantage d'informations sur WuXi Biologics, veuillez visiter le site : www.wuxibiologics.com

